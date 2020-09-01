Вот это класс: в Ленобласти прошла линейка для двух первоклашек

В Ленобласти прошла линейка для двух единственных первоклашек школы. ФОТО: Личный архив

ДО ДОМА 500 МЕТРОВ

Первый звонок, первая школьная линейка, первый класс – эти моменты запоминаются на всю жизнь. А у Кати Поповой и Кирилла Севастьянова 1 сентября вообще особенный день, ведь они не только единственные первоклашки во всей деревне Хвалово Ленобласти, а вообще единственные ученики местной школы!

Как так получилось? Хвалово – небольшая деревня в Волховском районе, там живет около 1200 человек. Понятно, что там будет всего ничего учеников. Да к тому же, всего в 15 км отсюда находится село Колчаново с большой Алексинской школой, где есть даже старшие классы. Но родители Кирилла и Кати решили, что так далеко малышей отправлять еще рано. К тому же до дома всего 500 метров, да и под присмотром будут, ведь мама первоклассника Анастасия сама в этой школе работает.

Катя и Кирилл дружат с детского садика, живут в соседних подъездах, а теперь еще в одном классе будут учиться. ФОТО: Личный архив

КТО БУДЕТ НОСИТЬ ПОРТФЕЛЬ

- Наша школа расположена в двухэтажном здании детского сада, - рассказала замдиректора Хваловской общеобразовательной школы в Ленобласти Вера Нуриманова. – В левом крыле находятся дошкольные группы, а правое отведено под учебные классы начального звена, помещения для релаксации и столовую. В прошлом году у нас было 5 учеников, они все выпустились и перешли в средние классы Алексеевской школы, которая находится в соседнем поселке. В этом году им на смену пришло всего два первоклассника.

Катя и Кирилл дружат с детского садика, живут в соседних подъездах, а теперь еще в одном классе будут учиться. Правда, рассадили их по разным партам, наверное, чтобы не списывали. Да и ко Дню знаний готовились отдельно. Анастасия вместе с сыном еще месяц назад выбрали тетрадки, школьную форму, а Катя с родителями покупала все буквально пару дней назад.

- Да им еще столько подарков надарили от школы и от области: портфели, книги и набор канцелярии на год вперед. Так что ребята вдвойне рады, что все достается только им двоим, – смеется Анастасия.

Носить портфель своей подруге Кириллу пока не придется. Ребята оставят все необходимое в школе, первое время с собой на занятия будут таскать только папочку с рабочими тетрадями. Ну, может быть только кукол и машинок тайком пронесут и усадят за соседний стул, чтобы не так пусто было.