Рита Грачева и Артем Дзюба отправили детей в первый класс

Рита Грачева переехала с детьми в Петербург, 1 сентября ее сын Дима пошел тут в школу.

Супруга Виталия Милонова: «Будет военный!»

В этом году в первый класс пошел средний сын депутата Виталия Милонова. Отдали его в Кадетскую школу в Павловске. Петр – третий по старшинству ребенок в семье. Тихий и спокойный парнишка, занимается в спортивной школе плаваньем: с малых лет тренирует выносливость.

Виталий Валентинович не смог побывать на Дне знаний у сына. Он в этот день открывал новую школу в Московском районе. Рядом с юным кадетом была его мама – Ева Либуркина.

Петра Милонова в школу отвела мама Ева. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Почему Кадетская школа? Помимо образования еще и воспитательный процесс. Для мальчишек это важно, - рассказала Ева Либуркина. – Да и когда он маленьким был, я сразу сказала: ну точно военный! Такой серьезный, внимательный и все сам: одевается, постель заправляет, еще и другим поможет.

Свои качества проявил и на линейке: пока некоторые крутились-вертелись по сторонам, он стоял смирно и внимательно слушал все, что говорили. - Он и дома такой, - отметила супруга депутата. – В эту же школу пошел и наш 8-летний Николай, он два класса отучился в православной гимназии. Учиться будут парни с понедельника по пятницу с 7.30 утра до 18.00. Каждый день в 8.15 их ждет построение. Дисциплина!

Петя Милонов мечтает стать военным летчиком. Фото: Артем КИЛЬКИН

У Виталия Милонова и Евы Либуркиной шестеро детей, двое из них приемнные: 11-летняя Марфа, 8-летний Николай, 7-летний Петр, 6-летняя Евдокия, 3-х летний Илья и 2-ух летняя Пелагея.

Маргарита Грачева: «Считаем лучше, чем читаем»

Старший сын блогера Маргариты Грачевой, которой бывший муж отрубил ей кисти рук, пошел в первый класс одной из средних школ Калининского района. Дима хотел учиться и ждал этого момента с нетерпением.

- Пока считаем мы лучше, чем читаем, - призналась Маргарита. – Поэтому, скорее всего, с точными науками ему будет легче.

Рита со своим первоклассником.

Кстати, в этом месяце Маргариту ждет еще одно важное событие: она выходит замуж. Правда, имя своего избранника она не афиширует, о свадьбе ничего не говорит.

- О своей личной жизни я говорить не хочу, - осекла журналиста «КП» Маргарита. - На то она и личная.

Сергей Семак – модный папа

Отправил детей в школу и главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак. На своей странице в Instagram его супруга Анна опубликовала серию фотографий о том, как глава семейства собрал детей на 1 сентября.

- Папа провожает в школу. К сожалению, одному из родителей необходимо быть в UK,- подписала она снимки, тем самым обозначив, что 1 сентября присутствовать на линейке у нее не получилось. Но папа справился на «Ура». На фото 9-летний сын Савва и 7-летняя дочь Илария с букетами цветов. И как сейчас модно говорить – у всех «фэмели лук», то есть одеты в вещи из одной серии и цветовой гаммы.

Семак с 9-летним сыном Саввой и 7-летней дочкой Иларией.

Кстати, у Сергея и Анны - по одному ребенку от первого брака, еще пятеро общих - Семен, Иван, Варвара, Савва и Илария. Четыре года назад они удочерили девочку Таню.

Артем Дзюба: «Горжусь тобой!»

Нападающий ФК «Зенит» Артем Дзюба в этом году проводил в школу старшего сына Никиту. Малыш пошел в частную британскую школу в Санкт-Петербурге, где месяц обучения стоит порядка 50 тысяч рублей. Фотографию первоклассника, который держит в руках красивый белый букет цветов, он выложил у себя в Instagram.

- Боже, как летит время! Сынок, я очень-очень тебя люблю и горжусь тобой! Мой первоклашка, - отметил футболист в соцсетях.

Дзюба-младший, судя по его довольной улыбке, школе рад.

Фанаты Дзюбы сошлись во мнении, что мальчишка очень похож на папу. У звезды есть еще младший сын Максим, которому пока рано думать о школе. Ему еще 4 года.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: