Достоевский, которого вы еще на знали: Самого щекастого кота в России нашли в Санкт-Петербурге

Чемпион мира, многодетный отец и певец: "Комсомолка" узнала о самом щекастом коте в России. Фото: предоставлено "КП"

Пользователи соцсетей нашли, кажется, самого щекастого котика во всей России. Зовут его Федор Михайлович, он чистокровный британец и вот уже пару лет как проживает в Санкт-Петербурге. Ему 7 лет и за это время он успел стать чемпионом мира, многодетным отцом и порядком «достать» свою хозяйку. «Комсомолка» не устояла перед обаянием черныша и связалась с владельцами котика, чтобы понять, чем же он так цепляет людей.

В 5 месяцев гигантские щечки Федора еще не так проглядывались. Фото: предоставлено "КП"

«ПАРЕНЬ ЗАЗВЕЗДИЛСЯ»

Хозяйка кота Оксана Иокерс купила Федора Михайловича, когда тот был 5-месячным котенком. Женщине нужно было найти ухажера своей британской кошечке, когда она еще жила на Камчатке. Женихов там был дефицит, поэтому пришлось искать варианты даже за границей. В итоге Федора везли с самой Эстонии.

Сам Федор парень домашний, но кто знал, что его Instagram за неделю существования наберет уже 2 тысячи подписчиков. Фото: предоставлено "КП"

- Зазвездился наш парень! Хотя в реальности он очень домашний и не любит много внимания. В принципе, в кошачьем мире его уже знают. Но не думала, что Instagram сделает нас популярными. А так – он чемпион мира с международным титулом WCF. Карьеру сделал на Камчатке в клубе «Талисман». Выбирала я его не по щечкам уж точно. Хотя кругленьким был сразу. Он широк в спине, но узок в талии. Вот этот тип по породе да и окрас глубокий черный, похоже, и привлекает людей. В детстве у него вырисовывалась щекастость, но она была не такой заметной, - рассказывает Оксана.

Ну как тут удержаться от сравнения с котом Бегемотом у Булгакова! Фото: предоставлено "КП"

ЗНАТНЫЙ УХАЖЕР И ПЕВУН

Со своим главным достоинством, щеками, Федор Михайлович живет, вообще не напрягаясь.

- Ему абсолютно ничего не мешает, он всегда найдет, что под щечки подложить, когда ложиться куда-нибудь, и как правильно и удобно покушать из миски. Его щечки – дополнительное место для ласки. Он очень любит, когда ему их гладят, аж подхрюкивает! – делится хозяйка.

Федор известен и своими «песнями» по дамам сердца. Практиковаться он начал уже в полгода, с тех пор не замолкает. Тут уж хозяйке было не до сна. Когда кот окончательно «достал» Оксану, та решила назвать его Достоевским из-за характера и созвучности с глаголом. А потом имя и отчество великого русского писателя сами собой прицепились. От песнопений кота спасает лоджия, куда щекастого черныша отправляют для «выступлений».

При сне щечки лучше любой лапки или подушечки. Фото: предоставлено "КП"

- Когда вечером начинает петь, то его можно взять на руки и хорошенько «пожамкать». И вроде бы снимается напряжение. А до переезда, куда бы мы его не относили, по всей квартире такой вой был, словно он под ухом поет, - говорит Оксана.

СТРОГИЙ, НО ЛЮБЯЩИЙ ОТЕЦ

На Камчатке Федору находили невестку раз в полгода. А в Санкт-Петербурге у него уже четыре помета за 2 года. Своих деток он почти никогда не видел, за исключением дочери Наоми, с которой пересекся на выставке в «Экспофоруме». Федор тут же признал в ней свою кровь и начал вылизывать малышку.

- Еще как-то на Камчатке от моей кошки остались котята. Тогда Федор был папой ласковым и строгим. Он не разрешал котятам бегать, но всегда находил время, чтобы их вылизать, - приводит пример владелица.

Сейчас новенький Instagram Федора Михайловича насчитывает почти 2 тысяч подписчиков. В соцсетях он появляется в тематических кошачьих сообществах, где тысячи людей мечтают о том, чтобы, как говорила хозяйка, «пожамкать» кота за щечки.