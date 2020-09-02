До последнего не могли сделать гистологию: Умер экс-солист группы «Ласковый май»

Музыкант и композитор Александр Прико умер от рака в Санкт-Петербурге. Фото: Соцсети

В Санкт-Петербурге умер экс-солист группы «Ласковый май», музыкант и композитор Александр Прико. В последние несколько месяцев он боролся с онкологией. Об уходе Александра сообщил в своем Instagram продюсер группы Андрей Разин.

- Для всех музыкантов группы «Ласковый май» это - большая потеря, - написал Разин. - Сашу когда-то привёз Сергей Кузнецов по моей просьбе вместе с Игорем Игошиным, который трагически погиб. Судьба этих ребят определилась после того, когда они попали в первый состав группы «Ласковый май». Саша был клавишником. Затем, когда Сергей Кузнецов был не согласен с тем, что группа «Ласковый май» была названа мной именно так, он с несколькими ребятами покинул группу и создал свою с названием «Мама».

Александр выступал в "золотом" составе группы "Ласковый май". Фото: соцсети

«Комсомолка» рассказывала о трудной борьбе Александра Прико за жизнь. Тяжелобольного артиста упорно не хотели госпитализировать. А когда дело все-таки дошло до посещения онкологического центра – отправили с подозрением на вирусную пневмонию в Покровскую больницу и положили в отдельном боксе в «красной зоне». Несмотря на то, что музыканту с каждым днем становилось все хуже, врачи никак не могли начать лечение – не хватало анализов.

- Состояние Саши очень тяжелое, - рассказывала «Комсомолке» супруга Александра Елена несколько дней назад. – Я разговаривала с реаниматологом, она сказала, что вопрос стоит уже так: будет он жить или нет.

По словам Елены, Александру все никак не могли сделать гистологию, чтобы определить, какое именно онкологическое заболевание его мучает. Из-за этого было упущено драгоценное время. Несмотря на то, что состояние музыканта началось стремительно ухудшаться еще в середине июля, а в его легких постоянно скапливался инфильтрат – один из признаков тяжелой онкологии – на 31 августа результаты анализов по-прежнему не были готовы.

Александр Прико выступал в «золотом» составе группы «Ласковый май» в 1989 году. После ухода основал собственный коллектив – «Мама». Однако с творчеством не сложилось: несмотря на весь свой музыкальный талант Александр в последние годы работал слесарем-сантехником на оборонном заводе и иногда выступал на концертах по приглашениям друзей. Редакция издания «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» приносит искренние соболезнования родным, близким и друзьям Александра.

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