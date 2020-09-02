«Свадьба над облаками»: петербуржцы поженились на высоте 2900 метров и попали в книгу рекордов России

"Высокогорная" церемония состоялась 27 августа Фото: из архива героя публикации

Красавица-невеста в белом платье, реки шампанского, выездная регистрация, лучший в мире тамада с интересными конкурсами и плачущие от умиления родственники – такой свадьбой уже давно никого не удивишь. А вот если что-то подобное происходит на высоте 2900 метров, ситуация в корне меняется. Необычную свадьбу на вершине Садонского перевала в Северной Осетии сыграла молодая пара из Петербурга. О том, как решились на экстремальное торжество и как готовились к нему, новоиспеченные супруги рассказали журналисту «Комсомолки».

Анастасия Шишлова даже и не думала, что ее свадьба будет настолько невероятной Фото: из архива героя публикации

Когда 28-летняя Анастасия и 25-летний Антон Шишловы пересматривают свадебные фотографии, от головокружительной высоты и красоты у них замирает сердце. Свой семейный праздник молодые супруги называют самым невероятным приключением в их жизни. А началось все с конкурса, который организовало event-агентство из Северной Осетии, пообещав свадьбу над облаками паре из любой точки России.

- Мы, не задумываясь, записали конкурсное видео, позвали всех-всех наших друзей за нас проголосовать и в итоге стали победителями, - вспоминает Анастасия Шишлова. - А уже через два дня мы сидели в самолете на пути во Владикавказ на нашу самую уникальную и при этом самую высокогорную свадьбу России.

На свадьбе над облаками были даже мини-концерт и фейерверк Фото: из архива героя публикации

Всю подготовку необычного торжества организаторы конкурса взяли на себя. Несмотря на то, что проходило оно на Садонском перевале на высоте 2900 метров, это не помешало оборудовать там шатры, цветочную арку, подготовить фуршет и даже устроить выступление музыкальной группы и дневной фейерверк.

А чтобы молодоженам при полном параде не пришлось подниматься на гору пешком через лес с дикими животными и каменные завалы, к подножию перевала была подана «карета».

- После сборов с визажистами и стилистами мы больше двух часов ехали на внедорожниках на вершину Садонского перевала, - с восторгом делится Анастасия. - Там нас уже ждали представитель ЗАГСа и сотрудник Книги рекордов России, которые официально зарегистрировали наш брак и новый рекорд в стране. Из гостей на торжестве был еще мой папа. Остальные наши близкие следили за церемонией онлайн.

Анастасия и Антон называют свою свадьбу самым потрясающим приключением в жизни Фото: из архива героя публикации

Как признаются Анастасия и Антон, красота гор и умопомрачительные виды Северной Осетии, которые стали подарком на день рождения их семьи, навечно отпечатались в памяти супругов и на фотоснимках. Однако распрощаться с местом своей свадьбы навсегда молодожены Шишловы не в силах, и уже в следующем году хотят приехать на Садонский перевал уже с родителями и друзьями. После чего молодые хотят обвенчаться в Казанском соборе.

Венчаться молодые планируют в Казанском соборе.

КСТАТИ

Свадьба над облаками – не единственный приз, который Анастасия и Антон выиграли в конкурсе. Ранее они участвовали в розыгрыше «КП» «Рабочее место во время пандемии дома» и стали счастливыми обладателями кулинарного набора.