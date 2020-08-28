Безопасные квесты: как выбрать место для развлечения детей и взрослых в Петербурге

Новые правила посещения квестов: актеры сообщают команде правила, а потом предлагают измерить температуру и обработать руки антисептиком. Фото: Олег ЗОЛОТО

Месяц назад «Комсомолка» писала о ЧП, которое произошло с ребенком во время прохождения квеста в Петербурге. По словам отца мальчика, тот слетел с лестницы и заработал множественные ушибы и сотрясение мозга. После этого случая особое внимание безопасности стали уделять как работники, так и посетители этих комнат развлечений. И еще один момент: как теперь соблюдаются санитарные меры в квестах в связи с пандемией? Насколько безопасно посещать такие замкнутые пространства? Мы попытались это выяснить.

МАСКА НА ЛИЦО, ПЕРЧАТКИ НА РУКИ

Сейчас первое, что нужно класть в карман при выходе из дома, – это маска и перчатки. Такое же правило, как оказалось, ввели и при посещении квестов. Отметим, что некоторые площадки сами заботятся о своих посетителях и предоставляют все необходимое.

- В новой реальности это необходимо, - разводит руками владелец перформанса «Insane Paranoid» Роман Воеводин. - Естественно, мы закупили маски, антисептики, бесконтактный градусник. Когда команда приходит на игру, актеры сразу сообщают им правила, а потом предлагают измерить температуру и обработать руки антисептиком.

Чтобы выбрать интересный и безопасный квест, не забудьте перед посещением почитать о нем отзывы в Интернете. Фото: Олег ЗОЛОТО

Площадки «QuestQuest», «Две белки» и «Сфера Квестов» придерживаются этих же требований и уверяют, что посетители могут не беспокоиться о качестве обработки комнат, об этом уже позаботились. После каждой группы на локациях происходит уборка и дезинфекция.

Что касается ограничений по количеству игроков и распределению их по сеансам, тут ничего не изменилось. Квесты и раньше были для небольших компаний до 5 человек, строго по одной команде ходили в те самые комнаты с испытаниями.

Администраторы квеста «2+2» вообще советуют сильно из-за вирусов не переживать, а отпустить ситуацию и наслаждаться процессом игры.

БЕЗ ЧАЯ И ПЕЧЕНЕК

Получается, что единственная и вполне безобидная опасность, с которой могут столкнуться игроки, - это голод: печенье и конфеты на многих площадках временно убрали. Все из тех же соображений - ограничение контактов. Так что советуем поесть дома, ну или запланировать поход в кафе после того, как пощекочете нервы и пораскинете мозгами.

С поиском подсказок придется ускориться, а то проголодаетесь. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кстати, это небольшой список квестов, который нам удалось охватить. В Петербурге по разным данным, сотни развлекательных комнат, но узнать об их работе оказалось не так просто - многие до сих пор не вернулись в прежний режим или теперь больше не работают. Поэтому вот наш совет: если выбрали какой-то интересный квест на страничке в Интернете, прежде чем туда пойти, сначала позвоните, а то окажетесь перед закрытой дверью расстроенные и без развлечений.

КОНКРЕТНО

5 советов от знатока

Безопасность квестов - вопрос сложный и без упоминания вирусов. Сам антураж и актеры зачастую пугают до ужаса: там могут за ногу неожиданно схватить «сумасшедшие» или «маньяки» выскочить из-за угла. В таких обстоятельствах не только сознание от страха потеряешь, но еще и споткнешься неудачно или ударишься. Но это не значит, что нужно обходить квесты за три километра стороной, можно просто выбрать те, где вы точно будете в безопасности. PR-директор компании «Мир квестов» Анастасия Недумова решила помочь с выбором безопасной площадки для развлечений. Вот пять советов от знатока:

1. Определите, чего вы хотите, выбирая этот вид досуга. Существуют квесты и перформансы, игры с участием актеров, и важно знать различия, чтобы не было никаких неприятных неожиданностей. Более травмоопасными считаются перформансы. Они более мрачные, пугающие, но каждый может выбрать игру, подходящую для него, ориентируясь на отмеченный уровень страха.

Вход на квесты только в маске! Фото: Олег ЗОЛОТО

2. Обращайте внимание на рейтинг и отзывы места. Если видите оценку в сети меньше восьми из десяти, лучше посмотреть другие варианты.

3. Помещение, в котором проводят квесты, должно находиться в приличном месте. Все уже давно выехали из подвалов, лучше обращать внимание на наличие окон и внешнюю обстановку.

4. Не забывайте про пожарную безопасность. На локации должны быть огнетушители и подсветка. Ну и никаких торчащих в разные стороны проводов.

5. Если отправляете на квест детей, необходимо внимательно подойти к выбору сюжета. Обращайте внимание на возрастные ограничения квестов, чтобы ребенок не увидел то, что ему видеть и слышать не стоит.