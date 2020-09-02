Давят белок и пугают бабушек: в ЦПКиО могут полностью закрыть вход для посетителей на велосипедах и электросамокатах

Гостям парка периодически приходится спасать раненых зверьков Фото: Олег ЗОЛОТО

Живописные пруды, умопомрачительные цветочные композиции и огромная территория, чтобы прогуляться среди зеленых насаждений, поразмышлять о своем и просто спрятаться от суеты. ЦПКиО давно стал одним из любимых мест отдыха петербуржцев. Сюда ходят, чтобы полюбоваться на старинные постройки, поваляться на травке и покормить белок, которые, пожалуй, уже заработали славу местной достопримечательности.

Правда, иногда этих самых белок приходится спасать. Нередко зверьки становятся жертвами тех, кто пешим прогулкам предпочитает поездки на велосипеде и электросамокате.

Электросамокаты - бесшумные и быстрые, потому и пугают посетителей, "выскакивая" из-за плеча Фото: Олег ЗОЛОТО

- В этом году у нас резко выросло число жалоб от наших посетителей, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ЦПКиО имени Кирова. – И связано это в основном с тем, что в городе появился прокат электросамокатов. Они бесшумные и быстрые, и когда люди на них пролетают на узких дорожках мимо посетителей, те пугаются. Особенно старушки и семьи с детьми. Да и белочкам достается. Чтобы животные гибли под колесами, мы не видели, но знаем, что нередко жители подбирают сбитых зверьков и везут к ветеринару.

Ограничить вход в парк для гостей на велосипедах и самокатах сотрудники ЦПКиО были вынуждены еще несколько лет назад, правда, запрет распространялся только на выходные. И связан он с тем, что в эти дни здесь зачастую проводятся различные фестивали, народные гуляния, и людей особенно много. Однако сейчас имеющихся мер стало недостаточно.

В выходные в парке особенно много народу, потому в эти дни здесь кататься на велосипедах и самокатах нельзя уже несколько лет Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Закрывать ли парк полностью для любителей велосипедов и самокатов, мы решим после публичного голосования, - поясняют в пресс-службе парка. – Мы запустили опрос в наших соцсетях, где предлагаем жителям высказаться на этот счет.

В опросе ЦПКиО уже поучаствовали более 2000 человек. Пока что большинство из них голосуют против нового запрета. Но ситуация может измениться – опрос продлится до конца недели. И уже потом на основе его данных сотрудники парка решат судьбу любителей самокатов и велосипедов.