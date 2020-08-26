Васильевский остров и Кудрово - для Рыб, а набережная Фонтанки - для Тельцов: астролог объяснил, как правильно выбирать жилье по знакам зодиака в Санкт-Петербурге

По словам авторов исследования, Санкт-Петербург - город во многом уникальный. Фото: Олег ЗОЛОТО

По петербургским группам и пабликам разошелся уникальный артефакт – астрологическая карта города, которая показывает, какие районы и улицы больше всего подходят определенным знакам зодиака. Оказывается, Львам для комфортной жизни нужно выбирать жилье вблизи исторического центра и Пулковского шоссе, Водолеям – в Лахте и Веселом поселке, а Стрельцы комфортнее всего будут себя чувствовать в новостройках на северо-востоке. «Комсомолка» связалась с автором карты – знаменитым астрологом-исследователем Виталием Веташом – и узнала, как правильно пользоваться «космическим путеводителем» по Северной столице.

Оговоримся, пожалуй, сразу – карта, как оказалась, далеко не новая. Виталий Веташ вместе со своей супругой, переводчицей Семирой, составил ее еще в 1997 году по заданию одного городского агентства недвижимости. С тех пор за ее судьбой авторы особо не следили – хотя уже в эпоху общедоступного интернета она то и дело всплывала на разных форумах и в сообществах. Тем не менее за 23 года эта работа если и устарела, то совсем немного.

Помимо знаков зодиака на карте можно найти знаки планет. Это тоже важно: Венера, например, тяготеет к расслаблению и любви, Марс - к активности и воинственности. Фото: astrologer.ru

- Санкт-Петербург – город во многом уникальный, - отмечает астролог. – Во-первых, он абсолютно неестественный – неестественна история его основания, проектирование, дальнейшее развитие. Вдобавок это город потрясений. Поэтому, например, тут, как правило, плохо чувствуют себя Тельцы – это, пожалуй, самый естественный, самый природный знак, тяготеющий к консерватизму, стабильности и основательности.

У Тельцов на астрологической карте, к слову, меньше всего пространства – если верить исследованию Виталия Веташа и Семиры, лучше всего им селиться в Адмиралтейском районе, начиная от набережной реки Фонтанки и заканчивая границей Московского района, а также в Сосновой поляне и в границах Ленинского проспекта и проспекта Ветеранов.

Слабо подходит Петербург и для Львов. По словам астролога, этому знаку в Северной столице не хватает пространства и возможностей реализовать свои амбиции. Лучше всего Львы себя будут чувствовать в самом центре и в Московском районе практически на всем его протяжении.

Ведущим автором исследования стал знаменитый петербургский и ленинградский астролог Виталий Веташ. Фото: Facebook

- Районы перспективной застройки - например, северо-запад - хороши для Стрельцов, - продолжает наш собеседник. – Стрельцы вообще тяготеют ко всему новому – к развитию, к экспериментам. Поэтому, кстати, им также неплохо выбирать для себя улицы с соответствующими названиями – проспект Науки, проспект Просвещения, улица Энтузиастов и так далее.

Лучше всего в Санкт-Петербурге живется Рыбам и Водолеям. Для первых характерна психологическая глубина и погруженность, а также некоторая сонность, которая накатывает на Северную столицу в осенние и зимние месяцы. Для вторых – энтузиазм и импульсивность. При этом Рыбы, что логично, тяготеют к воде – им на карте отдан практически весь Васильевский остров и побережье Финского залива в Кировском районе. Водолеям с их склонностью сначала делать, а потом думать, подходят Лахта, Веселый поселок и отчасти Кудрово.

Козерогам на карте отданы практически весь Петроградский район и часть исторического центра от улицы Садовой до Суворовского проспекта. Ракам – центр Калининского и краешек Приморского районов. Скорпионам – южная оконечность Выборгского района и половина Фрунзенского. Вторую половину с ними делят Весы.

- Поселиться в правильном месте очень важно, - констатирует Виталий Веташ. – Прежде всего это дает человеку так называемый резонанс. У каждого, наверное, в жизни бывало такое – мы приезжаем куда-нибудь, и само собой внутри возникает ощущение – «это мое, тут я дома». Резонанс формирует благоприятный психологический фон, а от него уже так или иначе зависит все остальное – самочувствие, работоспособность, а в перспективе – успешность и материальный достаток.

Васильевский остров на карте практически полностью "отдан" рыбам - нетрудно догадаться, почему. Фото: Олег ЗОЛОТО

Впрочем, выбирать себе район, ориентируясь по одному лишь знаку зодиака, добавляет исследователь, неправильно. На то, как человек себя чувствует (или будет чувствовать, если мы говорим о планах на новое жилье), влияет в том числе и множество других астрологических факторов.

- Для того, чтобы сделать правильный выбор, нужно, например, выяснить положение Луны, - отмечает Веташ. – А лучше – составить себе подробный личный гороскоп, который будет учитывать и космические признаки, и личные качества самого человека.