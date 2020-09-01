Пробки в Санкт-Петербурге 1 сентября 2020 года: Город встал в День знаний

Петербург встал в пробки утром 1 сентября 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Во вторник, 1 сентября 2020 года, Санкт-Петербург снова ожил. Дети вернулись в школы, студенты в университеты, а у многих взрослых горожан закончились отпуска. Так, с самого утра в День знаний на улицах города ажиотаж, особенно это заметно на дорогах. Дороги оказались перегружены, где-то даже образовались 8-балльные пробки.

- Максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром составила 6 баллов, что на 1 балл больше, чем вчера, и на 2 балла больше, чем обычно, - сообщили в сервисе "Яндекс".

Самой загруженной магистралью утром 1 сентября стали: Гражданский проспект в сторону центра с пробками в 8 баллов, проспект Славы - Народная улица к Московскому, а также Заневский проспект - проспект Косыгина тоже в сторону центра города.

Около двух часов держался плотный затор на Московском шоссе от Колпинского до 2-го Бадаевского проезда. Пробка растянулась на 8,1 километров.

Также автомобилисты стояли почти три часа по внутренней стороне КАД, через Вантовый мост и далее от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой.

Еще один серьезный затор появился к 10 часам утра на Новоприозерском шоссе от АЗС до Центральной улицы. Пробка продержалась 2 часа 40 минут.

Ожидается, что пробки в ближайшие 3 часа останутся на этом же уровне в 4 балла, а с 16 часов начнут расти и к 18 часам достигнут пика в 6 баллов.