«Самолеты не сравнятся»: почему для путешествий лучше выбирать поезд

Вагоны дезинфицируют раствором, который безвреден для людей и животных, но беспощаден к вирусам. Фото: пресс-служба ОЖД.

Каждый раз, когда мы отправляемся в путешествие на поезде и заходим в вагон, кажется, будто он всегда был таким ухоженным и чистым, с тщательно вымытыми купе и запахом свежевыглаженного белья. Однако, чтобы пассажиры чувствовали себя в поездке комфортно и безопасно, прежде чем отправить состав в рейс, сотрудники железной дороги проделывают огромную работу. Мало того что в вагонах надо навести идеальный порядок, так каждый из них должен быть практически стерильным. Особенно сейчас, когда коронавирус даже не думает отступать.

На Октябрьской железной дороге к своим задачам относятся со всей серьезностью. Каждый день здесь дезинфицируют порядка трех тысяч вагонов. Насколько это важный и кропотливый труд, увидели корреспонденты «КП», побывавшие в одном из вагонных участков.

Фото: пресс-служба ОЖД.

ОБЕЗЗАРАЗИТЬ ВСЕ!

Как только состав прибывает в Петербург и высаживает пассажиров, он сразу отправляется в пункт формирования и оборота. В нашем случае это вагонный участок Санкт-Петербург-Московский. Все прибывающие составы поездов проходят техническое обслуживание, при выявлении каких-либо неисправностей проводится необходимый ремонт. Особое внимание уделяется санитарной обработке, ведь пассажиры должны быть уверены, что, садясь в поезд, они находятся в полной безопасности.

Обеззараживанием вагонов занимаются медицинские дезинфекторы. Они, одетые в защитные костюмы, должны обработать специальным составом каждый миллиметр стен, пола, потолка и всех имеющихся поверхностей. Сегодня мы находимся в вагонном участке, когда подготовку к рейсу проводят в фирменном поезде «Красная стрела». Это первый фирменный поезд, который начал курсировать между Ленинградом и Москвой 89 лет назад.

- В этом устройстве у меня находится особый раствор. Для людей и животных он безвредный, а вот к вирусу беспощаден, - поясняет медицинский дезинфектор Ольга Обухова. - На обработку одного вагона требуется примерно три минуты. Иногда включается до пятнадцати вагонов в каждом составе. Поэтому работаем быстро и тщательно.

У медицинских дезинфекторов эстафету принимают работники компании, отвечающие за внутреннюю подготовку (уборку, экипировку). Дальше за чистотой предстоит следить им. Пока поезд не вышел на линию, нужно протереть антисептическим раствором дверные ручки, столешницы, поручни, выключатели, двери, багажные полки - словом, все, к чему прикасаются пассажиры. После этого работники поездной бригады (проводники пассажирских вагонов) принимают подготовленный состав перед рейсом у экипировочной бригады.

- Все то же самое мы делаем потом и в дороге. Регулярно проводим уборку всего вагона с применением дезинфицирующих средств, в том числе и в санитарных комнатах, - поясняет проводница Марина Смирнова. - Выполнение Санитарных правил в пути следования - одна из основных обязанностей проводника. Точно так же проходит уборка и во всех остальных составах. Неважно, куда идет поезд: в столицу, в южные города или курсирует по Северо-Западу - пассажирам должно быть одинаково комфортно и безопасно в дороге.

Дверные ручки, столешницы, поручни и все, к чему прикасаются пассажиры, проводники регулярно протирают в пути следования. Фото: пресс-служба ОЖД.

КАЖДАЯ ПОЕЗДКА - БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

После того как все дезинфекционные работы произведены, экипировочная бригада приступает к так называемой косметической части. В купе нужно расстелить коврики, красиво приладить шторки, подготовить комплекты постельного белья и в случае с «Красной стрелой» сервировать столик - каждому пассажиру здесь полагается сухой паек.

Одновременно с этим работа кипит и на вокзалах. Здесь тоже делается все, чтобы для петербуржцев и гостей города путешествие на поезде было безопасным. Тут так же регулярно проводится влажная уборка и дезинфекция. Кроме того, практически на каждом углу есть антисептики, а на пол нанесена разметка, призывающая соблюдать социальную дистанцию.

- Всем пассажирам после отправления поезда мы обязательно измеряем температуру тела бесконтактным термометром, - отмечает начальник поезда «Красная стрела» Роман Алубаев. - На случай если кто-то будет выявлен с признаками заболевания, в составе поезда есть все необходимые средства индивидуальной защиты. И, естественно, если такое случается, мы сразу вызываем скорую помощь. До прибытия врачей поездная бригада будет соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Железнодорожники предельно ответственно относятся к подготовке подвижного состава с самого начала пандемии. Это сейчас поезда ходят практически полными, работают вагоны-рестораны и люди могут свободно гулять по коридорам. В апреле - июне текущего года ситуация была совсем иная: пассажиропоток упал почти на 90 процентов. Но, несмотря ни на что, санитарная обработка всегда выполнялась точно по графику, а сотрудники поездных бригад строго соблюдали масочный режим.

Фото: пресс-служба ОЖД.

САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ

За порядком в салонах поездов сегодня следят и «умные» технологии. Ими будто нашпигованы все новые составы. Одним из таких является двухэтажный фирменный поезд «Смена - А. Бетанкур». Он, как и «Красная стрела», тоже следует из Петербурга в Москву. Как поясняют на железной дороге, начальник поезда «Смена - А. Бетанкур» на мониторе в своем служебном помещении может видеть, как работают все системы жизнеобеспечения вагонов, то есть осуществлять контроль за режимом освещения, а также за температурным режимом в вагонах и при необходимости все мгновенно исправить. Конечно, это не требуется, потому что в каждом вагоне есть проводники, но такая возможность в любом случае существует.

Кстати, путешествия на поездах - штука безопасная не только для вашего здоровья, но и для кошелька. Несмотря на то что и «Красная стрела», и «Смена - А. Бетанкур» - составы с условиями повышенного комфорта, билеты на них стоят недорого, данные поезда входят в программу «Динамического ценообразования». К примеру, сегодня билеты можно купить за 2600 рублей и 1777 рублей соответственно. А учитывая, что рейсы поездов, в отличие от самолетов, практически никогда не отменяют и не переносят, железную дорогу можно по праву считать самым безопасным способом передвижения.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

12,7 млн пассажиров перевезено в августе на ОЖД в дальнем и пригородном сообщении. 1500 вагонов поездов дальнего следования ежедневно обслуживают в Петербурге. 3 минуты один вагон обрабатывают спецраствором.

НА ЗАМЕТКУ

Самые популярные маршруты ОЖД Санкт-Петербург - Москва, время в пути 8 часов Москва - Мурманск, время в пути 34 часа 43 минуты Санкт-Петербург - Адлер, время в пути 37 часов 27 минут Петрозаводск - Москва, время в пути 11 часов 53 минуты.