Где собирать бруснику в Ленинградской области: Самые ягодные места на карте

Карта ягодных мест: рассказываем, где собирать бруснику в Ленинградской области. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Многие петербуржцы любят по осени отправляться на «тихую охоту». Однако едут подальше от города они не только по грибы. Ведь есть и заядлые «ягодники»! Сейчас в лесах как раз идет брусника – самое время вооружаться ведрами и корзинками. Ягода созревает обычно к концу августа, а самые лучшие и сочные плоды ждут именно в сентябре. Как и всегда, любители даров природы вряд ли выдадут лучшие места для «улова». Но «Комсомолка» узнала, где в Ленинградской области собирать ягоды и почему стоит идти именно за брусникой.

Жителям Петербурга повезло: в короткое время они могут легко добраться в соседнюю Ленобласть, богатую прекрасными сосновыми лесами. А ведь именно такие места и любит брусника. Растет она невысокими кустиками, которые обычно образуют пышный ковер с ярко красными «бусинами». Собирать их нетрудно – ягоды легко отрываются от стебля. И если найти богатые на бруснику места, с азартом можно набрать сразу несколько ведер!

Ягоду эту любят еще и за то, что она может долго храниться в свежем виде. Прекрасно приготовить ее и протертую с сахаром или испечь с ней пирог. А на зиму делают заготовки – варенье, джемы, морсы, компоты. Брусника богата витаминами, органическими кислотами. И часто о ней вспоминают при лечении простудных заболеваний зимой.

«Комсомолка» составила карту мест, куда можно поехать за брусникой в Ленобласти. Фото: Ольга ЖУК

КОНКРЕТНО

Где собирать бруснику в Ленобласти:

Приозерский район:

1. ЛОСЕВО

Добраться можно на электричке с Финляндского вокзала. Путь займет от полутора до 2х часов. На машине проехать нужно около 110 километров – получится немного быстрее.

Координаты: 60.682929, 29.998617

2. МИЧУРИНСКОЕ

До Мичуринского можно доехать на автобусе, которые ходят от станции метро «Парнас». На автомобиле тоже удобно – около 110 километров.

Координаты: 60.564874, 29.871867

Волховский район:

3. КОЛЧАНОВО

До лесов у Колчаново можно добраться и на автобусе, и на электричке. Правда, путь неблизкий: больше двух часов придется потратить с автовокзала на Обводном канале. И примерно столько же – с Ладожского вокзала по железной дороге. На автомобиле можно немного сэкономить время – по трассе «Кола» путь займет около 140 километров.

Координаты: 60.035922, 32.590277

Выборгский район:

4. ПОЛЯНЫ

От станций метро «Гражданский проспект» и «Парнас» практически каждый час ходят автобусы. На автомобиле дорога займет порядка 100 километров и около 1 часа 40 минут езды.

Координаты: 60.318824, 29.258596

Лужский район:

5. ЯЩЕРА

Вариант не близкий, но он того стоит. Добираться придется на личном авто. Путь займет около 140 километров. Не доезжая Луги по трасе Р-23 у деревни Жельцы свернуть направо в сторону Толмачево. Затем около 6,5 километров ехать до деревни Ящера. Общественным транспортом сюда будет добраться трудно, однако есть другой вариант: доехать до станции Томачево на электричке с Балтийского вокзала. Тут тоже прекрасные леса!

Координаты: 58.894581, 29.821947

Лодейнопольский район:

6. АЛЕХОВЩИНА

Этот вариант для тех, кто ради «тихой охоты» готов преодолеть поехать в отдаленные уголки Ленобласти. Расстояние из Петербурга до Алеховщины по трассе составляет 240 километров. На автобусе придется ехать с пересадкой, поэтому общественный транспорт тут не лучший вариант.

Координаты: 60.403076, 33.852805

Всеволожский район:

7. КАВГОЛОВО

Сюда можно отправляться тем, кто не располагает временем для долгих поездок. На электричке с Финляндского вокзала до деревни ехать всего около 50 минут. На автомобиле путь займет примерно столько же – добираться около 50 километров.

Координаты: 60.181987, 30.427475

Кингисеппский район:

8. ТИКОПИСЬ

Удобнее всего ехать на собственном автомобиле: около 130 километров из Петербурга – и вы в лесах в окрестности деревни. Путь займет порядка двух часов.

Координаты: 59.401628, 28.695011

Киришский район:

9. БУДОГОЩЬ

За 3 часа на электричке можно добраться с Московского вокзала. На автомобиле путь составить около 190 километров.

Координаты: 59.285569, 32.446124

Гатчинский район:

10. ДРУЖНАЯ ГОРКА

На общественном транспорте придется ехать с пересадкой: чуть больше часа на электричке с Балтийского вокзала до станции Сиверская, а оттуда около получаса на автобусе до поселка Дружна Горка. На авто путь удобнее: всего около 80 километров из Петербурга.

Координаты: 59.281712, 30.122299

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Юрий Шевчук, эколог, председатель Северо-Западного отделения «Зеленого Креста»:

– Важно помнить общее правило не только для сбора грибов, но и ягод: не стоит делать это там, где близко проходят шоссейные дороги с большим движением, а также у железных дорог. И конечно, обходить промышленные зоны – в радиусе километра. Лучше собирать ягодки не с помощью комбайнов или пластиковых чашей, а именно руками, потому что сама по себе брусника – растение нежное и повреждается достаточно легко, а потом тяжело восстанавливается после такого сбора. Уже точно можно собирать бруснику в южных районах Ленобласти – например, в Лужском она уже поспела.