Эконом за бортом: россияне стали тратить на отдых в Санкт-Петербурге в четыре раза больше, чем обычно

Новая программа помогла петербургским турфирмам удержаться на плаву, но о возвращении к прежним объемам бизнеса говорить пока рано. Фото: Артем КИЛЬКИН

28 августа закончилась беспрецедентная программа по возврату денег за туристические поездки, объявленная Ростуризмом после выхода страны из острой фазы эпидемии. Официально ее итоги объявят, вероятнее всего, еще не скоро, но у участников рынка мнение уже сложилось. Если коротко — оптимизма у турфирм и отелей прибавилось, но будущее всего равно остается туманным.

- В целом, какие-то конкретные итоги подводить пока рано, - констатирует вице-президент Ассоциации туристско-экскурсионных предприятий и организаций Санкт-Петербурга Валерий Жилкин. - Программа только-только закончилось, теперь организаторам понадобится время, чтобы подвести итоги, систематизировать их и сделать какие-то четкие выводы. Однако исходя из тех данных, которые есть у нас на сегодняшний день, можно сказать, что да, эффект определенно был, и всплеск продаж произошел.

По словам участников рынка, средний чек за отдых в минувшую неделю вырос с 6 000 до 20 000 рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По словам Жилкина, благодаря кэшбеку в Санкт-Петербург в последнюю неделю августа 2020-го приехало в среднем на 10 % больше гостей из других городов и регионов, чем в прошлом году. Немалую роль, впрочем, в этом сыграла и ситуация с российскими курортами, где буквально с первых же дней продажи туров все пляжи оказались под завязку забиты отдыхающими. Поэтому в Питере, где можно найти отдых и развлечения практически на любой вкус, прирост туристов оказался более заметным и существенным, чем где бы то ни было.

- Есть и другой немаловажный момент, - отмечает генеральный директор одной из городских туристических компаний, также принимавшей участие в программе возврата средств, Игорь Мазулов. - Если во все предыдущие годы туристы, выбирая направление и программу для отдыха, ориентировались, зачастую, прежде всего на свои финансовые возможности, то в этом году ситуация изменилась. Скажем так — раньше люди старались брать туры, стоимость которых не превышает 6 000 рублей на человека. За эту неделю средняя стоимость тура выросла до 20 000 рублей. И это при том, что последняя неделя августа вообще-то считается мертвым сезоном — сезон отпусков заканчивается, люди занимаются своими делами, и им не до поездок. Причем если раньше брали в основном туры выходного дня, то теперь поездки стали длиннее, а помимо Санкт-Петербурга в них включают еще и соседние города и регионы — например, Карелию и Нижний Новгород.

С другой стороны — не очень довольными полученным опытом остались гостиницы и отели. Несмотря на то, что они тоже участвовали в программе, количество бронирований в прошедшую неделю оказалось невелико.

Даже несмотря на пандемию Санкт-Петербург остается одним из самых востребованных направлений для внутреннего туризма. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Получилось так, что из программы практически выпали гостиницы эконом-класса, - отмечает — Тамара Буйлова, врио ответственного секретаря межотраслевого координационного совета услуг гостеприимства в Санкт-Петербурга. - Потому что для того, чтобы получить возврат, людям, как выяснилось, нужно снимать очень дорогие номера — где-то за 6 000 рублей в сутки. Сейчас из-за эпидемии гостиницы цены снизили, поэтому в эконом сегменте таких номеров попросту нет. Поэтому востребованным оказался в основном премиум-сегмент.

Другая проблема — в программе оказался не прописан НДС, налог на добавленную стоимость. И из-за этого некоторым туристам пришлось оплачивать его на месте. В среднем он составляет порядка 20 % от стоимости номера — как раз сумма обещанного кэшбека. Мелочь, как говорится, а неприятно.

- В целом, наше мнение таково: программу обязательно нужно продлевать, - констатирует Буйлова. - Потому что на нее было выделено 15 000 000 000 рублей, а туров, насколько мне известно, куплено всего на 500 000 000. То есть, лимит не выбран, есть возможность продолжать. Но для этого следует исправить ряд недочетов — снизить порог вхождения эконом гостиниц и четче прописать правила возврата средств.

С другой стороны — поменять минус на плюс в общем состоянии туристической отрасли программа возврата, конечно, не смогла.

В обычные годы в Санкт-Петербург приезжало до 5 000 000 российских туристов. В этом году их явно будет сильно меньше. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Каждый год в Санкт-Петербург приезжает около 10 000 000 туристов, - отмечает Валерий Жилкин. - И где-то половина от этого количества — иностранцы. Их мы отбрасываем сразу, потому что пандемия началась еще где-то в феврале, а границы между странами закрылись в марте. Остается 5 000 000 внутренних, российских туристов. Но и их мы, я думаю, скорее всего, не увидим — слишком долго длился простой, чтобы выйти в плюс. К тому же возникает другая проблема — очень давняя, но до сих пор не решенная. Привлекли мы туриста один раз — а что потом? Как заставить его приехать снова? Над этими вопросами мы бьемся уже не один десяток лет, но пока что окончательно закрыть вопрос не получилось.