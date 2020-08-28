Передвижные прививочные пункты в Выборгском районе Санкт-Петербурга в 2020 году: время работы, необходимые документы

Передвижные прививочные пункты начали работать с 28 августа 2020 года в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В преддверии сезона простуд в Санкт-Петербурге началась прививочная кампания против гриппа. Первые передвижные прививочные пункты появились утром 28 августа 2020 года в Выборгском районе. Найти их очень просто - они работают у самых оживленных станций метро.

Например, у «Проспекта Просвещения». Здесь бесплатно можно сделать прививку в рабочие дни с 08.00 до 20.00. По этому же графику работы прививают у «Озерков» и «Парнаса». Для того, чтобы привиться от гриппа, петербуржцам нужно иметь при себе паспорт и медицинский полис.

- В этом году прививки от гриппа и пневмонии приобретают особое значение, - подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов. - Весной мы столкнулись с опасным, малоизученным вирусом Covid-19 и должны использовать все проверенные средства защиты, в том числе прививки от сезонного гриппа, который способен усугубить течение любого заболевания, в том числе вызванного новой вирусной инфекцией.

В этом году количество привитых петербуржцев может увеличиться до 60% горожан или 3,2 миллиона человек, в том числе более 488 тысяч детей.