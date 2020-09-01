Пушистая красавица Пай ищет заботливую семью

«Комсомолка» запустила самый трогательный проект этой осени «Ищем дом». Фото предоставлено миниприютом "Счастливый кот".

Впервые кошечку Пай петербуржцы заметили на улице в ноябре прошлого года. Грациозная трехцветная красавица бегала под ногами у прохожих, жалобно вглядываясь в лица. Местные жители подкармливали бедолагу, надеясь, что хвостатая случайно выбежала из квартиры и вскоре хозяева ее найдут.

Шли дни, но за кошкой никто так и не пришел. Кличка Пай говорящая - характер у хвостатой мягкий и покладистый. Наверное, именно поэтому найти общий язык с дворовыми котами у нее не вышло.

Уличные бродяги вели себя агрессивно, и Пай приходилось постоянно прятаться от них под машинами. Еще одна опасность, которая грозила кошечке, - морозы. В январе пришли холода, и спастись от них было негде.

В какой-то момент жители окрестных домов заметили у мурлыки травму - Пай лишилась кусочка уха. Чтобы малышка не погибла на улице, было решено отвезти ее в приют. На передержку Пай забрал «Счастливый кот».

Пай сейчас около двух лет. Фото предоставлено миниприютом "Счастливый кот".

Уже десять лет волонтеры организации спасают брошенных на произвол судьбы животных. Помощь Пай подоспела вовремя. Оказалось, что свое ушко кошка отморозила. И, скорее всего, предстоящая зима стала бы для нее последней.

Сейчас Пай здорова, привита и стерилизована. Она хорошо ладит с другими подопечными, охотно идет на руки и любит ластиться. В приюте Пай ждет своих новых хозяев, которые будут ее любить и гладить пушистые бока.

НА ЗАМЕТКУ

Как забрать Пай домой? Уже сегодня вы можете обрести милого преданного друга. О том, как это сделать, вам расскажут в миниприюте. Связаться с куратором животного можно по телефону 8-911- 973-47-88 или через группу vk.com/ happiest_cat.

СПРАВКА

Генеральный партнер проекта «Ищем дом» - древесные комкующиеся наполнители для кошачьих туалетов Cat’s Best (Германия). Все наполнители изготовлены из натуральных древесных волокон без ароматизаторов и химических добавок. Они не только надежно блокируют неприятные запахи, но и эффективно поглощают влагу. Уже несколько десятилетий «Cat’s best» делает комфортной жизнь не только питомцев, но и их владельцев, благодаря отсутствию пыли и сверхэкономичному расходу.