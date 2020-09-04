ТОП лучших мероприятий на ближайший уик-энд в Санкт-Петербурге

Земфира выступит на Стереолето 6 сентября. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

ДЕНЬ «Д»

Фестиваль, посвященный памяти писателя Сергея Довлатова и его времени, впервые прошел в 2016 году, и так полюбился петербуржцам, что стал регулярным. В этом году он будет посвящен «бронзовому веку» российской культуры – так Анна Ахматова называла поколение Бродского. Вот самые интересные мероприятия:

5 сентября

13.00 – Круглый стол «Книжная жизнь в «бронзовый век» с участием критика Ольги Хрусталевой, историка и писателя Льва Лурье и директора «Фонтанного дома» Нины Поповой в музее Анны Ахматовой. Бесплатно, но требуется регистрация на сайте фестиваля.

6 сентября

14.00 – Лекция Льва Лурье «Невский проспект, как культурный феномен середины 50-х» на Новой сцене Александринского театра.

15.00 – Лекция писателя Дмитрия Быкова «Высоцкий и Бродский» в Яани Кирик. Билеты – от 1000 рублей

17.00 – Кинопоказ «Бродский. Довлатов. Свобода последнего слова» в Яани Кирик. Билеты – 150 рублей

Центром фестиваля становится улица Рубинштейна. Здесь он прожил более тридцати лет, и здесь ему установлен памятник. Фото: Александр ГЛУЗ

Оба дня

С 12.00 до 21.00 – пешеходная экскурсия «Довлатов вокруг Рубинштейна». Билеты – от 200 рублей. Место встречи – у памятника Довлатову на Рубинштейна, 23.

В 15.00 и 17.00 – квесты «Довлатов и окрестности». Литературно-историческая игра, в ходе которой участники пройдут привычными маршрутами писателя и его близких друзей из литературного круга. Билеты – от 200 рублей.

Узнать более подробную программу и зарегистрироваться на мероприятия можно тут: dovlatovday.ru

Категория: 12+

ОГНИ НА ВОДЕ

В Юсуповском саду пройдет фестиваль водных фонариков. Все три дня запланирована насыщенная культурная программа. Открывать ее будет исторический бал под открытым небом. У подножия Юсуповского дворца в танце закружатся леди в пышных платьях и кавалеры во фраках. Всех желающих приглашают присоединиться, и не беда, если вы совсем не умеете танцевать – на бал пригласили и балетмейстера, который научит вас самым простым движениям.

В списке выступающих также оперная певица Регина Каргина, оперный баритон Дмитрий Быстров, исполняющий старинные романсы, вальсы, танго и арии из опер и балетный дуэт Елизавета Демакова и Дарья Захарова. Программа рассчитана на два часа, и будет повторяться каждый день.

Запустить же фонарики гости смогут в любое время, но организаторы предупреждают: лучше делать это после 21.30, когда на улице уже стемнеет.

- Опустив на водную гладь фонарик в форме лотоса, каждый из нас станет на шаг ближе к обретению духовного счастья, а опущенный на воду фонарик-куб принесет материальные блага, - говорят организаторы.

Фонарик-лотос поможет обрести гармонию, а фонарик-куб – материальные блага. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Когда: 4-6 сентября

Где: Юсуповский сад

Адрес: Садовая ул., 54, метро «Спасская», «Садовая», «Сенная площадь»

Начало: 20.00

Цена билетов: 500 рублей (в стоимость включен фонарик-куб и фонарик-лотос). Дети до 6 лет – бесплатно.

Категория: 0+

СТАРЫЕ И НОВЫЕ ХИТЫ

Соскучились по музыкальным фестивалям? Обычно летом в Петербурге их хватает, но в этом году из-за коронавируса все планы сорвались. Зато теперь можно оторваться по полной. Вот и традиционный летний фестиваль «Стереолето» перенесли на сентябрь. В списке артистов – современные звезды – рэперы Хаски и Noize MC, группы «Anacondaz», «Курара», «Папин Олимпос» и еще больше десяти коллективов. Но многие, конечно, ждут Земфиру – хэдлайнера второго дня.

- Возможно, я не самый покладистый артист, но лучшего у вас нет, - говорит сама о себе певица.

В последнее время она так редко радует публику своими выступлениями, что каждый ее концерт у фанатов – на вес золота. Вот уже много лет они в унисон поют «Знак бесконечность», «Прости меня, моя любовь», «Мне приснилось небо Лондона» и другие хиты. А в этом году Земфира порадовала новинкой – 1 апреля вышла ее песня «Крым».

Когда: 5-6 сентября

Где: Севкабель порт

Адрес: Кожевенная линия, д. 40. Станции метро «Василеостровская», «Спортивная»

Начало: 15.00

Цена билетов: от 3 000 рублей

Категория: 0+

СЛУШАЕМ КЛАССИКУ

Если вам не по нраву современная музыка – можно послушать классику. На площади искусств пройдет VI «День русской музыки». В этом году он посвящен 180-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского. С 12.00 до 17.00 в шатрах на площади будут выступать солисты Мариинского театра. Они исполнят «Времена года», трио для скрипки, виолончели и фортепиано, «Детский альбом», пьесы для скрипки и фортепиано, духовную музыку, струнный квартет №2, джазовые обработки сюиты «Щелкунчик» и другие пьесы. А в 19.00 начнется Гала-концерт. Международный оркестр «Таврический» при участии солистов Мариинского театра Владимира Мороза, Екатерины Шиманович и Дмитрия Воропаева исполнят романсы и отрывки из опер Чайковского.

Когда: 6 сентября

Где: Площадь Искусств, метро «Невский проспект», «Гостиный двор»

Начало: 12.00

Вход свободный

Категория: 0+

А ЧТО ЕЩЕ?

- 4 сентября в Мариинском-2 премьера оперы Николая Римского-Корсакова «Снегурочка». Дирижер – Валерий Гергиев. Начало в 19.00, билеты – от 1000 рублей. Категория: 12+

- В музее современного искусства «Эрарта» открылась выставка шотландского фотографа Гарри Бенсона «The Beatles и не только». Бэнсону принадлежат снимки всех президентов США от Дуайта Эйзенхауэра до Дональда Трампа, а также фотографии Майкла Джексона, Энди Уорхола и других мировых звезд. С 1964 по 1966 год он работал с легендарной ливерпульской четверкой. Билеты – от 800 рублей. Категория: 18+

Бенсон снимал «The Beatles» два года. Источник: erarta.com

- 5 и 6 сентября дня будет работать культурная программа в новом пространстве «Ленфильма» «Kino Corner». Каждый день в 12.00 – гончарный мастер-класс, 5 сентября в 13.00 – фокусы, в 13.30 – мастер-класс по изготовлению скворечника, 6 сентября в 13.00 мастер-класс по изготовлению десертов, в 14.00 спектакль от театра «Дети тишины». Вечером – музыкальная программа. Вход свободный.