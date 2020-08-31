Новые школы и детские сады откроются 1 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге

1 сентября в Петербурге откроются новые школы по 9 адресам, 4 детских сада и школа искусств Фото: Артем КИЛЬКИН

В День знаний, 1 сентября 2020 года, в Санкт-Петербурге откроются девять новых школ, четыре детских сада и школа искусств. Три из них в Невском районе, Во Фрунзенском, Приморском, Пушкинском и других. Во многих учебных заведениях специально для детей построили бассейны, большие спортивные площадки и стадионы.

- Строительству и реконструкции школ, детских садов и других социальных объектов, особенно в микрорайонах массовой застройки, уделяется сегодня самое большое внимание. В последнее время темпы их строительства удалось ускорить. Завершается работа и на многих долгостроях. Этот курс мы будем обязательно продолжать, - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Во многих школах появились бассейны, в некоторых по два / Фото: Смольный

Так, 1 сентября в Невском районе откроются три школы: № 707 на Архивной улице на 1650 учеников, второе здание школы № 691 на Дальневосточном проспекте на 825 детей и школа № 693 на Нерчинской улице, рассчитанная тоже на 825 учеников. Первая самая большая - в ней два бассейна, два спортивных зала, мастерские для творчества, зал хореографии и спортивный стадион на территории.

Гимназия в Пушкине откроет сразу два корпуса, чтобы младшие и старшие школьники учились раздельно / Фото: Смольный

В Пушкинском районе после реконструкции откроются два корпуса гимназии № 406, которые расположены на Лермонтовской и Церковной улицах. Корпусы поделят для младшеклассников и начальные классы.

Школа № 573 на 1100 учеников отроется на Комендантском проспекте. В ней дети также смогут пользоваться двумя бассейнами, игровыми площадками, залами. Важно, что эта школа оборудована так, что в ней смогут комфортно учиться дети с ограниченными возможностями здоровья. Кроме лестниц, в здании есть два лифта.

На территориях садов и школ есть спортивные и игровые площадки / Фото: Смольный

Еще по школе появится во Фрунзенском районе - № 226 на 825 детей, в Красносельском - № 414 с бассейном и школа № 219 - она рассчитана на 1375 учеников. В ней есть два бассейна, медицинские помещения, спальные комнаты для учащихся начальной школы.

Помимо школ в Петербурге начнут работать еще четыре детских сада в Василеостровском, Приморском, Петродворцовом и Курортном районах.

Детские сады отроются в четырех районах города: Василеостровском, Приморском, Петродворцовом и Курортном / Фото: Смольный

В Приморском районе на Туристской улице, 33, завершено строительство Детской школы искусств. В ней будут заниматься 500 учеников. В школе будут работать, в том числе, хореографическое, музыкальное и театральное отделения.