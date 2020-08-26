Возродиться из пепла: почему у «Ленфильма», в отличие от «Мосфильма», миллиардные долги и разруха и как решить эти проблемы

Врио директора «Ленфильма» Инесса Юрченко досконально изучила ситуацию, чтобы во всем разобраться и вытащить киностудию из ямы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уже не секрет, что «Ленфильм» - старейшая киностудия страны, создавшая такие хиты как «Шерлок Холмс», «Человек-амфибия», «Белое солнце пустыни» и так далее - сейчас находится ну в очень сложном положении. Старинные здания и съемочные павильоны в запущенном состоянии, своих картин тут давно не снимают, а еще тяжелым шлейфом тянутся огромные долги.

«Ленфильм» - старейшая киностудия страны. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Если быть точными: долг перед банком ВТБ составляет 2,2 миллиарда рублей. Счета арестованы, сумма задолженности, помимо банковской, приближается к 90 миллионам. К примеру, только за электричество около 12. А еще есть долги перед Фондом кино, проигранные иски и так далее, - у врио директора «Ленфильма» Инессы Юрченко эти цифры отлетают от зубов. Она досконально изучила ситуацию, чтобы во всем разобраться и вытащить киностудию из ямы. Как именно она собирается это делать, какой стратегии придерживаться и каким она видит будущее «Ленфильма», читайте в интервью «Комсомольской правде».

Реквизит из фильма Голова процессора Доуэля. Фото: Артем КИЛЬКИН

ЭРМИТАЖ КИНОИСКУССТВА

Мы зашли в кабинет Инессы Юрьевны в точно назначенное время, когда часы пробили 16.00. Просторно, три массивных деревянных стола, а вокруг в шахматном порядке стулья - все готово к встречам и совещаниям, окна выходят на шумный Каменноостровский проспект, но это ничуть не мешает. Нам с порога сказали: «Да, проблемы у киностудии есть, но о них здесь говорят открыто, так что можно задавать любые вопросы». Хм, не каждый управленец на такое согласится. Инессу Юрченко назначили на должность главы «Ленфильма» полгода назад по распоряжению Росимущества, после того как эту должность покинул Эдуард Пичугин.

- Как вам далось это решение? Вы тогда понимали истинное положение дел?

- Непросто далось. Предложение мне сделал лично Владимир Мединский в прошлом году, когда еще занимал пост министра культуры России. Мы с ним лично не были знакомы, очевидно, он отметил мою работу в ООО «Триикс Медиа», которая уже более 15 лет успешно занимается кинопроизводством. В ее активе более двухсот проектов: «Ленинград 46», «Ржев», «Крылья империи», «Невский» и т. д. Хоть тогда компания, которую я основала, плотно сотрудничала с «Ленфильмом», я и не подозревала, какая именно ужасающая ситуация на киностудии. Но сдаваться не собираюсь! Я живу в этом городе, для меня «Ленфильм» и те картины, которые здесь были созданы, являются культурным достоянием. Эрмитаж от киноискусства, как я называю. Его нельзя потерять. Хорошо, что много людей разделяют мою точку зрения.

Это туфелька из фильма «Золушка», который входит в «Золотую коллекцию» студии. Фото: Артем КИЛЬКИН

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН

- Вы официально на посту директора уже полгода. Можно ли предварительно оценить итоги вашей работы за этот период? Что уже сделано, для того чтобы вывести студию из кризиса?

- Успели сделать немало. Я бы разбила эту работу на определенные этапы. Первым делом мы подготовили все бумаги, которые касались выполнения поручений президента по предотвращению банкротства киностудии и дальнейшей нормализации ее экономического состояния. С банком удалось договориться и снизить ставку с 10 до 0,1 процента, а еще оформить кредитные каникулы до сентября 2020 года. Кроме того, правительство РФ включило «Ленфильм» в реестр системообразующих предприятий, что защищает нас от риска банкротства. Следующий этап - большая схема «оздоровления» киностудии, на ее основе подготовлен бизнес-план на период до 2025-го - документ на семьдесят страниц, включающий в себя четыре стратегических этапа «Оздоровление», «Оживление», «Возрождение» и «Развитие». Это не просто красивые названия. Это и старт собственного производства, реализация масштабных совместных проектов, и благоустройство, и внедрение новых источников дохода, и создание проекта «Ленфильм как культурный центр притяжения». Самое главное, сейчас киностудия не способна выполнять свою основную функцию - создавать фильмы и другой видеоконтент. Заблокирована операционная деятельность. Поэтому в первую очередь после разблокировки счетов, надо возобновить кинопроизводство. Ну и сохранить то, что есть. В активе «Ленфильма» - четыре крупных кинопавильона, съемочная техника, корпус постпродакшна, административный корпус, музей, ретроавтомобили, участок на улице Тамбасова и еще очень много разнообразного реквизита от карет до исторических костюмов.

Гордость киностудии — богатая коллекция ретроавто. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Нет ли ощущения, что «Ленфильм» за годы упадка фактически потерял привлекательность для киноделов? Ведутся ли съемки в павильонах сегодня?

- Интерес к нам не пропал, наоборот, киношники вернулись на «Ленфильм». Поймите правильно, нигде больше нет такого реквизита, особенно исторического! Начались съемки проекта «Седьмая симфония» продюсеров Сергея Мелькумова и Алексея Гуськова. Недавно Тимур Бекмамбетов у нас отснял полный метр «Девятаев». Заканчивается работа над картиной Игоря Угольникова «Учености плоды». Ожидается возобновление съемок кинокартины «Воздух» Алексея Германа. Но в наших стенах не только большие метры снимают, а еще и музыкальные клипы. Были Линдеманн, группа IOWA, Анита Цой, совсем недавно - группа Little Big и рэпер Noize MC.

Так создавали новое арт-пространство в Санкт-Петербурге Kino Corner. Фото: Олег ЗОЛОТО

- В Петербурге снято столько сериалов, кажется, больше, чем в Москве! Может быть, вернуться к этой истории?

- Рассматриваем такой вариант. Компания «Триикс медиа», которую мы с Сергеем Щегловым организовали 15 лет назад, сейчас - одна из самых успешных в стране по производству сериального контента. У всех наших проектов весьма высокий рейтинг на телевидении, это «Невский», «Купчино», «Ленинград-46», «Литейный», «Дознаватель», «Ржев» и так далее. Но «Триикс медиа» теперь существует без меня, переманивать команду сюда я не буду. В «Ленфильме» работают настоящие фанаты своего дела, которые заинтересованы в восстановлении студии. Но для того чтобы запустить производство, в первую очередь нужно получить заказы. Я рассчитываю на поддержку телеканалов, потому что любой заказ, который может прийти от каналов, будет автоматически спасать «Ленфильм». А еще мы будем привлекать новые идеи и проекты. Сейчас, к примеру, запущен конкурс сценариев для веб-сериалов. Нам поступило больше 460 заявок и там такие сюжеты - я была просто поражена! Позже выберем лучший и возьмем в производство.

За первые выходные пространство Kino Corner посетило 6 тысяч человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

А КАК У «МОСФИЛЬМА»?

- Проводили ли вы параллели с «Мосфильмом»? Почему там один сценарий, а у нас - другой?

- Я очень уважаю руководителя «Мосфильма» Карена Шахназарова, считаю, что он герой. Самое главное, он смог сохранить права на «Золотую коллекцию» киностудии, которая является очень весомым источником дохода. Собственно, благодаря ей удалось выжить в сложные годы. «Ленфильм» пошел другим путем и потерял права на «Золотую коллекцию», лишившись важного источника дохода.

- А решен ли в итоге вопрос о передаче «Ленфильму» лицензии на его «Золотую коллекцию»?

- Еще в процессе. Расскажу предысторию, не все знают. «Золотая коллекция «Ленфильма» содержит более двух тысяч кинолент, это самые популярные фильмы, созданные киностудией. Исключительные права на наиболее востребованные фильмы еще 2000-е были переданы петербургской компании «Твин СП». Пока мы ожидаем решения вопроса о передаче прав на эти кинокартины, он находится на контроле в Министерстве культуры. С мая 2020 года по дополнительному соглашению к лицензионному договору с Государственным фондом кинофильмов России Госфильмофонду принадлежат 7 процентов от дохода с проката, и 93 процента - «Ленфильму». Ранее доход от проката картин студии делился 50/50.

Художники-граффитисты бесплатно украсили пространство муралами с портретами персонажей из советских фильмов. Фото: Олег ЗОЛОТО

- «Ленфильм» сейчас постоянно на слуху, чего стоит только недавно открывшееся общественное пространство Kino Corner на территории киностудии. А еще различные активности, новые видео на ютуб-канале. Это тоже часть плана возрождения из пепла?

- Конечно! Мы открыты новым идеям, свежим форматам. Kino Corner - это отдельная история. Ребята на чистом энтузиазме, без наших вложений (как вы понимаете, финансов у «Ленфильма» нет) подготовили это пространство, поставили сцену, известные художники-граффитисты бесплатно украсили пространство муралами с портретами персонажей из советских фильмов. Сейчас это площадка для концертов, театральных постановок, мастер-классов, интеллектуальных игр и многого другого. В первые выходные наше пространство посетило более 6000 человек. Очень надеемся, что оно полюбится жителям и гостям города так же, как и нам. Знаете, когда я увидела, с каким желанием люди хотят помочь «Ленфильму», я поняла, что не все потеряно, киностудия должна возродиться.