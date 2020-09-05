"Отнялись лапки, собака парализована": Четвероногую актрису Малого драматического театра спасают в Санкт-Петербурге

В Петербурге спасают собаку-актрису МДТ / Фото: МДТ

У маленькой артистки Малого драматического театра Европы Санкт-Петербурга отнялись лапки и парализовало заднюю часть тела. Собака Глафира стала известна в 2016 году, когда впервые вышла на сцену в спектакле "Муму". Это был триумф. Петербургской дворняжке рукоплескали зрители, а театральный режиссер Лев Додин поздравил ее с премьерой.

Глаша играет роль Муму в одноименном спектакле / Фото: МДТ

В пятницу, 4 сентября 2020 года, стало известно, что у Глаши большие проблемы со здоровьем. Об этом рассказала ее хозяйка Алена Каллистова.

- Дорогие друзья, у нас большая беда. У Глаши внезапно отнялись задние лапки. Оказалось, давно развивались проблемы с позвоночником. Такое трудно представить даже в кошмаре, когда собака не может даже пописать. И не понимает, что происходит. Парализованная собака – это сущий ад, поверьте, - рассказала Алена.

Сейчас несчастная артистка парализована, ей срочно нужна помощь Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас Глаше нужна срочная операция, иначе последствия могут быть необратимые. Хорошего доктора для пушистой актрисы уже нашли, но лечение оказалось дороже, чем возможности хозяйки. За одни только сутки на рентген, капельницы и анализы ушло 8 тысяч рублей. Впереди еще КТ, МРТ и сама операция на позвоночник. В общей сложности на лечение собаке нужно порядка 70 тысяч рублей.

- Некоторые люди из театра сами переводят деньги на помощь Глаше. В театр о проблеме сообщили, но пока что ответа нет.

В субботу, 5 сентября, Глаша проснулась после операции, проведенной накануне в ветклинике Сотникова.

- Прогнозы врачи пока не делают, потому что прошло мало времени. Но мы очень надеемся, что поможет реабилитация, которая продлится, возможно, несколько месяцев. Мы очень надеемся, что Глаша встанет на ноги, - рассказала Алена "КП-Петербург".

Впереди у Глаши серьезная реабилитация - иглоукалывание, массаж, мануальная терапия, возможно, физиотерапия.

- К сожалению, животные не имеют полиса, поэтому лечение собаки обходится намного дороже, чем лечение человека. Кстати, такие проблемы у Глаши возникли потому, что, как сказал хирург, у нее в роду явно были таксы. А у них часто бывают проблемы с позвоночникам из-за длинного тела, - пояснила Алена.

Операция нужна сейчас, чтобы не было необратимых последствий Фото: СОЦСЕТИ

Все, кто хочет помочь и имеет такую возможность, может связаться с хозяйкой Глаши, либо перевести средства на карту Сбербанка по номеру телефона (+79112143601 Елена Алексеевна К.)

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