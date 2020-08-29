«Собачья» красота — страшная сила: во что хозяева превращают своих домашних питомцев

Модным быть не запретишь. Даже собакам. ФОТО: Екатерина КУРЫЛЕВА

За модой сейчас не угнаться, а если все-таки хотите попробовать, то скорее берите своего питомца и ведите не на прогулку, а к парикмахеру. Конечно, в большей степени это касается собак, но при желании сделать стильную укладку можно и хомячку. Для этого даже не нужно бегать по квартире с ножницами и ловить испуганного питомца, есть профессионалы — грумеры.

ШАГ ВЛЕВО, ШАГ - ВПРАВО

В мире «собачьей» моды действуют свои суровые законы. Каждой породе своя стрижка. Хозяин, конечно, может напрячь фантазию и построить Пизанскую башню на голове питомца, но с таким произведением искусства собаке будет непросто.

- Редко ко мне обращаются с необычными идеями, - рассказывает профессиональный грумер Дарья Тощева. - Гигиенические стрижки пользуются большей популярностью. Хозяин ценит комфорт собаки и свой собственный. После стрижки питомцу требуется меньше ухода. Пик заказов — это начало и конец лета. Собаки бегают по улице, цепляют репейника, а я это исправляю.

Участники конкурсов и выставок не могут обойтись одной гигиеной, это даже в какой-то степени неприлично. Здесь как в модельной среде - четкие параметры. Не девяносто-шестьдесят-девяносто, конечно, но близко к этому.

- От мастера, который стрижет собаку зависит больше половины успеха. За счет шерсти можно скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Перед выставкой используются специальные шампуни и спреи, ставится шерстка, это почти полноценная укладка. Такой процесс может занимать от двух до трех часов, - поясняет Дарья.

Иногда хозяину приходит мысль придать собаке яркости и индивидуальности. ФОТО: Андрей Филиппов

КУКОЛКИ ИЛИ ЩЕНКИ?

Если вы все-таки хотите, чтобы ваш питомец был самым модным во дворе, то стоит взглянуть на корейские стрижки. Не так давно было популярно красить шерсть своего питомца чуть ли не во все цвета радуги. Сейчас все проще, того же йоркширского терьера с его длинной шерсткой можно легко преобразить по корейским стандартам. Отличительная черта — это длинные пряди возле ушей собаки и ровная, аккуратная мордочка, что придает питомцу кукольное обаяние. Такой вариант и выбрал Андрей Филиппов для своей любимицы Фани:

- Мы обращаемся к грумеру примерно два раза в месяц. Вызываем мастера на дом, поэтому собака не сильно нервничает, она к стрижкам привыкла с детства. Мы сильно не экспериментируем, следуем стандартам, так сказать, но вот корейская мода мне полюбилась, красиво и аккуратно.

РУЧНЫЕ МЕДВЕЖАТА

В ход у грумера часто идут не только ножницы, но и краска. Иногда хозяину приходит мысль придать собаке яркости и индивидуальности, поэтому он ведет ее в салон и делает пару цветных прядок на теле питомца.

- С приходом азиатского стиля в «собачью» моду стали популярны окрашивания. В основном, цветом делаются акценты на ушках или лапках животного, - поясняет владелица зоосалона «Йоркин дом» Екатерина Курылева. - Для этого используются мелки или специальная краска на растительной основе. Полноценное окрашивание всей шерсти делают крайне редко. Несмотря на то, что краска безопасна, у собаки может появиться аллергия. Да и общество такие эксперименты не приветствует, многие считают, что так над животными издеваются. Собака — это питомец, а не игрушка. При этом само окрашивание делается очень аккуратно. Кожа не затрагивается, краска наносится только на шерсть. Двадцать-тридцать минут и готово.

При желании сделать стильную укладку можно сделать и хомячку. ФОТО: Екатерина КУРЫЛЕВА

Но сейчас такие «разноцветные» собаки встречаются все реже, это модное веяние принимает новые обороты. Снова повлияли восточные идеи. В Китае пользуется популярностью такая порода как чау-панда. На самом деле, это просто «пародия» на настоящих обитателей леса. Собачек чау-чау красят под панду, но медведями они от этого не становятся, а остаются такими же ручными и ласковыми. Для тех, кто хочет придать своему питомцу суровый вид существует окрашивание под леопарда. Так за одно посещение грумера можно превратить домашнего питомца в того, кто будет еще долго удивлять соседей во время прогулки.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Екатерина ДАНИЛЕЙКО, ветеринар:

«Собака может получить солнечный удар»

- В этом вопросе очень много нюансов. Все зависит от самой собаки и ее породы. Например, с такими питомцами, как шпиц, нужно быть аккуратными, до года их стричь нельзя, из-за ультрафиолета ваш любимец может сильно заболеть. А вот дворняжек лучше вообще в этом плане не трогать, у них правильно работает терморегуляция, а из-за новой укладки собака может получить солнечный удар. Постригать периодически стоит и кошек, особенно, если шерсть скатывается на теле животного. Грумеры сейчас очень востребованы, они хорошо разбираются в этой теме, главное, выбрать хорошего мастера. Он должен понимать психологию животного, чтобы тому было комфортно во время процедуры. Всегда смотрите на отзывы, в них можно узнать много полезного.