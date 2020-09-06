Карельский «дед Мазай» создал каменную «Долину зайцев» рядом с Петрозаводском

В «Долине зайцев» Сергея Гапановича обитают уже 600 постояльцев. Фото: www.instagram.com/longart.russia/

Благодаря необычному проекту бизнесмена из Карелии, на вопрос «А живут ли зайцы на скале?», теперь смело можно отвечать «Да!». Ушастые зверьки, пусть и вырезанные из камня на отвесной стене, уже два года радуют глаз проезжающих мимо автомобилистов, которые завороженно разглядывают сидящих, стоящих, прыгающих животных. Создатель современных петроглифов – Сергей Гапанович. В его «Долине зайцев» обитают уже 600 постояльцев. И у половины из них уже даже есть хозяева. О том, как появился «монументальный» проект и о дальнейшей судьбе каменных зайцев, мужчина рассказал корреспонденту «КП».

«А почему зайцы?»

Познакомиться с причудливым «барельефом» можно на пути в Петрозаводск. «Заячья» скала находится всего в 20 минутах езды от карельской столицы. И в любую свободную минуту современный «дед Мазай» Сергей Гапанович приезжает сюда, чтобы навестить, а заодно и преумножить численность, своих «питомцев». Возможности вырезать ушастых на скале он добивался три года, и вот, наконец, в 2018-м республиканские власти дали добро.

У каждого ушастого есть имя, номер, и своя история Фото: из архива героя публикации

- Я тогда увлекся работой по камню и подумал: а почему бы не сделать что-то, что могло бы стать еще одной достопримечательностью Карелии? Так и появилась идея вырезать здесь зайцев, - рассказывает Сергей. – Меня всегда раздражали жуткие надписи на скалах, сделанные вандалами. Так пусть здесь лучше будут жить ушастые.

Прежде, чем на скале поселился первый косой, была проделана колоссальная подготовительная работа. Во-первых, нужно было очистить стену от камней, которые в любой момент могли рухнуть на голову скульптору, во-вторых, следовало соорудить леса, ведь зайчики далеко не всегда обитают на уровне человеческого роста. К слову, самый «высокогорный» зверек забрался аж на высоту 10 метров.

Своих питомцев Сергей Гапонович вырезает уже два года. Фото: Евгения Филатова

- Работать, безусловно, опасно. И не только потому, что на тебя может что-нибудь свалиться, но еще и из-за пыли, ведь что-то попадает в легкие даже через респиратор - поясняет мужчина. – Ну и пальцы себе отпилить – пара пустяков: инструмент же очень острый.

Трудится карельский «дед Мазай» вместе с товарищем. Изредка подключаются и другие волонтеры. За два года Сергею и его команде удалось вырезать уже 600 зайцев. На очереди еще 400.

Стену с зайцами прекрасно видно с дороги Фото: из архива героя публикации

- Меня вот спрашивают всегда, «а почему зайцы?», - смеется Сергей. – А просто – потому что! Их, например, можно изображать в самом разном положении, да и если вспомнить сказки и анекдоты, с появлением зайцев всегда что-то меняется. Так пусть у людей, встретившихся с этими ушастыми, тоже что-то в жизни переменится.

В подарок детям и Киркорову

У каждого каменного зайчика есть не только место на скале, но и имя и даже свой «бэкграунд». Алеша Кнопочкин, например, поклонник искусства, у которого каждый день – праздник, а Лариса Ивановна – чемпионка по прыжкам в длину.

Зайцы-"верхолазы" живут даже на высоте 10 метров, поэтому, чтобы их вырезать, нужны леса. Фото: Алексей Гайдин

- Некоторых ушастых зовут, как моих друзей, я, можно сказать, посвящаю зайцев им, - делится Сергей. – Но в основном имена ушастых рождаются спонтанно., как и истории. Сейчас мы эти истории дорабатываем и думаем, как же всех зайчиков связать между собой.

У половины наскальных «питомцев» уже даже есть хозяева. Когда Сергей понял, что в одиночку не потянет проект финансово, то решил продавать зайцев за 5000 рублей, а деньги направлять на бензин, жалование помощникам, закупку стройматериалов и инструментов. На каждого ушастого выдается сертификат с его номером.

Стоит один зайчик 5000 рублей. Деньги идут на поддержку проекта Фото: из архива героя публикации

- Участком на луне или звездой с неба уже не удивишь никого, то ли дело – свой каменный заяц! Считай, это ваш договор с вечностью, - улыбается карельский «дед Мазай». – Ведь это останется на сотни веков, и вы сможете приехать, ткнуть пальцем и сказать «это мой заяц!». Правда, ни разрисовывать, ни портить их нельзя. Пусть уж будет все чисто и красиво.

Своего первого зайца, а точнее, зайчиху, Сергей назвал в честь супруги – Наталья Михайловна, да ей же и подарил. В благодарность за поддержку. Обычно, по словам мужчины, ушастых преподносят детям и девушкам, но бывают и «звездные» случаи.

Закончить работу Сергей планирует в этом году. Фото: Алексей Гайдин

- Вышли на меня как-то фанаты Киркорова и попросили бесплатно вырезать для них зайца с короной. Подарить ему хотели, - смеется Сергей. – Я им отказал. Не люблю попрошаек.

Бесплатный «заячий» парк

Как планирует Сергей Гапанович, каменные зайчики должны стать не только украшением скалы, но и частью импровизированного парка, где любоваться ими смогут все желающие.

- После того, как мы тут все закончим, я хочу оформить землю на себя, чтобы как-то ухаживать за этим местом, - делится мужчина. – Здесь же очень удобно гулять! И пусть люди ходят и любуются заячьей командой. И что особенно для меня важно, все это должно быть бесплатно.

Так выглядит "Долина зайцев" издалека Фото: из архива героя публикации

Поддерживать порядок в «Долине зайцев» Сергей планирует на деньги, вырученные от сувениров. Ведь мужчина подстраховался и зарегистрировал авторские права на ушастых. И теперь никто, кроме него, не может продавать брелоки или магнитики с изображением каменных «питомцев». Нанести на скалу последнего, тысячного зайца, карельский «дед Мазай» намерен в этом году.