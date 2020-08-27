Миллионы доз: в Петербурге стартует прививочная кампания против гриппа

В этом году вакцина против гриппа полностью обновлена. Фото: Олег ЗОЛОТО

На носу осень, а значит не за горами сезон простуд и вирусов. За всеми этими "страстями по ковиду" мы почти забыли про грипп. А он, между прочим, тоже готовит свои сюрпризы. В региональном Роспотребнадзоре говорят: эпидемиологический сезон в этом году в Санкт-Петербурге особый. Во-первых, вакцина от гриппа обновлена практически полностью. Это достаточно редкая ситуация.

- В России скорей всего будут циркулировать четыре штамма вируса гриппа А и В, - рассказала исполняющий обязанности начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева. – Три из них новые, мы с ними раньше не сталкивались. Но мы знали об этом и готовились, поэтому вакцины, как трех-, так и четырехвалентные, содержат актуальный состав.

Вторая по счету, но не по важности, особенность – микст вирусов гриппа и новой коронавирусной инфекции.

- Мы рассматриваем несколько вариантов развития ситуации, - говорит эпидемиолог Клинической инфекционной больницы им. Боткина Анна Сталевская. – Не надо забывать, что пандемические вирусы способны вытеснять остальные патогены. Возможно, осенью-зимой в Петербурге будет преобладать коронавирус, в таком случае эпидемиологический подъем гриппа сместится на более позднее время. Но самая неблагоприятная ситуация – это совместная циркуляция вирусов. Такой микст пока мало изучен и, если человек одновременно подхватит и тот, и другой, то есть риск развития тяжелых осложнений.

В 2019 году были привиты более 55 процентов жителей Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Роспотребнадзоре говорят: пока что гриппа в городе нет. А значит, сейчас оптимальное время, чтобы сделать прививку. Ведь иммунитет появляется не сразу, а лишь через несколько недель. Трехвалентную вакцину для детей – первые 200 тысяч доз - уже начали развозить по поликлиникам, прививать малышей начнут не позднее понедельника. Взрослой вакцины в городе еще нет, ее должны привезти до 31 августа. После этого у станций метро вновь появятся мобильные комплексы, в которых можно будет сделать прививку от вируса. Напомним, вакцинация, как взрослых, так и детей, бесплатная.

Кроме того, в числе первых, когда в город поступит взрослая вакцина, планируют привить работников образования – они в зоне особого риска. В планах охватить вакцинацией 110 тысяч педагогов – это 80 процентов от всех учителей города.

- В прошлом году мы привили более 55 процентов жителей Петербурга, - рассказал на пресс-конференции в «Интерфаксе» зампредседателя комитета по здравоохранению Евгений Антипов. – Это беспрецедентная цифра. Но на этот у нас еще более амбициозная задача: привить 60 процентов петербуржцев.

СКАЗАНО

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Евгений АНТИПОВ:

- Про вторую волну четко никто сейчас не ответит. Нас однозначно ждет период подъема заболеваемости, и соотношение [вирусов] непредсказуемо. Невозможно отличить только по начальным признакам, чем человек заболел: коронавирусом или гриппом. Поэтому вот главная особенность нынешнего сезона: все заболевшие потенциально будут подозреваемыми на «ковид». Так что лучше сделать прививку, чтобы избежать таких спорных моментов.

КОНКРЕТНО

Какие штаммы гриппа придут в Россию в этом сезоне

A/Guangdong-Maonan/SWL1536/ 2019(H1N1)pdm09;

A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);

B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage).

Чем будут прививать

Традиционно это отечественные вакцины. Трехвалентная «Совигрипп» и четырехвалентная ««Квадрикс ультра». Специалисты уверяют, что разницы между ними практически нет.