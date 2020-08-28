«Девочки врут плохо, а мальчики всегда идут all in»: Учитель из Петербурга ведет откровенный блог о школьной жизни

Преподаватель из Санкт-Петербурга, рассказывая истории из школьной жизни, стал популярным блогером. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ПОДПИСЧИКАМ НРАВИТСЯ

Три года назад в Telegram появился канал «Незаслуженный учитель России». Шутливые заметки о школе, учениках и нелегкой доле педагога сейчас читают практически 14 тысяч человек. Ведет его петербуржец Григорий Николаев. 31-летний блогер несколько лет жил в Москве, там же изучал богословие в иезуитском университете. Как он сам утверждает, отучился «ради развлечения» и, волею судьбы, стал преподавателем в школе.

- Раньше я работал переводчиком с английского и занимался рекламой, - вспоминает Григорий Николаев. - В 2016 году, когда в очередной раз переехал из одной квартиры в другую, увидел, что через дорогу от моего дома есть школа. Пришла мысль: а почему бы не попробовать себя в роли педагога.

Ему предложили вести предмет МХК, потом он организовал кружок дебатов. Оказалось, что преподавание Николаеву дается легко, а дети в нем души не чают. Учитель часто рассказывал своим друзьям смешные истории из своих рабочих будней, те посоветовали ему их записывать. Тогда-то и пришла мысль завести канал. «Незаслуженный учитель России» очень быстро стал набирать популярность и обрастать подписчиками.

- Сам не знаю почему, - пожимает плечами Григорий. – Может быть, потому что я пишу легко, без нравоучений и не пытаюсь подстраиваться под вкусы аудитории.

Григорий уже два года как не преподает в школе. Спросите, а где же он находит свои истории? Сейчас он занимается репетиторством английского и риторики, учит детей спорить и отстаивать мнение, поэтому рассказывать ему есть о чем. Мы решили выбрать самые интересные посты из его авторского канала.

Блог учителя читают почти 14 тысяч человек. Фото: СОЦСЕТИ

ВНЕШКОЛЬНЫЙ ДНЕВНИК

17.05.17

Перечитал - звучу как старик. Это удивительно, насколько школа заставляет себя почувствовать взрослым. Мне еще 30 нет, а я действительно чувствую себя отстающим. Пока еще не сильно - я понимаю, зачем читают комиксы, зачем играют в игрушки, почему у ученицы значок Королевской Десницы на блузке, кто такие пранкеры и зачем красить миньки вархаммеровские. Но спиннеров уже не понимаю. И ведь таких непонятных мелочей будет все больше и больше, я прямо боюсь.

01.07.18

Спросили про моих учителей. У меня было два любимых учителя - учительница литературы и учитель истории.

Учительница литературы в жизни была, как я теперь понимаю, несчастна - но я осознаю это только сейчас. С детьми она всегда была приветлива, интересовалась их чтением всерьез и целые уроки посвящала обсуждению популярных среди детей книг. Она всерьез выслушивала мои предложения обсудить на уроке книги Ника Перумова, одобряла их - но выдвигала встречное предложение обсудить Толкиена или Брэма Стокера. Даже тогда я понимал, как красиво она переводит разговор с фентези-чтива на что-то более культурно значимое, при этом не унижая подростковые вкусы и увлечения.

А учитель истории был одним из немногих мужчин-педагогов в школе и уже поэтому вызывал интерес. У него было историческое и педагогическое образование и опыт службы в Афганистане, что сразу же ставило его на недосягаемую высоту для всех мальчиков в школе. После того, как он однажды показал свою фотографию времен Афганистана, где он в горах лежит со снайперской винтовкой, мои одноклассники были так впечатлены, что по учительской рекомендации стали читать «Анабасис» Ксенофонта - там тоже про войну в горах. Я «Анабасис» читал и так, чем впечатлил уже учителя - и он стал подсовывать мне разнообразные книжки, особенно упирая на стилизации и интересные языковые решения. Рассказал мне про Хлебникова, объяснил Маяковского и, кстати, был первым, кто рассказал мне о «мономифе» Джозефа Кэмпбела.

По-моему, он хотел бы быть писателем.

26.10.19

У меня есть несколько учеников, с которыми я занимаюсь уже долго и вижу, как они растут и изменяются. К примеру, удивительно интересно наблюдать, как дети учатся врать. Наивный и милый детский обман все усложняется и даже приобретает какую-то изысканность.

Поразительно, но ученицы врут хуже учеников. Девочки, соврав, опускают на мгновение глаза, дергают уголком губы или просто находят что-то страшно интересное в пенале. Мальчики же идут all in — каждая ложь это какой-то страшно рискованный ход, последний блеф обреченного, они перед враньем замирают, как перед прыжком в воду. У учеников несколько секунд уходит на то, чтобы взять лицо под контроль и вообще скрепить сердце -- а дальше они лгут мужественно и бессовестно.

Но они учатся. Ученицы пока отстают, но вчера ученик объяснял мне, почему даже не открывал заданный в школе текст. Он, рассеянно и тепло улыбаясь, рассказал мне потрясающую историю о том, как семейные неурядицы не позволили ему подготовиться к урокам. Это была очень смешная история, с неожиданными поворотами, забавными жизненными наблюдениями и нетривиальными персонажами. «Ты же в глаза мне лжешь, сволочь» - удовлетворенно думал я.

Под конец урока я внезапно задал вопрос о детали рассказанной истории и с удовлетворением увидел, что парень сморгнул и стрельнул глазами в сторону. Их еще учить и учить.

Григорий Николаев.

20.05.20

Ученик решил заняться уфологией, пока сидит на даче, и спросил моего совета.

Я сделал очень мудрое лицо и стал рассуждать, что вот я хотел бы верить в инопланетян, но уфологи у меня доверия не вызывают. С другой стороны, я тоже люблю читать всякие истории о непознанном, в детстве читал то-то и то-то, а знаете, еще есть такая книга... Мальчик тихо вздохнул. А у меня в голове разворачивались миры.

Лучший способ проверить свои знания — что-то рассказывать ребенку, лучше всего маленькому, еще не испорченному страхом перед взрослыми. Тогда он задает настолько честные и наивные вопросы, что ты останавливаешься и пытаешься сам себе на них ответить. Вот и сегодня мы поговорили про НЛО, а потом перешли на космос и как мы будем его заселять. Выяснилось, что мальчик не знает, что такое «скорость света» - я стал объяснять. Вот, дескать, у света скорость тоже ограничена, и, к примеру, взорвись прямо сейчас солнце, мы бы узнали об этом только через 8 минут <…>

Дальше ученик сам дошел до мысли, что все звездное небо у нас над головой - это лишь прошлое, свет, который только до нас дошел. Я обрадовался и похвалил его... но мальчик развил мысль дальше. Выходит, все, что мы можем увидеть - это прошлое. Я покачал головой, потом поджал губы, а потом замолчал.

- Скайп завис, - сообщил ученик, но завис вовсе не скайп. Я очнулся и стал объяснять, что да, даже самое мельчайшее расстояние все равно требует некоторого времени для преодоления, а потому всегда есть мельчайшая, незаметнейшая задержка. Чем мы ближе, тем она незаметнее - но все же есть, должна же быть...... И я понял, что плаваю в теме <…>

Урок закончился, ученик пообещал прочесть «Свидание с Рамой» Артура Кларка, а я сижу и всерьез думаю над тем, что мне открыл ребенок. Где-то далеко надо мной смеется Ахилл, все никак не могущий догнать свою черепаху.

04.06.20

Образование ушло в интернет, а дети - к земле.

За время карантина у меня прибыло учеников. Делать в городах им нечего, родители стали вывозить их на дачи задолго до наступления лета; ну а чтобы детям жизнь медом не казалась, нанимают репетиторов. На заднем плане у всех моих учеников стены дачных домов, из-за окна периодически кричат петухи и разнообразная живность, а я себя чувствую бродячим ритором. От одного ученика я получаю свежайшие новости о том, как несутся семейные курицы - парень прочел про куриц все, что смог найти, и теперь с нетерпением ждет, когда в яйцах наконец будут куриные зародыши.

Еще один ученик хвастал мне коровой, осторожно направив камеру в окно. Когда корова обернулась, мальчик быстро убрал камеру; молоко молоком, но полностью доверять животным он не готов. Я терпеливо рассматривал рассаду на окнах, мне показывали фотографии поросенка, а одному ребенку я на всякий случай рассказал, что такое "трёхполье".

Но больше всего мне запомнилась ученица с косой, сидящая перед камерой на фоне русской печи.

- Сингулярность, по-моему... - начала она.

25.06.20

Маленький ученик объяснил, как он собирается распорядиться миллионами.

Мы обсуждали, что такое богатство и чем неправедно нажитое отличается от праведного. Ребенок рассудил, что праведное богатство добыто собственным умом и законными методами, а потом сказал, что собирается стать богачом. Я одобрил план, собрался было перейти обратно к истории, решив зайти с рассказа о богачах прошлого... Но, когда я уже почти начал про Лукулла и Креза, мальчик решил рассказать, в чем же он видит главную угрозу своим будущим миллионам.

Он явно обдумывал вопросы безопасности. Понятно, что у него, миллионера, будет охрана, собственный остров, полный покой... Но ничто не спасет от самого страшного хищника, живущего на этом свете - женщины. Мальчик очень боится, что, когда он разбогатеет, он встретит красавиц, которым будут нужны только его деньги. Ученик смутно представлял, как «работают» такие женщины, но предположил, что они будут набиваться к нему в друзья. Но! У него есть план.

- Я придумал, что делать, - обстоятельно рассказывал он. - Я куплю себе самую разбитую «Ниву», буду подъезжать к красивым девушкам и такой говорить «Привет». Если она в меня влюбится, то все нормально.

Я покивал и одобрил. Девушки, читающие меня, помните: однажды к вам на раздолбанной тачке подъедет молодой человек и дружелюбно поздоровается. Не упустите этот шанс – наверняка, это миллионер.

«Незаслуженный учитель» Николаев старается объяснять предмет так, чтобы каждый ребенок получил новые знания. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

9.07.20

- И вот из польских земель прибыл человек, выдававший себя за чудом спасшегося царевича Дмитрия. Так и началась история самого знаменитого самозванца российской истории... - сказительствовал я сегодня.

Как оказалось, с феноменом самозванства ребенок был знаком. На прошлой неделе он с друзьями катался на каком-то катере, к ним подошел мальчик и велел взять его с собой. Его спросили, кто он такой, чего ему надо и не хочет ли он получить по голове (этого ученик мне не сказал, но по тону истории было понятно).

- Стойте! - властно поднял руку молодой незнакомец. - Я сын Дмитрия Медведева!

Дети тогда не нашлись с ответом, поэтому взяли мальчика с собой. Но сегодня ученик дослушал про Лжедмитрия и начал что-то подозревать.

20.08.20

Ученица сегодня удивила. Я, прозанимавшись с ней все лето, только сейчас догадался спросить, как она провела свои каникулы.

Девочка любит читать, выписывает книги из библиотеки, начинает каждую вторую фразу с «а я читала»... Я ожидал, что лето она просто провела с книжкой в комнате и приготовился одобрять. Но оказалось, что уже третий месяц моя ученица занимается регби и ломает на поле других маленьких девочек. Рассказывала она об этом очень ровным тоном, но голос ее стал немного мечтательным, когда она объяснила, как толкнуть противника в подбородок предплечьем так, чтобы у него зубы клацнули.

Почему-то меня глубоко трогает мысленная картина девочки, стряхивающей с колена траву и кусочек другой школьницы, и идущей в библиотеку.

***

Вспоминая свои школьные годы, Григорий без зазрения совести рассказывает, что «был бунтарем и много выделывался». Но и сегодня таких учеников хватает. По его словам, различия между поколениями только в одном: молодежь сейчас более продвинутая, благодаря Интернету, практически каждый разговаривает на английском.

Занятия с учениками тет-а-тет «незаслуженному учителю» нравятся, но по школе он все равно скучает и очень хочет туда вернуться. Возможно, когда-нибудь, он снова напишет, как и 16 мая 2017 года: «Начнем, пожалуй. Уже год я работаю школьным учителем. Никогда бы не подумал, что этим займусь - но это оказалось приятно».