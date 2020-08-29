«Стереолето» наступит осенью

5 и 6 сентября встречаемся в пространстве «Севкабель Порт». Фото: Олег ЗОЛОТО

Ставшее крылатым выражение «Фестивали приходят и уходят, а «Stereoleto» остается» в текущей реальности компания «Светлая Музыка» предлагает читать в следующей редакции: «Вирусы приходят и уходят, а «Stereoleto» остается!». В этом году уже девятый по счету фестиваль пройдет в первые выходные сентября в пространстве «Севкабель Порт». Гостей ждут два насыщенных дня, три сцены и три десятка артистов.

КТО ВЫСТУПИТ?

К сожалению, учитывая действующий запрет на перемещение между странами и невозможность получить российскую визу, заявленные ранее иностранные артисты вынуждены отказаться от выступления на фестивале.

Однако организаторы подготовили альтернативный лайн-ап. Среди объявленных артистов есть и три музыкальных коллектива из Белоруссии, что позволяет сохранить «Stereoleto» статус международного фестиваля. Итак, кто в какие дни выступает?

5 сентября

Рэперы Noize MC, Хаски, Недры и BollywoodFM, певица Алена Швец, группы Anacondaz, «Радар», «Курара», «Свидание», «Молчат Дома», «Другдиджея», «Бабба», «Со мною вот что»

6 сентября

Земфира, группы «СБПЧ», «Меджикул», Intelligency, «Папин Олимпос», «Хадн дадн», «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», Ploho, «Деревянные киты», «Союз».

9 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О ФЕСТИВАЛЕ

1. Название «Stereoleto» приснилось идеологу и продюсеру фестиваля Илье Бортнюку.

2. «Stereoleto» - первый независимый фестиваль европейского формата в России. И непрерывный - он проводится ежегодно уже 19 лет.

3. «Stereoleto» - возможно, самый интернациональный фестиваль, за 16 лет на нем выступили музыканты из более чем сорока стран, включая Конго, Таджикистан, Колумбию, Японию, Аргентину, Кубу и Новую Зеландию. Каждый год на фестивале играют французские артисты, а с 2012 года в один из дней фестиваля появляется сцена «Бастилия».

4. В 2003 году «Stereoleto» практически приблизилось по продолжительности к лету календарному - в Молодежном театре на Фонтанке в течение семи недель каждую субботу происходило одно «стереолетнее» событие.

5. В 2011 году в связи со штормовым предупреждением было решено перенести выступление группы Royksopp из пространства «Воздух» на берегу Финского залива в клуб «Космонавт», что и было сделано организаторами в рекордно короткое время.

6. Мамонов одобряет. После своего триумфального выступления на фестивале Петр Мамонов улыбнулся и сказал: «Х-хорошая публика, все п-понимает».

7. «Stereoleto» всегда было «открывателем новых имен», именно на нем впервые для широкой аудитории выступили TeslaBoy, Motorama, Pompeya, On-The-Go и Нина Кравиц.

8. «Stereoleto», кроме Санкт-Петербурга, несколько раз проводилось в Москве, Екатеринбурге и Минске.

9. У фестиваля есть зимняя клубная версия - «Stereoleto Winter Session». Периодически проводятся концерты Stereoleto Club в различных клубах, где выступают артисты, которые когда-либо играли на фестивале, либо те, которые теоретически могут там выступить.

СПРАВКА

Мероприятие пройдет при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и с ограниченным количеством посетителей. Правила посещения фестиваля и рекомендации для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вскоре появятся на официальном сайте фестиваля.