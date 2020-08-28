Как купить квартиру мечты в Санкт-Петербурге и не сойти с ума

Современные сервисы по подбору квартир помогают сфокусироваться только на самых подходящих вариантах жилья. Фото: freepik.com

Если вы думаете, что выбрать и купить квартиру легко (были бы деньги!), то сильно ошибаетесь. На самом деле выбор нового жилья можно сравнить с поиском второй половины. Ответственности тут ничуть не меньше, особенно если у вас есть семья. Новое жилье должно понравиться детям, устроить мужа и приглянуться коту - ему тоже необходимо свое место в доме.

Только вот в устройстве личной жизни у нас есть помощники в виде сайтов знакомств и мобильных приложений, которые не будут показывать вам всех подряд, а сразу подберут самые подходящие кандидатуры. С недвижимостью сложнее: в Петербурге строятся сотни домов, а в продаже находятся тысячи квартир, которые сами о себе не расскажут. Как тут выбрать и не упустить свой вариант? К счастью, теперь и в этой сфере есть сервисы-помощники, которые и к требованиям прислушаются, и вкусы ваши учтут, и об особенностях новостроек предупредят.

Разбираемся, как они работают!

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