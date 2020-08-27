Суд Санкт-Петербурга вынес приговор по первому в России делу о продаже аккаунтов каршеринга

Продавца фейковых аккаунтов каршеринга осудили в Санкт-Петербурге. Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Продавцам фейковых аккаунтов каршеринга теперь не все будет сходить с рук. 26 августа Приморский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел первое в России дело о таком виде мошенничества.

Напомним, инспекторы ДПС Северной столицы не раз ловили водителей, которые устраивали на каршеринге жуткие аварии, купив поддельный аккаунт. Из-за мошенников в тюрьму за ДТП чуть не попал топ-менеджер, который был совсем не при делах.

Если вы живете в Москве или Санкт-Петербурге, то наверняка знаете, что ДТП с водителями, купившими фейковые аккаунты каршеринга, не редкость. Фото: СОЦСЕТИ

Петербуржец Роман понял, что данный бизнес может быть прибыльным и ступил по ту сторону закона. Он даже успел в 2019-м году сменить фамилию, чтобы не попасться полиции, но прогадал.

Злоумышленник специализировался на создании незаконных учетных записей в сервисе каршеринга «Делимобиль». Неизвестным образом он получал паспорта, права и фотографии случайных россиян и регистрировал на них аккаунты. Каждая учетная запись стоила 2,5 тысячи рублей. Таковых Роман продал 10 штук, выручив 25 тысяч. А потом на него вышли сотрудники МВД и «вручили» уголовное дело.

- Своими действиями мужчина причинил вред деловой репутации каршеринговой компании. Свою вину в суде он признал, раскаялся во всем и даже перевел 10 тысяч рублей в благотворительный фонд. Обвиняемый просил прекратить в отношении него уголовное дело. Участники процесса возражать не стали, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В итоге Роман отделался штрафом в размере 50 тысяч рублей, а ведь мог сесть в колонию на срок до 4 лет. Заверить суд, что водители, купившие его поддельные аккаунты, не устроили какое-нибудь жуткое ДТП, мошенник не может.