На «Золотом» пляже появятся волейбольные площадки и мангалы для барбекю

Пляжи Финского залива - одно из любимых мест отдыха жителей Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 16 км от центра Петербурга расположен самый большой пляж северной стороны Финского залива. За мягкий и шелковистый песок местных дюн его назвали «Золотой». Это популярное место отдыха местных жителей и туристов. А в этом году, когда из-за пандемии многие россияне лишились поездок за границу, тем более. И цифры тому подтверждение: посещаемость этим летом достигла более 1 миллиона человек.

Но назвать отдых здесь полноценным нельзя. Кроме старых зонтиков, скамеек, кабинок для переодевания, биотуалетов и детских игровых площадок, больше ничего нет. Администрация Курортного района давно хотела довести до ума эту территорию. Весной проводили опрос жителей: им предложили выбрать самое востребованное место для благоустройства. Конечно, большинство поддержало именно «Золотой» пляж.

Обустройство пляжа начнется в 2021 году.

- Концепция проекта готова. Планируем сделать пешеходные дорожки, площадки для отдыха. Грамотно зонируем территорию, оборудуем четыре волейбольных площадки, место для приготовления барбекю с мангалами, а также поставим павильон для административного персонала и хранения оборудования, - рассказали в пресс-службе Курортного района.

Помимо этого, здесь установят малые архитектурные формы, душевые стойки, велопарковки, раздевалки, качели и дорожки из декинга (имитация доски). Обустройство пляжа начнется в 2021 году.