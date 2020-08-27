Медики против дизайнеров: на какие направления был самый большой конкурс в вузах Санкт-Петербурга

В высшие учебные заведения Северной столицы пришло более 550 тысяч (!) заявлений, что на 74 больше, чем год назад. Фото: Олег ЗОЛОТО

Все! Закончилось! Приказы о зачислении второй волны в вузы Санкт-Петербурга опубликованы, новоиспеченные студенты успокоены, пора подвести итоги. Итак, что в этом году особенного? Да все! Начиная от особых условий приемки, заканчивая цифрами. А они удивляют. В высшие учебные заведения Северной столицы пришло более 550 тысяч (!) заявлений, что на 74 больше, чем год назад. К слову, из них 413 тысяч заявлений подано на бюджет. Интересно, что среди абитуриентов 73% проживают в других регионах (что на 4% больше в сравнении с прошлым годом – Прим. ред), а 12 тысяч – в других странах. В 2019-ом иностранцев было на 2 тысячи меньше.

К слову, общий конкурс возрос и в среднем составил 14 человек на место. Впрочем, у каждого вуза свое количество бюджетных мест.

Идем дальше. Каждый год тысячи ребят идут учиться на менеджеров и юристов, тенденция не менялась несколько лет. Но в этом году все по-другому. В Петербурге зарегистрирован рекордный интерес к медицинские учебным заведениям. В Первом меде число конкурс увеличился, а по специальности «Педиатрия» и вовсе взлетело до небывалых цифр - 425 абитуриентов на место.

- Средний конкурс в Первом меде составил 20,15 человека на место. Для сравнения, в прошлом году - 14,6 человека на место, - сообщил председатель комиссии по координации приема в вузы совета ректоров Петербурга и Ленобласти Анатолий Оводенко. - В Химико-фармацевтической академии — 18 человек на место, год назад было 13,9. В университете имени Мечникова — 16,3 человека на место, против 13 в 2019 году. Объясняется все просто: интерес вызван актуальностью и большей доступностью, в сравнении с прошлыми годами. Городу удалось отстоять контрольные цифры приема – места увеличились, в том числе за счет целевых.

К слову, значительно выросло и количество поступающих в медицинские колледжи: в прошлом году заявления о поступлении оставили 7,4 тысяч абитуриентов, в этом — уже 14,3 тысячи!

Однако творческие профессии все же не сдают позиций. К примеру, на «Дизайн» в Университете технологий и дизайна конкурс 231 человек на одно место!

В Санкт-Петербургском государственном университете отметили выросший интерес к творчеству у абитуриентов. На эти направления подали заявлений на 40% больше, чем год назад. Самые популярные «Журналистика» – 3185 заявлений. Конкурс составил 80,67 человек на место (42,53 на 2019 год). Не отстает и «Графический дизайн». Если в прошлом году на место претендовало 28 человек, то сейчас 122.

Еще выпускников заинтересовали специальности «Дизайн среды» (57 человек на место) и «Реставрация произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства» (23 человека). В приёмной комиссии отметили, что на творческие направления выделено 73 бюджетных места, поэтому многие абитуриенты сразу подавали заявления на коммерческую основу.

Свою статистику привел и Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП). В этом году на творческие специальности подано в 2,4 раза больше заявлений, чем в прошлом году. Так, на «Журналистику» в 2020-м году желают поступить 368 абитуриентов, против 175 в 2019. Популярностью пользуется и «Режиссура и актерское искусство» – 250 человек желают связать свою жизнь с кинематографом. Таким образом, университет считает, что абитуриенты стремятся получить высшее образование активнее, чем в прошлом году. По итоговым спискам на творческие специальности в СПбГУП пришло 1060 заявлений.

Личные рекорды бьет и Санкт-Петербургский университет кино и телевидения. В отличие от предыдущих учебных учреждений, по некоторым направлениям СПбГИКиТ проводил вступительные испытания очно, к примеру, по направлению «Операторское искусство». Однако такое решение не испугало ни абитуриентов, ни их родителей. СПбГИКиТ также привел статистику на 2020 год. По данным Приемной комиссии, особый интерес абитуриенты проявили к направлениям «Телевидение», «Режиссер игрового кино и телефильма». С этого года возобновили прием и на специальность «Журналистика». Для абитуриентов доступна очная и очно-заочная формы обучения. Всего в ВУЗ, по данным на 7 августа, было подано 4944 заявления об участии в конкурсе.

С 1 сентября во всех вузах начинается учебный год. Фото: Олег ЗОЛОТО

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ТЕХНИКИ

А что инженеры? Год от года наблюдается рост популярности технических специальностей. К примеру на «Мехатроника и робототехника» конкурс - до 44 человек на место в ГУАПе (Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

В Санкт-Петербургский политехнический университет в этом году на бюджетную основу поступило пять тысяч человек. Из них две тысячи мест заняли магистры.

- Нас волнует, чтобы приток студентов на технические специальности увеличился. Нужно следить, чтобы балл не уменьшался. Здесь важную роль играет качество школьного образования», – отметил Демидов.

КАК УЧИТЬСЯ БУДЕМ?

- Образовательный процесс стартует в смешанном (традиционном и дистанционном) формате с учетом всех мер профилактики распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, - говорит председатель комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов. - Единственные рекомендации исходят от Роспотребнадзора. Это соблюдение дистанции, масочный режим и термометрия.

Кстати, вузы не так уж рады новым требованиям. Как рассказал проректор по административной работе Санкт-Петербургского Государственного экономического университета Сергей Микадзе, для того, чтобы подготовить вузы к приему студентов в условиях пандемии, им придется потратить в год 40 миллионов рублей.

- К слову, мы рассматриваем «удаленку» с 1 сентября как основной вариант работы. Первый курс точно будет обучаться в очно-дистанционном режиме, а все остальные курсы, включая магистратуру, бакалавриат и специалитет, будут учиться только дистанционно.

По словам представителей других спикеров, преподаватели уже соскучились по очному формату обучения. Такой подход гораздо эффективнее для будущих специалистов. Но сейчас на первом месте стоит здоровье, поэтому будут приняты максимальные меры для обеспечения безопасности студентов и педагогического состава.

Подготовила Полина ТКАЧЕНКО