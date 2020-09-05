«Утрата невосполнимая, Паша был светлый»: 22-летний велогонщик из Выборга умер на Гран-при Москвы

22-летний велогонщик Павел Свешников умер во время соревнований в Москве. Фото: СОЦСЕТИ

На Гран-при Москвы по велоспорту на треке «Крылатское» произошла ужасная трагедия – во время гонки умер 22-летний гонщик Павел Свешников. Спортсмен был уроженцем Выборга, что находится в Ленобласти, и известным воспитанником местной школы «Фаворит». Коллеги отзывались о нем, как о талантливом и перспективном гонщике из велосипедной династии. К сожалению, 4 сентября Павел внезапно потерял сознание на треке и упал.

Павел из велосипедной династии. Фото: СОЦСЕТИ

- Несмотря на оперативную медицинскую помощь, которая была оказана бригадой, находящейся на треке, а также усилия медиков, прибывших по вызову на велодром в Крылатском, жизнь спортсмена не удалось спасти, - сообщили в пресс-службе «Федерации велосипедного спорта России» на своей странице во «Вконтакте».

Организаторы велогонки были первыми, кто подбежал к упавшему гонщику. Фото: скриншот с трансляции sportrecs.com

Однако зрители трансляции гонки и знакомые Павла отвечают Федерации в комментариях, что врачи появились на треке слишком поздно. Судя по видео, соревнование остановили только спустя 10 минут после трагического инцидента. Однако оператор, в основном, старался не снимать погибшего спортсмена, поэтому сложно сказать, когда именно медики появились на месте.

- Гонка остановлена! Ребята, аккуратно останавливаемся и уходим из трека, - в какой-то момент скомандовал ведущий гонки остальным участникам.

Спустя 10 минут после падения спортсмена на носилках повезли к реанимации. Фото: скриншот с трансляции sportrecs.com

Павла погрузили на носилки и повезли на улицу в машину реанимации. По информации журналиста Сергея Лисина, медики были бессильны.

- Мои источники пишут, что врачи не могут запустить сердце. Дефибриллятор не помогает. Завала на треке не было, Свешников упал сам, – написал Лисин в своем Telegram-канале.

После того, как «скорая» установила смерть спортсмена, Федерация отменила заключительный день Гран-при. Утром 5 сентября гонщики придут на велотрек, чтобы почтить память Павла минутой молчания.

Судя по трансляции, какое-то время Павел уверенно шел по дистанции, но случилась трагедия. Фото: СОЦСЕТИ

- Паша был светлый. Соболезнуем, Лена (мама Павла – Прим.Ред.). Бедное сердце матери! Утрата невосполнимая! – пишут родственники скончавшегося велогонщика.

Вопрос о том, проходил ли Свешников в этом году углубленное медобследование, пока остается открытым. «КП-Петербург» обратилась к родственникам спортсмена за комментарием, не жаловался ли он на самочувствие перед стартом. На момент публикации журналисту либо не ответили, либо посчитали неуместным что-либо комментировать.

Добавим, что в списке достижений Павла – серебро на чемпионате России по велоспорту в командной гонке мэдисон в 2018 году, а также победа на Кубке России в 2019-м, где он стал победителем в гонке по очкам. «Комсомолка» выражает родным и близким спортсмена глубочайшие соболезнования.