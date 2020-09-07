«Это трагическая случайность»: Представитель Земфиры рассказал о смерти человека во время ее концерта в Санкт-Петербурге

Технику пультовой стало плохо во время концерта Земфиры Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Санкт-Петербурге долгожданный концерт Земфиры на фестивале Stereoleto 2020 в "Севкабель порту" омрачила смерть одного из сотрудников команды певицы. Трагедия произошла в самой середине концерта, когда певица исполняла композицию "Жить в твоей голове". В этот момент мужчине стало плохо, его сразу же передали врачам "скорой помощи", которые дежурили на фестивале. При этом сам концерт Земфиры решили не прерывать, поэтому никто из зрителей об происшествии узнали лишь сегодня из новостей.

- На концерте дежурила коммерческая скорая помощь, - рассказал "КП-Петербург" источник. - Они стали оказывать мужчине помощь и вызвали уже городскую скорую помощь. К сожалению, мужчина скончался по дороге в больницу. Предварительный диагноз - сердечный приступ.

Мужчине стало плохо во время концерта "Земфиры" Фото: Степан СТЕПАНОВ

Многие фанаты, которые были на концерте, решили, что погибший был поклонникам Земфиры. Но представитель певицы это опроверг.

Концерт Земфиры длился больше часа, о ЧП за сценой зрители узнали из новостей. Фото: Степан СТЕПАНОВ

- Я бы воздержался от комментариев. Скажу одно: это был не фанат, не зритель, это был техник пультовой, - пояснил концертный директор и директор по рекламе актеров, телеведущих, артистов Табриз Шахиди. - Как еще это комментировать, кроме как трагическую случайность, я представления не имею. Мои соболезнования семье и друзьям нашего коллеги по цеху.

Концерт прерывать не стали Фото: instagram.com/stories/sevcableport/

О том, знает ли сама Земфира о трагедии на ее концерте в Санкт-Петербурге, он не уточнил. В самом "Севкабель порту" оперативно прокомментировать ЧП не смогли. Организаторы концерта Земфиры уточнили, что погибший страдал хроническим заболеванием сердца.

- Мы искренне сожалеем о случившемся и приносим свои соболезнования семье и близким погибшего, - пояснили организаторы. - Ему была оказана незамедлительная медицинская помощь дежурной бригадой скорой помощи, которая вызвала реанимационную бригаду, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось.