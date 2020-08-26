«Бессмысленная война с портретами»: в Петербурге предлагают ввести мораторий на закрашивание граффити

Город лишился уже многих граффити-образов. Фото: Олег ЗОЛОТО

ГРАФФИТИ ИЛИ ШТРАФ

Сергей Бодров, Виктор Цой, Зина Портнова. Три знаковых для города персоны, три граффити-портрета на «глухих» стенах трансформаторных подстанций в Санкт-Петербурге. За несколько лет эти рисунки успели стать достоянием города, за них вступались первые лица Смольного. Но на официальном уровне эти граффити по-прежнему считаются хулиганством, которое портит облик культурной столицы.

В рамках «недели чистоты» в Центральном районе города инспекторы ГАТИ зафиксировали нарушения и вынесли предписания: устранить нарушения и закрасить «несогласованные художественные изображения». Пока что речь идет о портретах Зины Портновой и Сергея Бодрова. Но в «Ленэнерго» - трансформаторные будки принадлежат им, говорят, что под угрозой и портрет Виктора Цоя в одном из дворов на улице Восстания.

В ГАТИ подчеркивают: энергетиков не раз просили устранить нарушения либо согласовать их.

- Однако этого так и не произошло, - пояснили в пресс-службе инспекции.

За несколько лет такие рисунки успели стать достоянием города. Фото: Олег ЗОЛОТО

Действительно, «Ленэнерго» уже несколько лет пытается в меру своих сил отстоять граффити-портреты.

- Они не несут какой-либо угрозы для людей, не экстремистские, - рассказывали еще три года назад «Комсомолке» в пресс-службе компании. – Но в итоге нам все равно выписывают предписание закрасить рисунок и грозят возбуждением административного дела. И когда уже приходится платить за это штрафы, тогда рисунок все-таки удаляем.

Так город лишился уже многих граффити-образов. Среди них, например, основатель «Вконтакте» Павел Дуров и рок-музыкант Юрий Шевчук. С закрашиванием портрета Сергея Бодрова «тянули» с осени 2016-го. Обращались в городскую администрацию, объясняли, что нужно как-то сохранить работу. За это время рисунок успели пару раз испортить и нарисовать заново.

Энергетики, впрочем, надеются, что «обойдется» и в этот раз.

- ГАТИ вынесли протокол, зафиксировали, что у нас есть такого рода нарушения, - пояснили по новым фактам в пресс-службе «Ленэнерго». - Сказано – устранить. Если мы этого не делаем, то нам выписывают предписание. Но именно предписание мы пока не получили. Дело в том, что не каждый протокол становится предписанием, потому что нарушения могут устранить. Поэтому точных сроков, когда нужно закрасить граффити, у нас нет. Если же предписание все же будет, то будут и сроки уничтожения картин, и размеры штрафов (они могут составить от 200 до 500 тысяч рублей за объект – прим. авт.).

Даже такие граффити обычно "живут" не долго. Фото: Александр ГЛУЗ

ЛЕД ТРОНУЛСЯ?

На стороне ГАТИ комитет по градостроительству и архитектуре. Их позиция уже много лет неизменна: любые рисунки на фасадах зданий, тем более в историческом центре, необходимо согласовывать с их ведомством. Впрочем, этим летом чиновники смягчились.

- Мы предложим свои варианты для размещения творчества художников стрит-арта в городской среде, в том числе в центральных районах, - рассказали в пресс-службе ведомства. – Комитет уже приступил к разработке специальных уличных конструкций, которые будут размещены в районах города, как на постоянной, так и на временной основе.

МОРАТОРИЙ НА ПОЛГОДА

Но это правила для новых граффити. А что делать с теми, которые уже есть? Закон об их легализации, который уже давно продвигает депутат Денис Четырбок, завис на этапе поправок к первому чтению еще в начале 2019 года. Согласно нему правительство Петербурга должно бы было разработать специальные правила размещения элементов уличного искусства и определить упрощенную форму согласования нанесения рисунков на фасадах зданий, ограждениях и заборах. Предполагалось, что ответственным за эти вопросы будет как раз комитет по градостроительству и архитектуре.

- Но КГА говорит «нет», и все, - рассказывал тогда «Комсомолке» рассерженный депутат. – Их законопроект не устраивает.

За несколько лет такие рисунки успели стать достоянием города. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас парламентарий предлагает правительству Петербурга ввести на полгода мораторий на закрашивание граффити. А чиновникам за это время ускориться с согласованием поправок к его законопроекту.

- Никогда такого не было и вот опять война с портретами, - говорит депутат. - Опять вместо того, чтобы гордиться молодыми художниками и поддерживать их, специалисты в коридорах власти устраивают какие-то бюрократические фокусы и на ровном месте создают проблему. У нас возле половины станций метро грязь из-за несанкционированной торговли, урны мусором переполнены, а «кабинетные эксперты» заставляют коммунальщиков бросать свои лопаты и метлы и хвататься за ведра с краской. Это ненормально.

Денис Четырбок назвал «войну с портретами» бессмысленной, отметив, что вопрос можно решить, если на то есть желание.

- Я уже в который раз призываю всех создать эффективный рабочий механизм защиты уличного искусства, - говорит депутат. - В Законодательном собрании создана рабочая группа, но ничего, кроме категорического «не хотим», от чиновников мы не слышим. Нужно не противостоять принятию закона, а сесть за стол переговоров и определить четкие «правила игры», которые устроят всех.

Свое обращение он направил сразу трем вице-губернаторам: Николаю Линченко, который курирует КГА, Александру Бельскому, отвечающему за комитет по молодежной политике и связям с общественными организациями, а также Николаю Бондаренко – в его зоне ответственности жилищно-коммунальный блок.

- Если ситуацию разрешить таким способом не удастся, то я буду обращаться с депутатским запросом уже напрямую в адрес губернатора, - пообещал Четырбок.