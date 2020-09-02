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Ограничить скорость и вписать в ПДД: правила езды на электросамокатах по Петербургу изменятся с октября

По словам экспертов, грядущие изменения - только начало
Сергей ВолчковСергейВолчков
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С октября электросамокаты впишут в правила дорожного движения. Пока их владельцы официально проходят как пешеходы.

С октября электросамокаты впишут в правила дорожного движения. Пока их владельцы официально проходят как пешеходы.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Северную столицу захлестнула новая напасть: жители и гости города полюбили передвигаться на электросамокатах. Да так, что теперь регулярно создают проблемы как обычным пешеходам, так и автомобилистам. Насколько опасны «двухколесные кони», почему они хуже скутеров, и не пора ли вводить для них отдельную категорию прав – разбиралась «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

«ПРИЗРАЧНЫЕ» ПЕШЕХОДЫ

Не так давно в городе на Неве случился любопытный прецедент: Октябрьский районный суд оштрафовал на 155 000 рублей мужчину, который сбил на электросамокате женщину. Инцидент, согласно материалам дела, произошел на пешеходном переходе, пострадавшая с травмами отправилась в больницу. Но важно даже не это, а то, что эксперты в ходе рассмотрения ситуации признали электросамокат источником повышенной опасности.

- Если помните, года три-четыре назад у нас была большая проблема, связанная со скутерами, - рассуждает руководитель клуба «СПб.Авто», автомобильный эксперт Святослав Данилов. – Они точно так же не были прописаны в правилах дорожного движения при том, что купить их мог практически любой желающий, вне зависимости от возраста и опыта вождения. Так вот, на мой взгляд, проблема с электросамокатами даже хуже: как минимум потому, что они не такие дорогие, а значит, более доступны. На мой взгляд, было бы уместно поступить с ними так же, как поступили в свое время со скутерами – ввести отдельную категорию транспортных средств и проводить что-то вроде экзаменов перед тем, как разрешать покупку. Это вполне можно делать и на базе существующих автошкол.

В последнее время электросамокаты обрели в Санкт-Петербурге бешеную популярность.

В последнее время электросамокаты обрели в Санкт-Петербурге бешеную популярность.

Фото: Олег ЗОЛОТО

При этом, по словам Данилова, электросамокат – штука более чем серьезная. Наиболее продвинутые модели, если верить дилерам, весят до 40 килограмм и способны разгоняться до 70 километров в час – этого вполне хватит, чтобы при столкновении с пешеходом отправить его на тот свет или в инвалидное кресло. Да и автомобилю тоже не поздоровится. Вместе с тем, стоит отметить, что официальная статистика дорожных аварий с участием «водителей» электросамокатов ни в Санкт-Петербурге, ни где бы то ни было еще не ведется – во всех инцидентах и отчетах ГИБДД они проходят как пешеходы.

«ГОРОД НЕ ПРИСПОСОБЛЕН»

Схожей точки зрения придерживается и председатель петербургского сообщества велосипедистов «ВелоПитер» Илья Гуревич. Правда, по его мнению, проблема не только и не столько в самих самокатах, сколько в возможностях города.

- У нас город, к сожалению, совершенно не приспособлен для передвижения, что на самокатах, что на велосипедах, - констатирует эксперт. – Посмотрите хотя бы на территорию вокруг Исаакиевского собора. К нему пешком-то не всегда получается пробиться – все кругом заставлено автомобилями и экскурсионными автобусами. Чтобы не возникало опасных ситуаций, нужно двигаться по европейскому пути: добиваться снижения скорости в центре города и на окраинах и разводить транспортные потоки. А еще – организовывать специально приспособленные дорожки, чтобы у водителей самокатов и велосипедов отпала необходимость выезжать на тротуары или проезжую часть.

За тем, чтобы владельцы самокатов не нарушали скоростной режим, будут следить сотрудники ГИБДД.

За тем, чтобы владельцы самокатов не нарушали скоростной режим, будут следить сотрудники ГИБДД.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Впрочем, проблема электросамокатов, судя по всему, близка к разрешению. В октябре должны вступить в силу новые поправки в ПДД, разработанные министерство транспорта. Самокаты (а также, например, моноколеса) выделят в отдельную категорию транспортных средств и впишут в существующие правила поведения на дорогах. Одним из инициатором этих поправок стал депутат петербургского Законодательного собрания Алексей Цивилев.

- По сути, эти поправки – это такое полено для папы Карло, - отметил чиновник в разговоре с корреспондентом «КП-Санкт-Петербург». – Из этого полена нам предстоит выстругать что-то более-менее красивое и полезное. Так, например, водителям, которые младше 14 лет, запретят выезд на тротуар. Я планирую выступить с инициативой, чтобы этот возраст увеличили до 16 лет, потому что с 16 наступает возраст привлечения к административной ответственности – соответственно, человек будет это знать и лишний раз подумает, прежде чем выезжать на проезжую часть.

Другой пример, по словам Цивилева – ограничение скорости электросамокатов на тротуарах. В октябре ее снизят до 20 километров в час, но и этого, отмечает наш собеседник, мало.

- В той же Франции, например, около трех лет назад ее снизил до десяти километров, - отмечает депутат. – Потому что 20 километров вполне достаточно для того, чтобы серьезно травмировать человека. На мой взгляд, нам тоже следует двигаться по этому пути.

По словам депутатов Заксобрания, главная задача - "подружить" между собой велосипеды, самокаты, моноколеса и автомобили.

По словам депутатов Заксобрания, главная задача - "подружить" между собой велосипеды, самокаты, моноколеса и автомобили.

Фото: Олег ЗОЛОТО

При этом, констатирует Алексей Цивилев, город должен не бороться с владельцами электросамокатов и не загонять их в «резервации» в специально отведенных местах, а пытаться сделать так, чтобы они органично сосуществовать с автомобилистами и велосипедистами. Идеальный вариант – создать в городе по-настоящему комфортную, безопасную и разветвленную сеть специальных дорожек. Но до этого, впрочем, пока еще далеко.

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