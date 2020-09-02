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Без сна, еды и туалета: музыкант из Петербурга ради рекорда собирается играть на пианино больше двух суток

Понаблюдать за необычным зрелищем сможет каждый желающий
Сергей ВолчковСергейВолчков
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Пианист будет играть на набережной Обводного канала 50 часов подряд. Фото: из личного архива Руслана Ишдавлетова

Пианист будет играть на набережной Обводного канала 50 часов подряд. Фото: из личного архива Руслана Ишдавлетова

50 часов непрерывной игры на пианино – именно такую цель поставил перед собой известный петербургский музыкант и композитор Руслаш Ишдавлетов. Если все сложится, это будет уже пятый мировой рекорд в его копилке.

Провести больше двух суток без еды, сна и возможности отлучиться в туалет – непростая задачка, не правда ли? Тем не менее Руслан Ишдавлетов не видит в ней ничего экстраординарного. Как пояснил музыкант «КП-Санкт-Петербург», такие творческие марафоны для него не в новинку – он уже проводил за клавишами 23, 24 и 37 часов без перерыва.

- Перед первым марафоном я тоже очень сильно волновался насчет всяких естественных потребностей, - отметил Ишдавлетов. – Но, как оказалось, зря. Когда ты полностью погружен в процесс, когда ты захвачен музыкой, возникает состояние, подобное трансу, и все остальное отходит на второй план. Сейчас единственное, что я делаю – стараюсь перед марафоном немного, скажем так, подсушиться, чтобы потом точно ничего не отвлекало. Ну а насчет воды все совсем просто – я же вполне могу играть одной рукой, а другой, к примеру, держать бутылку.

За пианино Руслан с девяти лет. Фото: из личного архива Руслана Ишдавлетова

За пианино Руслан с девяти лет. Фото: из личного архива Руслана Ишдавлетова

По словам Руслана, один из главных его секретов – особая система дыхания, когда легкие, а через них и кровь принудительно наполняются большим количеством кислорода. Из-за этого проясняется голова, и отступает усталость.

- Любопытно, кстати, что мне потом почти не требуется отдых, - признается музыкант. – После 37-часового марафона, например, я проспал всего пять или шесть часов. Единственное, чего я опасаюсь – из-за утомления меня может, скажем так, ненадолго выключить прямо в процессе импровизации. Так уже было, когда я играл 37 часов. К сожалению, рядом не оказалось никого, кто мог бы меня разбудить, так что марафон пришлось прервать. Но в этот раз я, скорее всего, буду с помощниками.

Марафон пройдет 4 сентября во дворе Планетария № 1 на набережной Обводного канала. Начать Руслан планирует в 10:00. Закончить – ровно в полдень 6 сентября.

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