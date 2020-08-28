Голодные и еле живые: Истощенных детей нашли во время пожара в квартире в Санкт-Петербурге

Спасатели МЧС нашли истощенных детей в задымленной квартире в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Казалось бы рядовой пожар обернулся громкой историей в Санкт-Петербурге. Очевидцы сообщили о возгорании в одной из квартир, расположенной в жилом доме на проспекте Большевиков. На место оперативно прибыли спасатели МЧС, которых ждала страшная картина: внутри находились истощенные дети и неадекватные родители. Слава богу, открытого огня не было, обошлось только лишь задымлением. Все остались живы. Однако сотрудников МЧС не устроил такой домашний быт, и они вызвали в квартиру полицию.

- Внутри находились два ребенка – 2 и 4 лет. У них имеются явные признаки истощения. Рядом с ними нашли мать и отца, находящихся в неадекватном состоянии. Сейчас семьей занимается отдел по делам несовершеннолетних УМВД по Невскому району. По результатам проверки определится судьба родителей и детей. Вопрос о привлечении матери и отца к ответственности сейчас решается, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что внутри квартиры спасателей ждало не только задымление. Само жилище выглядело, скорее, как притон с голыми стенами, грязной посудой и мусором. Оказывается, дым пошел от подгоревшей на плите кастрюли с едой.