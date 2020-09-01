У Малафеева сын пошел в частную школу, а у Боярской - в обычную гимназию: где учатся дети известных петербуржцев

Лиза Боярская и Максим Матвеев отдали сына Андрея в одну из гимназий Петербурга. Фото: СОЦСЕТИ

Каникулы закончились, и началась нелегкая школьная пора. Для многих петербуржцев, в том числе звездных, первый день осени - настоящий праздник. 1 сентября их дети с цветами и при параде идут на первую линейку. Таких в 2020 году оказалось немало.

В первый класс частной школы пошел сын Дениса Клявера. Даниэль будет учиться недалеко от дома в Подмосковье. В ряды первоклассников попал и младший сын Виталия Милонова. Петра отдали в кадетскую школу. А вот 7-летний сын Маргариты Грачевой, женщины, которой отрубил руки бывший супруг, сядет за парту обычной государственной школы Петербурга. Напомним, сюда семья перебралась из Москвы минувшим летом.

Для Алекса, самого младшего сына экс-голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева, в этом году тоже прозвенит первый и долгожданный звонок. Родители очень переживали, что из-за пандемии линейку могут отменить и у него не будет праздничного и веселого 1 сентября. К счастью, для 1-х и 11-х классов торжество оставили. Идет Алекс в частную школу. По словам Екатерины Малафеевой, для детей, которые занимаются спортом, а мальчишка играет в хоккей, важен индивидуальный подход. Алекс уже умеет читать, писать, считать, знает таблицу умножения.

Средний сын Вячеслава Малафеева Максим переходит в 8-й класс, а старшая дочь Ксения - в 11-й. Но в отличие от своих братьев учиться она будет дома.

- Со школами у нас не сложилось, - говорит супруга экс-футболиста. Возможно, оно и к лучшему. Судя по тому, в каких скандальных и недетских историях замешана 16-летняя Ксюша, находиться ей лучше под присмотром родителей. Взрослая жизнь, к которой она так стремилась, переехав от семьи в отдельную квартиру, не пошла ей на пользу. Тем более, как утверждает Малафеев, «планов у нее очень много». Вячеслав упоминал, что все лето Ксения занималась спортом и музыкой, писала стихи и песни. Если продолжит в том же духе, то, глядишь, скоро увидим ее на наших экранах.

МАТЕМАТИК В АКТЕРСКОЙ СЕМЬЕ

Старший сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева пошел во 2-й класс одной из петербургских гимназий. Звездные родители души не чают в классной руководительнице Андрюши.

- Нам очень повезло с нашим учителем Ольгой Валерьевной. Она добрая, отзывчивая, терпеливая, вкрадчивая. И это большой плюс, потому что от первого учителя зависит многое, - призналась корреспонденту «КП» Елизавета Боярская.

Класс у Андрея большой и дружный. Учится он, по словам актрисы, с удовольствием. Легче всего ребенку дается математика.

- Этого следовало ожидать. У него математический склад ума. Ему нравится конструировать, изобретать какие-то вещи. Пока хочет стать или инженером, или строителем, или архитектором, - отметила актриса.

Младшему сыну Елизаветы Боярской еще далеко до школы. В декабре ему исполнится только два годика.

ЛЮБИТЕЛИ ПРЕКРАСНОГО

Младший сын экс-боксера и депутата Николая Валуева Сергей идет во 2-й класс. Учится он в обычной общеобразовательной школе Петербурга.

- Его любимый предмет - математика, - отметил Николай Валуев. - А еще ему нравится изучать природу, вести активный образ жизни. Правда, мечтает стать строителем.

Средняя дочь Валуева, 12-летняя Ирина, идет в 7-й класс. Девочке ближе гуманитарные науки. Но, как и брат, она интересуется природой, лошадьми и очень много рисует.

- Очень жалеет, что в свое время ушла из художественной школы. Хотела бы вернуться. Посмотрим… Туда не так-то просто попасть - она же упустила материал, - объяснил Валуев.

Оценки, безусловно, вещь субъективная, но Сережа и Ира Валуевы, по словам знаменитого отца, хорошисты.

Напомним, что у спортсмена еще есть старший сын, 18-летний Григорий. Он в этом году стал студентом.