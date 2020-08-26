«Зенит» проиграл «Динамо» в огненном матче с травмой Дриусси и двумя удалениями

"Зенит" проиграл "Динамо" со счетом 0:1 в пятом туре РПЛ сезона 2020/2021. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Динамо» выиграл у действующего чемпиона РПЛ «Зенита» со счетом 1:0 в матче 5-го тура сезона 2020/2021. До этого момента сине-бело-голубые не проигрывали на протяжении 11 месяцев.

«Зенит» подходил к началу матча в качестве единоличного лидера нового сезона чемпионата России, выиграв все первые четыре тура. «Динамо» находилось на 6-м месте. Сине-бело-голубые хотели продолжить победную серию и с первых секунд встречи контролировали мяч. Однако уже на 13-й минуте один из важнейших игроков стартового состава Себастьян Дриусси получил травму колена во время кучи малы в штрафной динамовцев. С поля он самостоятельно не ушел, понадобились носилки.

Первыми заявку на гол оформили хозяева, когда Шиманьский пробил дальним ударом по воротам Кержакова, но голкипер «Зенита» был хорош. Со стороны гостей опасности практически не было. Скуку на поле развеял Тони Шунич, которому подыграл уже упомянутый поляк. Защитник «Динамо» после розыгрыша штрафного выпрыгнул выше всех и пробил точно под перекладину – 1:0.

Во вторую половину встречи «Зенит» попытался взять свое и активизировал резервы команды. Свои острые моменты имел Дуглас Сантос, новичок Андрей Мостовой и Магомед Оздоев. Однако Шунин свой клуб ни разу не подвел. На 75-й минуте крайний защитник «Динамо» Скопинцев решил добавить интриги в матч и подкатился под Ригони, что привело к красной карточке. Аргентинец чудом не получил травму. Зато «Зенит» приобрел очевидное преимущество, поджав хозяев вплоть до 83-й минуты, когда вторую желтую карточку уже схлопотал Вильмар Барриос за игру руками против соперника. Зенитовца удалили, и составы команд уровнялись.

Тони Шунич, автор единственного гола, стал лучшим игроком матча. Фото: twitter.com/FCDM_official

После этого страсти вскипели не на шутку. Заурбек Плиев зачем-то выбил со всей силы мяч прямиком в тренерский штаб Сергея Семака. Затем Роман Евгеньев схлопотал «горчичник» за неспортивное поведение. Футболисты то и дело толкались друг с другом, пытаясь выяснить отношения. Желтая карточка даже досталось наставнику «Динамо» Кириллу Новикову. В добавленные минуты начались бешеные «качели». Сравнять счет мог Малком, но вратарь Шунин не подкачал.

Добавим, что после поражения «Зенит» по-прежнему остается лидером чемпионата с 12 очками. Ближайшие преследователи - «Спартак» и «Сочи» с 11-ю баллами.