Ограничить скорость и вписать в ПДД: правила езды на электросамокатах по Петербургу изменятся с октября

С октября электросамокаты впишут в правила дорожного движения. Пока их владельцы официально проходят как пешеходы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Северную столицу захлестнула новая напасть: жители и гости города полюбили передвигаться на электросамокатах. Да так, что теперь регулярно создают проблемы как обычным пешеходам, так и автомобилистам. Насколько опасны «двухколесные кони», почему они хуже скутеров, и не пора ли вводить для них отдельную категорию прав – разбиралась «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

«ПРИЗРАЧНЫЕ» ПЕШЕХОДЫ

Не так давно в городе на Неве случился любопытный прецедент: Октябрьский районный суд оштрафовал на 155 000 рублей мужчину, который сбил на электросамокате женщину. Инцидент, согласно материалам дела, произошел на пешеходном переходе, пострадавшая с травмами отправилась в больницу. Но важно даже не это, а то, что эксперты в ходе рассмотрения ситуации признали электросамокат источником повышенной опасности.

- Если помните, года три-четыре назад у нас была большая проблема, связанная со скутерами, - рассуждает руководитель клуба «СПб.Авто», автомобильный эксперт Святослав Данилов. – Они точно так же не были прописаны в правилах дорожного движения при том, что купить их мог практически любой желающий, вне зависимости от возраста и опыта вождения. Так вот, на мой взгляд, проблема с электросамокатами даже хуже: как минимум потому, что они не такие дорогие, а значит, более доступны. На мой взгляд, было бы уместно поступить с ними так же, как поступили в свое время со скутерами – ввести отдельную категорию транспортных средств и проводить что-то вроде экзаменов перед тем, как разрешать покупку. Это вполне можно делать и на базе существующих автошкол.

В последнее время электросамокаты обрели в Санкт-Петербурге бешеную популярность. Фото: Олег ЗОЛОТО

При этом, по словам Данилова, электросамокат – штука более чем серьезная. Наиболее продвинутые модели, если верить дилерам, весят до 40 килограмм и способны разгоняться до 70 километров в час – этого вполне хватит, чтобы при столкновении с пешеходом отправить его на тот свет или в инвалидное кресло. Да и автомобилю тоже не поздоровится. Вместе с тем, стоит отметить, что официальная статистика дорожных аварий с участием «водителей» электросамокатов ни в Санкт-Петербурге, ни где бы то ни было еще не ведется – во всех инцидентах и отчетах ГИБДД они проходят как пешеходы.

«ГОРОД НЕ ПРИСПОСОБЛЕН»

Схожей точки зрения придерживается и председатель петербургского сообщества велосипедистов «ВелоПитер» Илья Гуревич. Правда, по его мнению, проблема не только и не столько в самих самокатах, сколько в возможностях города.

- У нас город, к сожалению, совершенно не приспособлен для передвижения, что на самокатах, что на велосипедах, - констатирует эксперт. – Посмотрите хотя бы на территорию вокруг Исаакиевского собора. К нему пешком-то не всегда получается пробиться – все кругом заставлено автомобилями и экскурсионными автобусами. Чтобы не возникало опасных ситуаций, нужно двигаться по европейскому пути: добиваться снижения скорости в центре города и на окраинах и разводить транспортные потоки. А еще – организовывать специально приспособленные дорожки, чтобы у водителей самокатов и велосипедов отпала необходимость выезжать на тротуары или проезжую часть.

За тем, чтобы владельцы самокатов не нарушали скоростной режим, будут следить сотрудники ГИБДД. Фото: Артем КИЛЬКИН

Впрочем, проблема электросамокатов, судя по всему, близка к разрешению. В октябре должны вступить в силу новые поправки в ПДД, разработанные министерство транспорта. Самокаты (а также, например, моноколеса) выделят в отдельную категорию транспортных средств и впишут в существующие правила поведения на дорогах. Одним из инициатором этих поправок стал депутат петербургского Законодательного собрания Алексей Цивилев.

- По сути, эти поправки – это такое полено для папы Карло, - отметил чиновник в разговоре с корреспондентом «КП-Санкт-Петербург». – Из этого полена нам предстоит выстругать что-то более-менее красивое и полезное. Так, например, водителям, которые младше 14 лет, запретят выезд на тротуар. Я планирую выступить с инициативой, чтобы этот возраст увеличили до 16 лет, потому что с 16 наступает возраст привлечения к административной ответственности – соответственно, человек будет это знать и лишний раз подумает, прежде чем выезжать на проезжую часть.

Другой пример, по словам Цивилева – ограничение скорости электросамокатов на тротуарах. В октябре ее снизят до 20 километров в час, но и этого, отмечает наш собеседник, мало.

- В той же Франции, например, около трех лет назад ее снизил до десяти километров, - отмечает депутат. – Потому что 20 километров вполне достаточно для того, чтобы серьезно травмировать человека. На мой взгляд, нам тоже следует двигаться по этому пути.

По словам депутатов Заксобрания, главная задача - "подружить" между собой велосипеды, самокаты, моноколеса и автомобили. Фото: Олег ЗОЛОТО

При этом, констатирует Алексей Цивилев, город должен не бороться с владельцами электросамокатов и не загонять их в «резервации» в специально отведенных местах, а пытаться сделать так, чтобы они органично сосуществовать с автомобилистами и велосипедистами. Идеальный вариант – создать в городе по-настоящему комфортную, безопасную и разветвленную сеть специальных дорожек. Но до этого, впрочем, пока еще далеко.