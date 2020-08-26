Просто космос: Невероятный снимок «Лахта-центра», сделанный фотографом из Петербурга, попал в финал британского конкурса

Таким небоскреб Лахта-Центра видят петербуржцы и гости города. Фото: Артем КИЛЬКИН

Фотограф из Санкт-Петербурга вышел в финал фотоконкурса британского Королевского метеорологического общества - это ежегодный конкурс фотографий погодных явлений. 30-летний Юрий Столыпин представил снимок под названием "Звезда из стали". На нем запечатлен самый большой небоскреб Европы "Лахта Центра" в плотном тумане. "КП-Петербург" решила узнать, как именно создавался удивительный снимок.

А вот такой башню увидел Юрий Столыпин. Это как раз тот самый снимок, впечатливший жюри конкурса. / Фото: Юрий Столыпин

- Я снимал в начале июня при помощи дрона. Предварительно отслеживал погоду и время восхода солнца, чтобы задуманные факторы попали в кадр, - рассказал фотограф.

Подписчики Юрия в Instagram, которых более 26 тысяч, восторженно оценили фотографию, назвав ее настоящим "космосом".

Берега Ледовитого океана в свете авроры / Фото: Юрий Столыпин

Кроме британского конкурса, Юрий участвует и в многих других. Только в 2019 году он стал лауреатом пять ежегодной международной фотопремии 35AWARDS, войдя в топ-100 лучших фотографов года в номинации "Городской пейзаж". Кроме того, его работы часто публикует знаменитый журнал National Geographic. При этом сам Столыпин довольно скромно говорит о своих достижениях.

- National Geographic публикует все на свое усмотрение, я только загружаю на их сайт фотографии, дальше уже редакция определяет их судьбу, - улыбается он.

Скованный льдом остров в Парке победы, Санкт-Петербург / Фото: Юрий Столыпин

Важно отметить, что фотографией Юрий занимается всего пять лет, а еще три года назад он не мог пробиться на международные конкурсы, а уже сегодня принимает дипломы и проводить выставки своих работ.

- Какую премию хотелось бы получить - это требует раздумья. Скорее, хочется получить возможность связать хобби с работой, - мечтает фотограф.