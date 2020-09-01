"Он превратил детектив в комедию": режиссер "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона" - о Борисе Клюеве, умершем от рака

Народный артист России Борис Клюев умер на 77-м году жизни. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Смерть всенародно любимого артиста Бориса Клюева стала огромным потрясением для его родных, друзей и коллег. Страна лишилась замечательного актера, одинаково убедительного и талантливого и в комедии и в драме.

- Конечно, это очень грустно, - поделился с "Комсомольской правдой в Санкт-Петербурге" режиссер Игорь Масленников. В 1980-м он снял культовый цикл фильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", в котором Борис Клюев исполнил роль Майкрофта Холмса, брата великого сыщика. - Боря был невероятно талантливым. А еще он обладал, на мой взгляд, самым главным качеством для любого актера - самоиронией. Это то, что я, например, лично особенно ценил. Почему фильмы о Шерлоке Холмсе оказались такими долговечными? Да потому что мы снимали-то комедию! И во многом этот комедийный флер, эти замечательные иронические нотки - заслуга именно Бори.

В культовых фильмах о приключениях Шерлока Холмса Борис Клюев сыграл брата великого сыщика Майкрофта. Фото: кадр из фильма

По словам Масленникова, после съемок "Шерлока Холмса" они с Борисом Клюевым на съемочной площадке больше не встречались. Но тем не менее на долгие годы сохранили теплые и дружеские отношения - пусть и не такие близкие, как хотелось бы.

За свою карьеру Борис Клюев снялся в десятках фильмов и сериалов. Широкому зрителю он больше всего известен как граф Рошфор из "Трех мушкетеров", Майкрофт Холмс из "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и Николай Петрович из сериала "Воронины".

Режиссер Игорь Масленников работал с Борисом Клюевым на съемках "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Редакция "Комсомольской правды в Санкт-Петербурге" выражает искренние соболезнования родным и друзьям Бориса Владимировича.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Онкология беспощадна: звезда "Ворониных" Борис Клюев перед смертью тяжело болел

Актер умер на 77-м году жизни (подробности)