Сколько стоит собрать ребенка к школе в Санкт-Петербурге в 2020 году: цены «кусаются», но у родителей выбора нет

До 2 сентября в Петербурге работает горячая линия по вопросам безопасности и качества детских товаров. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Опять эти магазины? Да сколько можно! Давай в интернете закажем, не поеду я никуда! - начал канючить мой 12-летний сын, как только узнал о масштабной закупке к 1 сентября.

Но спорить с мамой было бесполезно, потому что выбирать вещи на худого и долговязого юношу в интернет-магазине чревато. Вроде бы все размеры указаны верно, но то штанины короткие, то пиджак висит, как на вешалке. Выбираем вместе, а виновата мама. Дочка-второклашка не сопротивлялась, так как по магазинам ходить любит, ей нужно все потрогать, примерить, повертеться перед зеркалом. В общем, собрались и поехали. Дети хотели выбрать то, что им нравится, мама - провернуть все это дело быстрее и, желательно, дешевле. Не повезло всем.

ПОКУПАТЬ МОЖНО, МЕРИТЬ - НЕЛЬЗЯ

Первым шоком для нас стали толпы людей в детских магазинах. Примерно такие же мы наблюдали в прошлом году, но тогда мы закупались буквально за день до 1 сентября. А сейчас приехали почти за 2 недели и та же самая картина. Наивные. Но хуже всего было то, что все примерочные в детских магазинах были щедро заклеены скотчем. Даже юркая и миниатюрная Катя пролезть внутрь не смогла, хотя план был хороший. Меры безопасности во время пандемии, что поделать? Некоторые не особо стеснительные дети мерили рубашки, штаны и костюмы прямо между стеллажей с одеждой, благо зеркала в магазине были. Мои уперлись - не будем при всех раздеваться. Ну что ж, пришлось мерить платье прямо поверх джинсов, с блузкой попроще - на футболку она налезла легко. Многие детские магазины порадовал школьными скидками: форму для девочки купили за 999 рублей, а блузку за 500. Примерно во столько же нам обошлось школьное платье и в прошлом году, а вот блузку покупали дешевле - за 400 рублей. Мерить школьные брюки дочка отказалась, но цены я запомнила - 1200. В прошлом году они нам обошлись в 700.

В общей сложности, канцелярия, одежда и обувь обойдутся примерно в 15 тысяч на ребенка. Фото: Олег ЗОЛОТО

НЕДЕТСКИЙ РАЗМЕР

Самая большая «засада» оказалась с сыном. В свои 12 лет Дима вырос до 170 см. А в детских магазинах самые большие размеры - 164-168. Пришлось идти в соседние бутики одежды. Но и там все оказалось не так гладко - ростовку нашли легко, но зато все вещи на худощавом подростке висели, как на вешалке. Еле-еле нашли рубашку, отдав за нее 2 тысячи рублей (для сравнения: в прошлом году было 1200 рублей в детском магазине). А вот с брюками оказалась совсем беда - утопал во всех. Выход нашли следующий: выбрали черные женские джинсы и договорились - никому и никогда не рассказывать, что куплены они в женском отделе (так что тсссс!). И, конечно, никаких скидок во взрослых магазинах для школьников. Джинсы обошлись в 1700 деревянных (в прошлом году покупали похожие за 1100).

А в это время

Цены кусаются, но сэкономить можно

Мама будущего четвероклассника Никиты к школе уже собрала. Говорит, повезло, что часть вещей с прошлого года еще в пору, потому что иначе нагрузка на бюджет была бы большая. У некоторых знакомых общая сумма вышла на 4-5 тысяч больше, чем в прошлом. Дешевле выходит, если покупать вещи б/у - сейчас на сайтах очень много предложений.

- Цены в магазинах, конечно, кусаются, - рассказывает мама школьника Мария. - Школьный рюкзак с ортопедической спинкой пару лет назад мы покупали примерно за 2500, а в этом году примерно такой же стоит 3800. Стоимость тетрадок, обложек, бумаги тоже выходит немаленькая. По отдельности все вроде бы недорогое, но когда на кассе видишь итог, понимаешь, что все подорожало. В общей сложности, канцелярия, одежда и обувь обошлись мне примерно в 15 тысяч.

КСТАТИ

Качество под контролем

До 2 сентября в Петербурге работает горячая линия по вопросам безопасности и качества детских товаров. Специалисты Роспотребнадзора готовы объяснить петербуржцам правила приобретения обуви и одежды, а также подсказать, на что следует обратиться внимание при покупке школьной формы. Еще один пункт – требования к одежде детей, которые теперь существуют из-за санитарно-эпидемиологической обстановки.

Позвонить на горячую линию можно в будние дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 18:00 по телефонам: 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный), (812) 764-55-87, 575-84-73 и 570-60-04.

Самой «накладной» частью 86% опрошенных назвали покупку одежды. Фото: Олег ЗОЛОТО

КОНКРЕТНО

Покупки для семиклассника Димы

Джинсы - 1700

Рубашка - 2000

Футболка 400

Школьный костюм - 2000-3500

Сменная обувь (туфли) - 1900-3500

Форма для физкультуры - 1500-2500

Обувь для физкультуры - 2100-3500

Канцелярия - 500-700

ИТОГО: 14300

Покупки для второклассницы Кати

Форма (платье) - 1000

блузка – 500

Юбка – 500

Колготки - 250-400

Брюки 1200

Туфли 1300

Форма для физкультуры - 1500-2500

Обувь для физкультуры - 2100-3500

Канцелярия – 1000-1500

Дидактический материал (рабочие тетради) - 1500-2000

ИТОГО: 14 400

Опрос

Что самое затратное для родителей школьников?

33% родителей школьников планируют потратить на подготовку к учебному году от 5 до 10 тысяч рублей. 21% родителей потратят на подготовку к школе от 10 до 20 тысяч рублей, 20% - от 3 до 5 тысяч рублей, 12% – менее 3 тысяч рублей, 7% - от 20 до 30 тысяч рублей и 7% респондентов планируют потратить на подготовку к учебному году более 30 тысяч рублей.

Самой «накладной» частью 86% опрошенных назвали покупку одежды. 4% родителей в качестве самой «дорогой» составляющей подготовки к школе выделили покупку канцелярии и 3% - покупку цветов и подарков.

*По данным образовательной компании MAXIMUM Education