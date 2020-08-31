Букеты с огорода, морской бой и самый модный фартук: фото ленинградских школьников в День знаний

Ленинградские школьники 1 сентября 1961 года. Фото: Ирина Тригуб.

Белые бантики, шарики, букеты цветов и детские улыбки - толпы учеников возвращаются после каникул в стены любимой школы. Таким сейчас представляется День знаний, но не всегда это было так. Советские школьники помнят совсем другую картину. За прошлый век произошло множество изменений, это коснулось и образования. Но каким бы сложным не было время, детские воспоминания остаются светлыми. Поэтому «КП» решила узнать, как выглядело 1 сентября в Ленинграде.

ВРЕМЕНА ЛЕТАЮЩИХ ГАЛОШ

Война нанесла тяжелый урон городу: разрушенные здания, сотни погибших. Но 1 сентября 1945 года дети, готовые к знаниям, вернулись в школы. Тогда не шла речь о красивой форме, хороших тетрадках, дорогом портфеле. Главное - прийти в школу, вернуться к привычной жизни.

- Это было время, когда еще действовало разделение на мужские и женские учебные заведения. Из-за войны и репрессии были проблемы с кадрами, во многих школах обращалось внимание на биографии работников. Тем не менее образование было хорошее, я сам пошел в школу в 1945, - рассказывает Владлен Измозик, профессор СПбГУТ, доктор исторических наук. - Одевались тогда скудно все, время такое. Да в школе и не было требований каких-то по этому поводу. Только длинные волосы запрещали. Помню, все осенью и зимой в галошах ходили, для них даже мешки были специальные. Чуть отвернешься, не доглядишь, а твои галоши уже по всему классу летают.

- А были у вас эти торжественные линейки, как в советских фильмах показывают?

- Такого тогда еще тоже не было, - вспоминает Владлен Семенович, - следить за дисциплиной в принципе было сложно, мужская школа все-таки. Учителям приходилось окна запирать, чтобы мы не сбегали с уроков. Во время занятий играли в морской бой, карты, шахматы, читали через щель в парте, чтобы учитель не видел.

Конец 50-х. Школа №112. Фото: Ирина Фурманова.

- В школе у вас девочек не было, а как же первая юношеская любовь?

- Уже в старших классах у нас начались танцы, туда девочек приглашали. Из-за разделения школ для многих общение с ними было чем-то малоизвестным. Но если девочка приходила в короткой юбке, то ее выгоняли. Еще одним развлечением была школьная газета. Мы писали туда разные тексты, заметки, а мой друг это все оформлял, хорошо получалось. Так и прошли наши школьные годы.

БУЛОЧКИ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Настали времена знаменитой советской формы. Теперь школьника ни с кем не перепутаешь. Платье, белый или черный фартук — обязательный наряд для девочки, костюм для мальчика. В почете активисты, спортсмены, отличники. Так старались воспитать достойную молодежь.

- В этот период усилилась критика Сталина. В школах сделали упор на уроки истории, появились разные учебники. Только подавалась эта история тогда с точки зрения партии. Идеология в принципе была на первом месте, а государство нуждалось в рабочих. В школах сосредоточились на цифрах. Нужно было как можно больше отличников, но из-за этого снижалось качество образования, - поясняет Владлен Измозик.

Несмотря на жесткую дисциплину, школьники того времени с любовью вспоминают эти годы. Рассказывают детям о своей молодости с улыбкой и теплом. Вот и Ирина Тригуб решила поделиться с нами памятью о времени, проведенном в школе:

- Мне повезло попасть в особенную школу. В то время таких в Ленинграде было всего восемь. Это школа продленного дня, в первом классе мы даже спали там после обеда. За каждым классом было два учителя. После обеда мы делали домашние задания, в это время приносили прямо в класс маленькие бутылочки с молоком и булочку, такой полдник до сих пор навевает воспоминания о детстве. После полдника все отправлялись в разные кружки, их было много, на любой вкус.

1961 год. Школа №300. Фото: Ирина Тригуб.

- То есть родителям не приходилось проводить вечера за выполнением домашнего задания с ребенком, как часто бывает сейчас?

- Нет, конечно, - удивляется Ирина, - они забирали нас только вечером, и мы все вместе отдыхали. Отдельное внимание уделялось форме. У меня было коричневое платье и два фартука: черный и белый. Мы их не шили, в Ленинграде можно было купить. Правда, все они были с крылышками, а самым модным считался без них. Мне тогда очень повезло, папа привез такой из Москвы, радости не было предела. Вот костюмы на утренники мы делали сами. Помню, сказали все девочкам прийти в образах елочек. Папа очень постарался, из зеленой гофрированной бумаги сделал мне юбочку, пелеринку и шапочку. Когда настал день праздника, все оказались просто в белых платьях с пришитыми еловыми веточками, только я, как лохматое зеленое нечто. Все рассмеялись, а я заплакала, но учительница поддержала, сказала. Что я больше всех похожа на елку и похвалила костюм. Я благодарна ей до сих пор, хотя столько лет прошло.

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Распад Советского союза, время расцвета криминала. Фартучки из шестидесятых уже не в моде, настало время малиновых пиджаков и спортивных костюмов. Яркие цвета и вещи на вырост - теперь это отличительная черта школьника. Джинсовая куртка на два размера больше была и у первоклассника Сергея Мавричева, который до сих пор ее помнит:

1973 год. Школа №54. Фото: Алена Илющенко.

- В тот день была плохая погода, поэтому на всех фотографиях с первой школьной линейки я в своей большой куртке, которая мне была, как пальто. Цветы учителям несли не покупные, а свои, с огорода. Первые годы у нас даже форма была, а потом все ходили, как попало. Не в спортивных костюмах, конечно, но все же. Мы тогда не были ангелами, хулиганили, но в меру. Часто приносили в школу бомбочки-дымовушки самодельные. Мы с другом так один раз урок сорвали. Такая бомбочка раньше времени у него в портфеле дымить начала, он как вскочил и побежал в туалет тушить, а я за ним, помогать. Весело было, пока к завучу не вызвали. Еще любимым временем были дискотеки, там внимательно следили, чтобы не напился никто, но ученики все равно придумывали способы.

Сейчас у школьников уже нет формы, вместо книг под партами телефоны, да и бомбочки уже сами не делают. Их детство другое, но это не значит, что они не будут вспоминать его с любовью.

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