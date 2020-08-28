Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Клиника года Санкт-Петербург

Вода для здоровья: какая бывает и что лечит

Какую воду можно считать лечебной, как ее выбирать и чем опасен для природной воды воздух
Оксана НикулинаОксанаНикулина
Комментарии (2)Комментарии (2)
Наталья Бенберя: «Далеко не каждая вода – лечебная».

Наталья Бенберя: «Далеко не каждая вода – лечебная».

Фото: Артем КИЛЬКИН

Здоровый разговор с основателем компании «Родник» Натальей Бенберя.

Дар земли

Целебные качества минеральных вод человечество оценило много веков назад, хотя ученые до сих пор продолжают «биться» над удивительными секретами этого дара природы. Но и сотни лет назад люди понимали, что вода воде рознь.

- У каждой воды имеется свой уникальный состав, но далеко не каждая вода – лечебная. На нашей планете есть всего три места, где разломы земной коры подходят к поверхности - это наш Кавказ, Чехия и Австралия. Именно воды из этих мест несут людям здоровье и обладают лечебным воздействием на организм, так как насыщены природными минералами… У обычной воды таких качеств нет,- рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» основатель компании «Родник» Наталья Бенберя.

Некоторые воды можно пить только у источников. Например, железистые воды из Железноводска принесут вам пользу только в этом городе – для бутилирования они не годятся. Впрочем, бывают исключения: в Чехии на всемирно известном курорте Марианские Лазни научились разливать по бутылкам воду с содержанием двухвалентного железа. Завод построен около источника: труба идет на производственную линию, где вода сразу отправляется в бутылки, не контактируя с воздухом. Кстати, эта вода (ее название - «Рудольфов Прамен») по мнению журнала Форбс входит в десятку лучших в мире.

- Двухвалентное железо – нестойкое соединение, при контакте с воздухом оно переходит в трехвалентную форму. Когда мы открываем бутылку и наливаем в стакан прозрачную воду, через некоторое время она темнеет, как срез яблока. Это подтверждает ее природный состав, - добавляет Наталья Бенберя. –Такая вода рекомендована при анемии и дефиците микроэлементов. Она поднимает настроение и дает больше сил организму.

«Рудольфов Прамен» родом со всемирно известного чешского курорта Марианские Лазни. Фото предоставлено компанией «Родник»..

«Рудольфов Прамен» родом со всемирно известного чешского курорта Марианские Лазни. Фото предоставлено компанией «Родник»..

От завода - до народа

Чтобы минеральная вода сохранила все свои целебные свойства, ее важно не только правильно разлить по бутылкам, но и доставить потребителю. Поэтому первое правило: завод по розливу минеральной воды должен находиться именно там, где вода рождается. Второй важный момент – транспортировка и хранение. Ведь если нарушить температурный режим или оставить бутылки на солнце – вода может испортиться. И, наконец, сроки годности: не больше года в ПЭТ-бутылках. После этого вода может вступить в реакцию с пластиком. Но и здесь есть исключения: сербская вода «Пролом» с pH 8,8-9,2 может храниться 2 года, опять же за счет природных свойств и уникальной системы бутилирования.

- Наша компания уже 15 лет отвечает за поставки лечебных и лечебно-столовых вод из Чехии и Сербии. Мы строго соблюдаем все эти правила. - добавляет основатель компании «Родник».

Интересно, что минералы и полезные вещества, которые содержатся в лечебной воде, организм усваивает гораздо лучше, чем капсулы и таблетки.

- Обычные микроэлементы имеют усвояемость 20-30 процентов. Хелатная форма повышает ее до 50-60 процентов. Самые лучшие для усвоения нашим организмом– коллоидные растворы. По сути, мы возвращаемся к минеральным водам, которые не сравнить по своему воздействию с искусственными препаратами. Их создала сама природа, - уверена Наталья Бенберя.

«Зайечицкая Горькая» – содержит рекордное количество микроэлементов: 33 грамма полезных минералов на литр. Фото предоставлено компанией «Родник».

«Зайечицкая Горькая» – содержит рекордное количество микроэлементов: 33 грамма полезных минералов на литр. Фото предоставлено компанией «Родник».

Пожалуй, единственный недостаток минеральных вод– их цена. Стоимость полезной воды выше среднего. Впрочем, дешевой целебная вода и не может быть, ведь на ее добычу, хранение и доставку требуется много сил и средств. Помните об этом, когда увидите в аптеке или магазине импортную минеральную воду по низким ценам.

НА ЗАМЕТКУ

С какими болезнями поможет справиться минеральная вода

Все знают, что воды нужно пить много.Но если речь идет о лечебной и лечебно-столовой воде, то принимать их нужно курсами. Ведь такая вода воздействует на организм особым образом. Как именно? Давайте узнаем.

«Билинска Киселка» –нормализует работу ЖКТ и обладает мягким желчегонным эффектом. Вода помогает при многих проблемах, связанных с желудком и раздраженным кишечником, когда люди страдают от болей годами.

«Билинска Киселка» нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Фото предоставлено компанией «Родник».

«Билинска Киселка» нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Фото предоставлено компанией «Родник».

«Зайечицкая Горькая»– содержит рекордное количество микроэлементов: 33 грамма полезных минералов на литр. Из них 5 граммов – природного магния! А он, как известно, необходим для нормальной работы сердца, мышцы печени, полезен для сосудов, желчного пузыря и поджелудочной железы. Применяется «Зайечицкая Горькая» и как природное слабительное без эффекта привыкания.

«Рудольфов Прамен»–уникальный источник двухвалентного железа, магния и кальция. Эта вода выводит мочевую кислоту - спутницу и причину подагры. Также «Рудольфов Прамен» помогает при низком уровне гемоглобина, недостаточной плотности костей и проблемах с почками.

«Винцентка» поможет восполнить дефицит йода в организме. Также вода повышает иммунитет и улучшает углеводный обмен. Именно поэтому «Винцентку» советуют употреблять диабетикам. Йод способствует правильной работе щитовидной железы, снижает воспалительные реакции и оказывает бактерицидное действие.

«Пролом»– термальная высокощелочная столовая вода низкой минерализации. Она отлично справляется с отеками, снимает интоксикацию,применяется при проблемах с кожей и аллергиях. Без нее не обойтись после бурного застолья или при приеме серьезных препаратов. Урологи очень любят «Пролом-воду», потому что она помогает наладить работу почек и мочевого пузыря. Также эта вода рекомендуется для лечения пиелонефрита у беременных.

Подробнее о том, как правильно читать этикетки на бутылках с минеральной водой, как вода помогает сбросить вес и сохранить молодость, слушайте в программе «Здоровый разговор» Радио «Комсомольская правда в Петербурге». А еще больше информации о минеральных водах содержится на сайте компании minervoda.ruminervoda.ru. Там можно ознакомиться с противопоказаниями, заказать продукцию на дом или узнать адреса магазинов.

Клиника года Санкт-Петербург: Здоровые новостиКлиника года 2020 в Санкт-Петербурге

Рекомендуемые