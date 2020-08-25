Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики проведет День знаний онлайн

За годы работы в вузе подготовили свыше ста тысяч успешных специалистов. Фото предоставлено пресс-службой СПбУТУиЭ.

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики готовится к началу учебного года. В этом году вуз, выпускающий специалистов в сфере экономики, менеджмента, юриспруденции, государственного и муниципального управления, информационных технологий, рекламы и PR, маркетинга, лингвистики, гостиничного дела и туризма, психологии, педобразования и многих других, празднует юбилей: университет отмечает 30 лет с момента образования.

- За эти годы мы подготовили свыше ста тысяч специалистов, установили прочные связи с органами государственной власти и работодателями всех уровней - от гигантских международных корпораций и РАН до успешных предприятий Санкт-Петербурга, - рассказывают в университете. - В вузе сформировалось много ярких традиций, одна из которых - праздник День знаний.

1 сентября в духе СПбУТУиЭ - это торжественное посвящение первокурсников в студенты в исторических зданиях, на фоне известных пейзажей города на Неве. Вчерашних школьников приглашают в один из дворцов Петербурга, а гостями на празднике становятся видные государственные и общественные деятели, дипломаты, политики и бизнесмены, которые дают ребятам напутствие. В непростом 2020 году от Дня знаний в традиционном формате пришлось отказаться. Зато для первокурсников подготовили праздник в виртуальном пространстве.

- Подарим студентам уникальный фильм о вузе, который поможет им адаптироваться к учебе и даст стимул соответствовать высокому званию петербургского студента, - отмечают в вузе. - Свои видеопоздравления студентам уже прислали ученые, политики, спортсмены, предприниматели, деятели культуры.

С теплыми словами к первокурсникам обратятся первые заместители комитетов Госдумы по образованию и культуре Олег Смолин и Елена Драпеко, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, глава Комитета по молодежной политике Петербурга Юлия Аблец, главы районов города Светлана Штукова и Константин Серов, зампредседателя ЗакСа Ленобласти Николай Пустотин, петербургские депутаты Анастасия Мельникова и Денис Четырбок, директор Института проблем региональной экономики РАН Сергей Кузнецов, глава Союза промышленников и предпринимателей Петербурга Роман Пастухов и другие друзья и партнеры университета.

Кстати, в онлайн-формате в этом году провели и выпускной: в Сети транслировали выступления первых лиц города и страны, а зрителями стало более ста тысяч человек. Гвоздем онлайн-выпускного стал концерт известной музыкальной группы, в подмостки для которой превратили крышу здания СПбУТУиЭ, который находится в самом центре Петербурга.

СПРАВКА

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики основан в 1990 году как образовательный центр «Профессионал». Целью центра было переподготовить госслужащих и руководителей предприятий и повысить их квалификацию. Занимался «Профессионал» и научно-техническими, опытно-конструкторскими и социологическими исследованиями. В 1995-м Высшая школа управленческих кадров преобразовалась в Институт управления и экономики. В 2005-ом он получил статус академии, а в 2011 году вузу был присвоен статус университета.

ВАЖНО

И все же виртуальным праздником в вузе не ограничатся. В День знаний здесь торжественно откроют (конечно, в полном соответствии с требованиями Роспотребнадзора) новый корпус университетского колледжа. Это современные мультимедийные аудитории, среди которых лаборатории по естествознанию, физике и химии, учебный комплекс для системы туроператоров и многое другое. Все рабочие места оснащены современным программным обеспечением, соответствующим образовательным стандартам