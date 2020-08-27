Испугался брачного контракта: петербурженка 10 месяцев ищет жениха, сбежавшего с собственной свадьбы

Юлия ищет нерадивого мужа уже десять месяцев. Фото: соцсети

Крушением надежд и полным разочарованием в избраннике закончилась для петербурженки Юлии Вилликки замужество за гражданином Азербайджана Мамедом Рауфом Тофигом Оглы. Практически сразу после торжественной церемонии новоиспеченный супруг исчез из жизни Юлии и вот уже десять месяцев не дает о себе знать. Она – ищет, он – прячется. Так и живут.

По словам самой Юлии, с Мамедом их свел общий знакомый. Первая встреча будущих супругов произошла в небольшом ресторанчике неподалеку от сада «Прометей». Мамед нашей героине сразу понравился – спокойный, интеллигентный, на лицо симпатичный. Рассказал, что приехал в Россию недавно и работает экспедитором – правда, так это на самом деле или нет, Юлия не знает до сих пор.

Свадьба состоялась, но радости никакой. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мы встречались где-то два месяца, - рассказала петербурженка корреспонденту «Комсомолки». – Он приглашал меня в кафе, мы там сидели, беседовали. Иногда дарил цветы. Потом мы все обсудили и решили пожениться. У меня, кстати, с первым мужем так же было – тоже пошли под венец спустя два месяца после знакомства. И ничего, четыре года вместе прожили до того, как развестись.

Свадьбу запланировали скромную, но уютную – в ЗАГСе на Фурштадской. Все расходы, к слову, взял на себя сам Мамед. Но незадолго до церемонии в отношения между будущими супругами вкралась нотка недоверия.

- Я подумала, что, наверное, на самом деле как-то пока еще слишком мало его знаю, - вспоминает Юлия. – И предложила в тот же день, перед свадьбой, заехать к нотариусу и заключить брачный контракт.

С тех пор супруг стал нервным и необщительным. А в день церемонии и вовсе внезапно пропал: в назначенное время не явился и весь день не отвечал на звонки. Потом, когда Юлия уже хотела отменять свадьбу, правда, снял трубку, заявил, что у него что-то случилось, приехал в ЗАГС и даже договорился, чтобы молодоженов приняли вне очереди.

- Потом мы поехали в ресторан, - продолжает Юлия. – Я его все время теребила – ну что там с нотариусом, когда к нотариусу-то?

Но и тут у супруга нашлась отговорка: в такси Мамед заявил, что потерял кошелек и паспорт. Кошелек искали долго, но безуспешно – а в конце концов новоявленный супруг и вовсе встал прямо посреди праздничного ужина и в расстроенных чувствах поехал домой.

И пропал. Юлия упорно звонила ему, но телефон все время был выключен. Спустя два месяца Мамед все же снял трубку и, даже не извинившись, сухо рассказал, что все это время восстанавливал злополучный паспорт. Юля потребовала явиться к ней и показать новый документ, но супруг ее просьбам не внял. Расстроенная женщина обратилась к адвокату, а тот посоветовал ей в одностороннем порядке подать на развод.

Теперь Юлия хочет лишь одного - развестись с пропащим (во всех смыслах слова) мужем. Даже если для этого придется привлекать полицию. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Я уже прошла два суда, - жалуется Юлия. – И все бесполезно – мне говорят, что документы на развод нужно подавать по месту регистрации ответчика. А где он зарегистрирован, я понятия не имею! Только вот, буквально два дня назад, через полицию я узнала его старый адрес. Теперь буду снова подавать в суд – надеюсь, хоть на этот раз все получится.

По ходу разбирательств вскрылась еще одна деталь: оказалось, что у Мамеда все это время не было разрешения на временное проживание. Теперь Юлия подозревает, что ушлый азербайджанец ее просто использовал – по закону, если у иностранного гражданина есть супруг или супруга-россияне, процедура получения РВП проходит в разы быстрее и проще.

Тем не менее, признается женщина, поступок почти-уже-бывшего супруга вовсе не разбил ей сердце.

- Я не знаю, что завтра-то будет, - смеется она. – Может, кого-нибудь еще и встречу, и все сложится. По крайней мере ничего исключать нельзя.