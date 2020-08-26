Зачем лечиться от алкоголизма, если он неизлечим

Превратить страдающего алкоголизмом человека в культурно выпивающего, действительно, невозможно. А вот научить его противостоять зависимости вполне реально. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские наркологи ответили на философский вопрос, который волнует каждого пациента

Сломанную ногу можно вылечить, воспаленный аппендикс - вырезать, даже о насморке, подлечившись, реально забыть как минимум до следующего сезона простуд. А вот страдающий алкоголизмом человек останется заложником своей болезни на всю жизнь. Даже своевременное и эффективное лечение не сможет вернуть ему способность выпивать культурно, как обычные люди. Увы, этого не будет никогда.

- Желающие опровергнуть эту выстраданную истину вновь и вновь наступают на одни и те же грабли, - говорит врач-психиатр-нарколог, заместитель генерального директора клиники «Лазарет» Евгений Рысин.

Врач психиатр-нарколог Евгений Робертович Рысин. Фото: Олег ЗОЛОТО

Напрашивается вопрос: а в чем тогда заключается лечение алкоголизма и по каким критериям можно судить о его успешности?

- Конечная цель и позитивный результат лечения алкогольной зависимости - самостоятельный выбор человека в пользу жизни без употребления спиртного, - объясняет наш эксперт. - То есть в процессе работы с врачом и сам больной, и его родственники осваивают навыки поддержания трезвости и профилактики срыва, основанные на всевозможных психологических и психотерапевтических практиках.

Полностью заменить эту сложную и длительную работу сегодня нечем. Даже появление препаратов, позволяющих не уходить в запой, - они блокируют эффект от употребления спиртного, не давая человеку испытать «привычную веселость», - не изменило эту ситуацию.

- Принципиально логики заболевания это не меняет. Препараты лишь создают благоприятные условия для освоения трезвости. Этим же занимаются и специалисты - они помогают пациенту безопасно и надежно получать навыки дальнейшей трезвости. Но врач-нарколог не должен пожизненно вести за руку больного к успеху, у пациента должна выработаться внутренняя потребность в профилактике факторов, - добавляет Евгений Рысин. - Чем больше человек занимается, работает над собой, реабилитируется, тем выше у него устойчивость к провоцирующим ситуациям.

Кстати, иногда опытные врачи-наркологи шутят. На вопрос: «Как лечить алкоголизм?» - они отвечают: «Никак! Алкоголизму и так хорошо!»

- Мы лечим не алкоголизм, а человека, страдающего алкогольной зависимостью, с целью достижения абсолютной трезвости, - добавляет врач-нарколог.

«Вторая ступень» лечения - психологические и психотерапевтические практики. Фото: Олег ЗОЛОТО

СКАЗАНО!

Евгений РЫСИН, психиатр-нарколог:

«Лечение зависимости допустимо сравнить с запуском на орбиту космического корабля. На старте включаются двигатели первой ступени и придают ракете начальное ускорение - это врачи-наркологи с медикаментозными способами снятия острой стадии и восстановления нормального физического состояния. Вторая ступень включается в высоких слоях атмосферы - в ход идут психологические и психотерапевтические практики, которые составляют суть процесса реабилитации. И вот космический корабль на орбите - здесь двигатели третьей ступени (поддержка врачей, близких, использование полученных в ходе лечения навыков) помогают ему поддерживать курс. Но движется корабль сам. Без усилий самого пациента и его самостоятельного выбора полета просто не получится».