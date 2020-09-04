«Набивали мхом или конским волосом»: Фрагменты кожаных мячей XII века нашли археологи в Великом Новгороде

При раскопках в Великом Новгороде нашли древний спортивный мячик. Фото: vk.com/ngomz

В Великом Новгороде при раскопках обнаружили фрагменты кожаных мячей первой половины XII века. Об этом «КП-Петербург» рассказал руководитель исследований – старший научный сотрудник Центра по организации и обеспечению археологических исследований Новгородского музея-заповедника Андрей Степанов. Работы проходили на Троицком раскопе неподалеку от Кремля. Но несмотря на свой возраст, найденные части мячей не стали сенсацией. Такие предметы археологи видят далеко не впервые.

– Это обычные кожаные мячики, которые известны на протяжении всей истории. В Новгородской археологии они встречаются с самых ранних слоев и вплоть до 15 века, – рассказал Андрей Степанов. – Мы видим их практически на каждом раскопе и практически каждый год – в слоях буквально от 10 до 15 века.

К слову, в Сети находку уже окрестили мячом для «славянского бейсбола».

– Размер этого мяча примерно как для большого тенниса. Делали его из трех частей, набивали конским волосом или мхом. И во все времена он использовался для игры. В первую очередь, детских. Предполагается, что и для лапты. А к бейсболу эти мячики не имеют никакого отношения, – подчеркнул Андрей Степанов.

Кстати, чаще всего археологи находят именно части таких мячей и очень редко – целиком. В зависимости от сохранности кожи части высушивают и реставрируют. Найденные артефакты передадут в фонды Новогородского музея-заповедника, так что вполне вероятно, что когда-нибудь еще один древний мяч можно будет увидеть в экспозиции.