Погода на сентябрь 2020 года в Санкт-Петербурге: Синоптик рассказал, будет ли бабье лето

Начало сентября 2020 года в Санкт-Петербурге будет прохладным и дождливым Фото: Олег ЗОЛОТО

До календарной осени осталось меньше недели, но дождливая и прохладная погода уже пришла в Санкт-Петербург. Уходящее лето слегка разбаловало жителей Северной столицы солнечными днями, которых было больше чем обычно. Однако, по прогнозам синоптиков, на следующей неделе таких подарков природы больше ждать не стоит. "КП-Петербург" узнала у синоптиков прогноз погоды на сентябрь 2020 в Санкт-Петербурге.

- Месяц будет даже более облачным, чем обычно. Температура воздуха в среднем в сентябре будет чуть-чуть выше климатической нормы – 10-11 градусов, в этом году стоит ждать 12 градусов. Во многом сентябрь 2020 года будет похож на прошлогодний, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Облаков в Северной столице ожидается больше, чем обычно, а значит солнца лучше не ждать Фото: Олег ЗОЛОТО

Осень начнется с обильных дождей. Норма осадков в Петербурге - 64 мм, но в этот сентябрь ожидается на 10-20 мм больше. А раз больше дождей, значит и больше облаков и менее солнечная погода.

Важный для школьников и студентов день - 1 сентября - выдастся холодным и ветреным. Северная столица окажется в тыловой, холодной части циклона. Местами пройдут кратковременные дожди, поэтому на праздничную линейку надо будет одеваться потеплее и прихватить с собой зонтик.

Подобием "бабьего лета" станут 2 и 3 сентября, так как над регионом будет господствовать небольшой циклон.

Зонт станет верным соратником петербуржца с началом осени Фото: Олег ЗОЛОТО

- Эти два дня можно назвать первой репетицией бабьего лета. Но оно будет очень кратковременным и не очень жарким. Температура в среду плюс 16-18 градусов, в четверг 17-19 градусов тепла, - отметил Леус.

А начиная с пятницы, 4 сентября, и до 10 сентября погодой будут управлять циклоны, поэтому возрастет вероятность дождей. Погода будет преимущественно облачная. В отдельные дни с порывистыми ветрами, и естественно температурный фон будет заметно ниже, чем обычно.

- В пятницу еще умеренно тепло плюс 15-17 градусов, а начиная с субботы и до 10 числа дневные температуры будут колебаться в пределах 12-17 градусов, - добавил синоптик.