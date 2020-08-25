Радиомарафон ко дню экологического долга

Как вернуть «кредит» планете – на примере банки пива

Совсем недавно, 22 августа,прошел Всемирный день экологического долга. Каждый год этот день приходится на разное время, а точную дату рассчитывают специалисты Глобальной сети экологического следа.

Идеальная для человечества дата экодолга - 31 декабря, - рассказывает Михаил Бабенко,директор программы «Зеленая экономика» Всемирного фонда дикой природы. - Дело в том, что у нашей планеты есть некий набор ресурсов, которыми мы пользуемся, и некоторые из них она способна восстанавливать в течение определенного времени. С другой стороны, есть человечество, которое эти ресурсы потребляет для того, чтобы жить. Экологический долг возникает в том случае, когда человечество потребляет больше ресурсов за год, чем планета способна восстановить. Поэтому чем дальше от 31 декабря этот день, тем хуже. Иными словами, к сегодняшнему дню человечество потребило все ресурсы, которые Земля может восстановить за год. И дальше мы начинаем жить в долг и у планеты, и у будущих поколений.

Что же может сделать отдельный человек, чтобы внести свой вклад и помочь сократить экологический долг? Разбираемся вместе с экспертами.

1. Выбирать продукцию с минимальным экологическим следом

Оказывается, почти у каждой вещи есть свой собственный экологический след, который начинается еще с добычи сырья и производства. Самый простой способ его измерить – это отследить выбросы парникового газа, CO2, в атмосферу.

- Те компании, которые ответственно относятся к окружающей среде, стараются сократить экологический след своей продукции, - рассказывает Михаил Бабенко. – И самая простая вещь, которую может сделать каждый – это проголосовать рублем в пользу продукции с минимальным экоследом.

Для самих компаний снизить экослед своей продукции не так-то просто – для этого надо учитывать не только то, как производится вещь, но и что с ней происходит после.

- Чтобы измерить выбросы CO2 на каждом из этапов жизненного цикла пива, от сельского хозяйства до охлаждения продукции в баре, на Carlsberg провели большое исследование вместе с экспертами в оценке климатического воздействия фонда CarbonTrust, - приводит пример Евгения Иванова, руководитель направления экологии пивоваренной компании «Балтика», часть CarlsbergGroup. – И оказалось, что само пивопроизводство генерирует 14 процентов от всего объема выбросов CO2. А самый большой вклад в формирование экоследа вносит упаковка – на нее приходится почти 40 процентов выбросов! Поэтому, ставя перед собой цель Ноль углеродного следа, мы не только стремимся к углеродной нейтральности пивоварен, но и планируем на треть сократить экослед готовой продукции, в том числе – с помощью организации сбора и переработки отходов упаковки».

2. Сортировать мусор и отдавать упаковку на переработку

Переработка мусора – это еще один способ сократить экослед той продукции, которую мы потребляем. И сейчас для этого появляется всё больше возможностей.

- Последние пять лет в России начали задумываться над раздельных сбором отходов, - считает Тимур Усманов, председатель совета московской областной организации Всероссийского общества охраны природы. – Люди уже понимают, что мусор сам по себе никуда не испаряется, и стремятся сократить количество отходов, которые следуют на полигоны.

Начать можно с малого – например, завести отдельные мусорные пакеты для стекла, пластика, алюминия и макулатуры. А расположение специальных контейнеров и фандоматов, куда можно отдать это все на переработку,можно найти например, на сайте RecycleMap. «Балтика» в рамках проекта «Принеси пользу своему городу» вместе с партнерами установила более 10 тысяч таких контейнеров в 50 городах России. В прошлом году в рамках проекта было собрано и отправлено на переработку более 100 000 т вторсырья, а к 2022 году «Балтика» планирует обеспечить сбор и вторичное использование не менее 50% всего объема выпускаемой компанией тары.

3. Экономить воду и использовать возобновляемые источники энергии

Еще один пункт тоже не потребует массы усилий – достаточно отремонтировать подтекающий кран в кухне и выключать воду, когда чистишь зубы. А вот с возобновляемыми источниками энергии все сложнее – не каждый может собственную солнечную батарею или ветряк на крыше. Однако, у производителей такая возможность есть:

- Вода - это основной ингредиент любого напитка, и пива в том числе, - рассказывает Евгения Иванова. – Мы стремимся расходовать этот ресурс бережно, сокращая удельное потребление воды. С 2015 года «Балтика» снизила абсолютное водопотребление на 24 процента, в том числе, за счет сокращения потерь и рационального подхода к расходованию воды в производстве и технических нуждах. А для очистки сточных вод мы построили современные биологические очистные сооружения. В качестве побочного продукта они вырабатывают биогаз, который мы используем для работы котелен. А это позволяет снизить закупки природного газа для наших заводов – экономия примерно 8%.

В итоге, главное, что может сделать каждый из нас, чтобы сократить экологический долг перед планетой – это ответственно подходить к потреблению. И сделать это не так сложно, как кажется – достаточно внимательно прочитать упаковку перед покупкой продукта, и сдать ее на переработку после использования.