Вода для здоровья: какая бывает и что лечит

Наталья Бенберя: «Далеко не каждая вода – лечебная». Фото: Артем КИЛЬКИН

Здоровый разговор с основателем компании «Родник» Натальей Бенберя.

Дар земли

Целебные качества минеральных вод человечество оценило много веков назад, хотя ученые до сих пор продолжают «биться» над удивительными секретами этого дара природы. Но и сотни лет назад люди понимали, что вода воде рознь.

- У каждой воды имеется свой уникальный состав, но далеко не каждая вода – лечебная. На нашей планете есть всего три места, где разломы земной коры подходят к поверхности - это наш Кавказ, Чехия и Австралия. Именно воды из этих мест несут людям здоровье и обладают лечебным воздействием на организм, так как насыщены природными минералами… У обычной воды таких качеств нет,- рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» основатель компании «Родник» Наталья Бенберя.

Некоторые воды можно пить только у источников. Например, железистые воды из Железноводска принесут вам пользу только в этом городе – для бутилирования они не годятся. Впрочем, бывают исключения: в Чехии на всемирно известном курорте Марианские Лазни научились разливать по бутылкам воду с содержанием двухвалентного железа. Завод построен около источника: труба идет на производственную линию, где вода сразу отправляется в бутылки, не контактируя с воздухом. Кстати, эта вода (ее название - «Рудольфов Прамен») по мнению журнала Форбс входит в десятку лучших в мире.

- Двухвалентное железо – нестойкое соединение, при контакте с воздухом оно переходит в трехвалентную форму. Когда мы открываем бутылку и наливаем в стакан прозрачную воду, через некоторое время она темнеет, как срез яблока. Это подтверждает ее природный состав, - добавляет Наталья Бенберя. –Такая вода рекомендована при анемии и дефиците микроэлементов. Она поднимает настроение и дает больше сил организму.

«Рудольфов Прамен» родом со всемирно известного чешского курорта Марианские Лазни. Фото предоставлено компанией «Родник»..

От завода - до народа

Чтобы минеральная вода сохранила все свои целебные свойства, ее важно не только правильно разлить по бутылкам, но и доставить потребителю. Поэтому первое правило: завод по розливу минеральной воды должен находиться именно там, где вода рождается. Второй важный момент – транспортировка и хранение. Ведь если нарушить температурный режим или оставить бутылки на солнце – вода может испортиться. И, наконец, сроки годности: не больше года в ПЭТ-бутылках. После этого вода может вступить в реакцию с пластиком. Но и здесь есть исключения: сербская вода «Пролом» с pH 8,8-9,2 может храниться 2 года, опять же за счет природных свойств и уникальной системы бутилирования.

- Наша компания уже 15 лет отвечает за поставки лечебных и лечебно-столовых вод из Чехии и Сербии. Мы строго соблюдаем все эти правила. - добавляет основатель компании «Родник».

Интересно, что минералы и полезные вещества, которые содержатся в лечебной воде, организм усваивает гораздо лучше, чем капсулы и таблетки.

- Обычные микроэлементы имеют усвояемость 20-30 процентов. Хелатная форма повышает ее до 50-60 процентов. Самые лучшие для усвоения нашим организмом– коллоидные растворы. По сути, мы возвращаемся к минеральным водам, которые не сравнить по своему воздействию с искусственными препаратами. Их создала сама природа, - уверена Наталья Бенберя.

«Зайечицкая Горькая» – содержит рекордное количество микроэлементов: 33 грамма полезных минералов на литр. Фото предоставлено компанией «Родник».

Пожалуй, единственный недостаток минеральных вод– их цена. Стоимость полезной воды выше среднего. Впрочем, дешевой целебная вода и не может быть, ведь на ее добычу, хранение и доставку требуется много сил и средств. Помните об этом, когда увидите в аптеке или магазине импортную минеральную воду по низким ценам.

НА ЗАМЕТКУ

С какими болезнями поможет справиться минеральная вода

Все знают, что воды нужно пить много.Но если речь идет о лечебной и лечебно-столовой воде, то принимать их нужно курсами. Ведь такая вода воздействует на организм особым образом. Как именно? Давайте узнаем.

«Билинска Киселка» –нормализует работу ЖКТ и обладает мягким желчегонным эффектом. Вода помогает при многих проблемах, связанных с желудком и раздраженным кишечником, когда люди страдают от болей годами.

«Билинска Киселка» нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Фото предоставлено компанией «Родник».

«Зайечицкая Горькая»– содержит рекордное количество микроэлементов: 33 грамма полезных минералов на литр. Из них 5 граммов – природного магния! А он, как известно, необходим для нормальной работы сердца, мышцы печени, полезен для сосудов, желчного пузыря и поджелудочной железы. Применяется «Зайечицкая Горькая» и как природное слабительное без эффекта привыкания.

«Рудольфов Прамен»–уникальный источник двухвалентного железа, магния и кальция. Эта вода выводит мочевую кислоту - спутницу и причину подагры. Также «Рудольфов Прамен» помогает при низком уровне гемоглобина, недостаточной плотности костей и проблемах с почками.

«Винцентка» поможет восполнить дефицит йода в организме. Также вода повышает иммунитет и улучшает углеводный обмен. Именно поэтому «Винцентку» советуют употреблять диабетикам. Йод способствует правильной работе щитовидной железы, снижает воспалительные реакции и оказывает бактерицидное действие.

«Пролом»– термальная высокощелочная столовая вода низкой минерализации. Она отлично справляется с отеками, снимает интоксикацию,применяется при проблемах с кожей и аллергиях. Без нее не обойтись после бурного застолья или при приеме серьезных препаратов. Урологи очень любят «Пролом-воду», потому что она помогает наладить работу почек и мочевого пузыря. Также эта вода рекомендуется для лечения пиелонефрита у беременных.

Подробнее о том, как правильно читать этикетки на бутылках с минеральной водой, как вода помогает сбросить вес и сохранить молодость, слушайте в программе «Здоровый разговор» Радио «Комсомольская правда в Петербурге». А еще больше информации о минеральных водах содержится на сайте компании minervoda.ruminervoda.ru. Там можно ознакомиться с противопоказаниями, заказать продукцию на дом или узнать адреса магазинов.