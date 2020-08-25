Первые итоги приемной кампании в вузы в Санкт-Петербурге в 2020 году: конкурс составлял 424 человека на место

Первые итоги приемной кампании в Петербурге: 71% приезжих и конкурс 424 человека на место Алена ЧИЧИГИНА Рассказываем, как прошла первая волна зачислений в вузы Петербург Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В среду, 26 августа, все государственные вузы страны должны опубликовать приказы о зачислении студентов. Рассказываем, как прошла первая волна зачислений в вузы Санкт-Петербурга в 2020 году и публикуем первые итоги приемной кампании. Все самое волнительное у вчерашних школьников позади, хотя этот год, конечно, добавил нервов. Сначала сдвинутые сроки ЕГЭ, а потом непривычная форма работы приемной комиссии – дистанционная.

- Хотя многим ребятам она пришлась по душе, - отметил председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области, ректор ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологии и дизайна» Алексей Демидов. – Абитуриентам было даже удобнее не лично приходить в вуз, а отправлять все данные онлайн. Тем более, что очень много гостей из других городов. В целом по Петербургу ситуация такая: 71% бюджетных мест ушли иногордним, остальное – жителям Северной столицы и Ленобласти. Отмечу, что повысилось и количество олимпиадников. К примеру, в моем вузе СпбГУПТД, в прошлом году было 208 таких отличившихся, а в этом – 262. Что касается иностранных студентов, количество заявлений не уменьшилось, несмотря на всю сложную обстановку с пандемией. Сколько будет «коммерческих» студентов, пока сложно сказать, сроки их зачисления продлены до конца августа. Но ожидаем, что не меньше, чем в прошлом году.

Специалисты отметили тенденцию: если раньше абитуриенты выбирали для себя конкретный вуз и были готовы платить за обучение, если вдруг с бюджетным местом пролетят, то в этом году из-за экономии средств все сначала делают ставку на бесплатное обучение. Отсюда и большой рост заявлений сразу в несколько вузов. Причем, школьники из регионов пытаются «застолбить» место, как в своем родном городе, так и в вузы Санкт-Петербурга в 2020 году.

Школьники из регионов пытаются «застолбить» место, как в своем родном городе, так и в Северной столице. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ОТЛИЧНИК НА ОТЛИЧНИКЕ

Да, для многих вузов Петербурга эта приемная кампания стала нелегким испытанием. К примеру, в РАНХиГС (вуз который теперь можно называть Президентская академия), был самый большой наплыв за 29 лет работы.

- Нам подали заявления из 19 стран и почти со всех субъектов России, исключая разве что Чукотку, кстати, очень много желающих из Москвы, - рассказал директор Северо-Западного института управления РАНХиГС при президенте РФ Владимир Шамахов. – Если перейти к цифрам, то это 31 тысяча заявлений, 9600 абитуриентов - на треть больше, чем год назад. Повысилось и качество знаний. К нам хотят попасть 1562 медалиста, 188 стобалльников ЕГЭ, 449 олимпиадников и 1000 отличников ГТО. Это в разы больше, чем в 2019-ом. Вырос и средний балл ЕГЭ, который составляет 90, 4 против прошлогодних 84, 1. Лидерами среди направлений вуза стали: экономика – 87 человек на место, менеджмент – 88, реклама – 90, международные отношения – 111. Отмечу также, что в этом году мы выделили 40 бюджетных мест для детей медиков, которые борются с коронавирусом. Причем, это выпускники из разных регионов России, среди них даже проводили конкурс.

Особенно тяжело в эту приемную кампанию в вузы Санкт-Петербурга в 2020 году пришлось творческим – как в условиях дистанционки проводить вступительное испытание, нарисовать портрет, например?

- Мы нашли выход: наблюдали за работами абитуриентов онлайн, одновременно преподаватель вел сразу четыре человека, - объясняет ректор Государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица Анна Кислицина. – Да, было сложно, но мы сделали вывод, что этот вынужденный формат можно взять на вооружение. К примеру, в следующем году применим при наборе иностранных студентов или инвалидов, чтобы исключить личное присутствие в вузе.

В академию имени Штиглица всегда много желающих, но и тут в этом году бьют все рекорды: 4800 заявлений, 2400 абитуриентов. К примеру, на графический дизайн 40 человек на место при среднем конкурсе 10-12.

Сколько будет «коммерческих» студентов, пока сложно сказать, сроки их зачисления продлены до конца августа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ЭКОНОМИСТОВ СНОВА БУДЕТ МНОГО

Не менее загружены эти месяцы были и у работников приемной комиссии СПбГЭУ. Обладателями экономического диплома этого вуза пожелали стать 11600 человек.

- Можете себе представить, как увеличился конкурс, ведь средний балл в этом году вырос с 85 до 88 баллов, - отметил проректор по административной работе СПбГЭУ Сергей Микадзе. – Набор на контракт еще не завершен, но и тут мы отметили рост – 1300 человек. Кстати, заметили одну особенность - в этом году едва ли не треть всех коммерческих студентов оплачивается за счет материнского капитала. Это очень разумный и грамотный подход.

Пожалуй, легче всего преодолели дистанционку будущие студенты ИТМО. Оно и понятно, ребята живут в «цифровом» мире и с ним дальше будут работать.

- Мы с ними уже сейчас ведем работы через Инстаграм: рассказываем, как заселиться в общежитие, ведем прямые эфиры из приемной комиссии, говорим о расписании и так далее., - говорит первый проректор университета ИТМО Дарья Козлова.

В первую волну в ИТМО уже зачислено 1050 студентов и 446 олимпиадников. Традиционно пользуются популярностью математика, программирование, информационная безопасность, вырос интерес к физике и фотонике. Ну и не осталось без внимания новое направление «биоинженерия». Отметим, что эта наука раньше была доступны только для аспирантов и магистров.

Этот год показал: сколько бы ни было менеджеров, всегда нужны медики. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ДОРОГУ МЕДИКАМ

Этот год показал: сколько бы ни было менеджеров, всегда нужны медики. Может поэтому абитуриенты атаковали Первый мед.

- В этом году нам пришло 12 тысяч заявлений, из них примерно половина – на платное обучение, - привел статистику проректор по учебной работе Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова Андрей Яременко. – Конечно, станут студентами не все: 1039 человек зачислено в первую волну, из них 418 – отличники. Самый маленький конкурс среди будущих стоматологов: 7 человек на место. Самый большой - среди педиатров: 424 на место.

С местами разобрались, теперь главное – отметить День знаний. Точная информация о том, какой из вариантов будет реализован - дистанционный, очный или смешанный, - появится не ранее 30 августа, после публикации постановления Правительства Санкт-Петербурга. Если ограничительные меры снимут, то торжественным линейкам быть. Если нет – то как с выпускными. Только онлайн. Как бы не развивались события, будьте готовы встретить начало студенческой жизни, полной новых открытий, интересных знакомств, творчества и любви.

КОНКРЕТНО

Топ самых популярных направлений

Первый СПбГМУ имени академика Павлова «Педиатрия» - 424 человека на место

СЗИУ РАНХиГС «Международные отношения» – 111 человек на место

СПбГЭУ «Менеджмент» («Логистика», «Маркетинг») – 56 человек на место

ИТМО «Программная инженерия» - 46 человек на место

СПГХПА им. А.Л.Штиглица «Графический дизайн» - 40 человек на место

СпбГУПТД «Информационные системы и технологии» 9 человек на место