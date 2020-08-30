Умер создатель мультсериала «Смешарики» Анатолий Прохоров

Анатолий Прохоров стал наставником для многих современных мультипликаторов. Фото: ГК «Рики»

После продолжительной болезни скончался продюсер анимационного кино, один из создателей проекта «Смешарики» Анатолий Прохоров. Полтора месяца назад Анатолий Валентинович отметил свой 72 день рождения.

– Какой страшный для меня лично день. Умер Анатолий Прохоров, – написал в сети режиссер анимационной студии «Мельница» Константин Бронзит. – Коротко: это человек, который сформировал меня как режиссера. Это был мой главный Учитель...

Анатолий Валентинович Прохоров – один из основателей анимационной студии «Пилот» и студии компьютерной анимации «Петербург», организатор Клуба пластического искусства ЦДРИ СССР и один из организаторов Российской академии Интернета, обладатель премий «ТЭФИ» и «Ника», Гран-при Международного кинофестиваля в Монреале и Золотой награды МКФ в Лос-Анджелесе, лауреат Государственной премии России в области литературы и искусств.

Смешарики. Фото: ГК «Рики»

В 2003 году совместно с Ильей Поповым, Александром Герасимовым и Вячеславом Маясовым Прохоров создал анимационный сериал «Смешарики».

– Для нас Анатолий Валентинович был учителем, наставником, критиком и другом, – прокомментировал уход Прохорова основатель группы компаний «Рики» Илья Попов. – Он стоял у истоков создания нашей компании и до последнего дня активно участвовал в ее жизни. Мы все относились к нему с огромным уважением. Он оказал поистине колоссальное влияние на меня лично и очень многих людей в нашей команде. Это невосполнимая потеря для всех нас. Но мы точно знаем, что это был один из тех редких людей, кто, уйдя в мир иной, оставил в этом мире поистине большой и яркий след.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким Анатолия Валентиновича Прохорова

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– Иногда шучу, что из детства и не выходил, – признается генеральный продюсер группы компаний «Рики», соавтор идеи сериала «Смешарики», президент Ассоциации анимационного кино России Илья Попов.

Первая компания Ильи FunGame занималась играми – компьютерными, настольными. До этого Попов попробовал себя в дизайне детских товаров. В общем, детство – оно было всегда (подробности)