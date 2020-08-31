«Больше не бегемотище»: Петербуржец скинул 30 кг, чтобы не позорить жену-красавицу

В 2015 году вес Дмитрия был за 100 кг. Рядом с хрупкой Татьяной он был похож на медвежонка.

Петербуржец Дмитрий Кондратенко – мужчина в самом расцвете сил. Подтянутое тело, счастливые глаза и широкая улыбка. Однако так было не всегда. Сейчас Дмитрию почти 44 года и при росте 177 сантиметров он весит 74 килограмма, но еще пять лет назад он был 115-килограммовым колобком. Все изменилось, когда Дмитрий встретил любимую женщину. Очаровательная Татьяна с точеной фигуркой подтолкнула Дмитрия кардинально изменить себя.

ЕЛ ПО 10 КУРИНЫХ НОЖЕК ЗА РАЗ

В молодости у Дмитрия не было проблем с лишним весом. В 22 года, когда он женился в первый раз, он был худой, поддерживал форму тренировками - молодой человек играл в хоккей и футбол. Но семейная жизнь внесла свои коррективы. Буквально за три года он поправился на 30 кг!

- Жена вкусно готовила! - смеется Дмитрий.

Правда, сытные ужины не спасли брак - когда Дмитрию было 25 лет, он развелся и... снова похудел. Вес под 90 кг удавалось держать до 30 лет, после чего он начал расти, как на дрожжах. Не помог и переезд из Ростова в Петербург. Стресс стрессом, а покушать он по-прежнему любил.

Татьяну не смущал вес супруга.

- Тогда я вообще не зацикливался на своей физической форме, - вспоминает мужчина. - Я продолжал играть в футбол, гонял на велосипеде, но ел еще больше. Мог купить килограмм куриных ножек, засунуть их в пакет "Магги на второе с чесноком", запечь и съесть это все, прикусывая пончиками.

Весы оценили старания Дмитрия в 115 кг.

«НУ, И ВКУС У ТЕБЯ, СЕСТРА»

С перееданием Дмитрий завязал в 2014 году. Тогда у него начались отношения с 26-летней коллегой Татьяной, которая пришла работать в их компанию переводческих услуг, где он был региональным директором.

- Ее никогда не смущала моя физическая форма. Она говорила, что любит меня таким, какой я есть, - подчеркивает Дмитрий.

Влюбленные решили узаконить свои отношения. Выбрали дату свадьбы, начали готовиться. Но однажды Дмитрий случайно увидел переписку будущей жены с ее троюродным братом, который интересовался, что за «бегемотище рядом с ней на фото». Татьяна защищала своего любимого и ругалась с родственником. Но перед глазами у Дмитрия еще долго была фраза: «Ну и вкус у тебя, сестра».

В 2018 году Дмитрий пробежал полумарафон.

- Мне не хотелось, чтобы люди со стороны думали, что такая красивая девушка вышла замуж за какого-то толстяка, потому что у него, например, «Лексус», много денег. Я решил, что мы должны соответствовать друг другу, смотреться гармонично.

Та переписка жены с братом сильно задела Дмитрия, и он решил все изменить.

МИНУС 30 КИЛОГРАММОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ

В начале 2015 года Дмитрий потерял работу, и влюбленные перенесли свадьбу на год. Пока он три месяца искал новое место, решил – пора браться за себя. Купил абонемент в фитнес. Татьяна тоже пошла с ним за компанию.

- У меня вопросов к ее формам никаких не было. Моя жена не была худышкой - при росте 168 весила 60 кг, но при всем этом это напрягало только ее саму. По сути у нее вес был на нужных девушке местах, - улыбается Дмитрий.

Походы в спортзал – не единственное, за что взялся мужчина. Важно было еще поменять и питание.

Дмитрий проделал огромную работу над собой и доказал, что все в руках (и головах) самого человека. Нет ничего невозможного!

- Это сейчас я все продукты дома взвешиваю, а тогда мне надо было избавиться хотя бы на время от того, без чего я не представлял свою жизнь – сахар и булки.

Дмитрий перешел на грудинку вместо куриных ножек в приправах, включил в рацион творог и много овощей. Пробовал разные диеты, но решил больше ориентироваться на свой организм. В первую очередь – потреблять меньше калорий, чем сжигает за тренировку.

- В мою жизнь плотно вошел бег. Первые месяцы вес начал сходить очень быстро, потом стало немного труднее, но у меня была цель, - признался Дмитрий.

Так, начав в мае 2015 года с 112 килограммов, к сентябрю на весах он впервые увидел двухзначное число, а в день свадьбы, в июле 2016-го, весил 81 килограмм.

- Так как кольца мы покупали еще до похудения, мне пришлось его уменьшать на 2-3 размера. Гардероб тоже весь менял в два этапа. Жена шутит, что мое похудение накладно для семейного бюджета. В 40 лет я выглядел куда лучше, чем в 30 или 35. Лучше и моложе, и это еще не предел.

Дмитрий и Татьяна воспитывают дочку Сашеньку.

ЖИЗНЬ КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИЛАСЬ

После своего преображения Дмитрий сменил и сферу деятельности. Сначала он занимался развитием футбольной школы «Юниор», сейчас работает директором по развитию боевой школы. Многие друзья и знакомые Дмитрия, видя его успехи, и сами решаются взяться за свое тело.

- Я не навязываю свою позицию, но могу рассказать про свой опыт и что-то подсказать. Главное, ходить к врачу, сдавать анализы, чтобы похудение не стало проблемой, - советует Дмитрий.

В 2018 году Дмитрий пробежал полумарафон в Петербурге. В 2020 году собирался уже осилить марафон, но из-за пандемии планы отложились.

- Но я обязательно это сделаю. Это моя новая цель!