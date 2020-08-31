Хотел прокатиться на крыше поезда: погибший 22-летний парень почти девять часов пролежал в тоннеле метро под контактным рельсом

Погибшим в метро оказался 22-летний выпускник техникума железнодорожного транспорта. Фото: Соцсети

Известие о том, что в петербургском метро утром 31 августа обнаружили труп молодого человека, шокировало горожан. По информации «Комсомолки», погибшим оказался 22-летний экстремал Валентин (имя изменено – прим.ред.), выпускник техникума железнодорожного транспорта. В подземку он спустился, чтобы прокатиться на крыше движущегося состава.

Судя по страничке ВКонтакте, Валентин – самый обычный парень. Окончил техникум, работал в трамвайном парке, год отслужил в армии в Рязани. Единственное – он, похоже, страстно увлекался метрополитеном и даже завел специальный альбом, куда выкладывал фото тоннелей и составов. На странице осталась грустная и немного пугающая запись:

«Мое любимое время - это поездка на метро, потому что дома тебя никто не любит, а в остальных местах ты просто никому не нужен».

По словам друзей Валентина, об экстремальных увлечениях парня они ничего не знали. Фото: Соцсети

Было у парня и еще одного увлечение, на этот раз – экстремального толка. Как минимум с 2019 года Валентин увлекался «дорхолдингом» - отжимал межвагонные двери в поездах метро и ездил на сцепке. Успел «покорить» перегоны между «Московской» и «Звездной», «Шушарами» и «Дунайской», «Дунайской» и «Проспектом славы». Но везение быстро закончилась – очередная поездка стала для него роковой.

- Около полуночи он сел в предпоследний поезд на станции «Шушары», - рассказал «Комсомолке» сотрудник петербургского метрополитена, попросивший не указывать в материале его имя и фамилию. – Потом, дождавшись, когда в вагоне никого не останется, скинул рюкзак, открыл двери специальным ключом – если он работал в трамвайном парке, он у него явно был - и выбрался на крышу.

Что было дальше – пока до конца не ясно, в причинах гибели молодого экстремала сейчас разбирается следствие. По одной из версий, он сорвался из-за качки. По словам опытного петербургского диггера Дмитрия Иванова, Валентин также мог удариться головой.

- В тоннелях есть гермодвери, - рассказал «Комсомолке» Иванов. – Они сделаны на случай войны, чтобы во время бомбардировки защитить метро от затопления. Эти конструкции проходят вплотную к верхней кромке вагона. И если удариться о них головой на полной скорости, это практически гарантированно приведет к мгновенной смерти.

Валентин, судя по всему, давно увлекался экстримом. Зимой 2013-го, например, он порадовал подписчиков и друзей фотосетом, снятым с крыши собственного дома. Фото: Соцсети

После удара тело Валентина свалилось с крыши и закатилось под контактный рельс. Поэтому, собственно, его так долго не могли обнаружить – по словам сотрудников метрополитена, машинисты просто-напросто не замечали труп за массивным изолирующим коробом. В общей сложности парень пролежал в тоннеле почти девять часов.

Между тем Следственный комитет России по Санкт-Петербургу уже начал по факту гибели парня доследственную проверку.

- В настоящее время проводится осмотр места происшествия, назначаются необходимые экспертизы, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств происшедшего, - отмечает пресс-служба ведомства.

Напомним, за последние три месяца это уже третий случай гибели людей в метро. До Валентина под поезд на станции «Проспект большевиков» упала 16-летняя девушка, студентка педагогического колледжа. А в конце июня под колесами движущегося состава скончался мужчина – инвалид по зрению.